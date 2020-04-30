Коронавирус

РБКРБКMoody’s назвало уязвимые к кризису из-за вируса российские компании

Согласно прогнозам аналитиков, наиболее уязвимыми к новому кризису окажутся компании транспортного сектора. Всего агентство оценило эффект от эпидемии коронавируса на состояние 63 крупных российских компаний.
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с чего всё началось

Moody’s назвало уязвимые к кризису из-за вируса российские компании

Согласно прогнозам аналитиков, наиболее уязвимыми к новому кризису окажутся компании транспортного сектора. Всего агентство оценило эффект от эпидемии коронавируса на состояние 63 крупных российских компаний. По большей части в условиях кризиса аналитики определяют его как низкий (53%).
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Moody’s: транспортные компании РФ могут наиболее пострадать от пандемии

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Moody’s назвало уязвимые к кризису российские компании

Forbes06:43

Moody’s назвало уязвимые к кризису из-за вируса российские компании

РБК05:48
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 11:45, Ашберн
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Мэрия Москвы напомнила, как оформить пропуск для поездки на дачу

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В Подмосковье планируется ввести режим обязательного ношения медицинских масок в общественных местах.
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На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

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Продюсер сиквелов "Аватара" Джон Ландау опубликовал фото со съемок. На кадры попала голливудская актриса Сигурни Уивер.
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В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств

1 апреля 2020 года в России вступили в силу новые интервалы прохождения техосмотра транспортных средств.
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Франция и Германия разработают общий танк

Франция и Германия подписали два соглашения о разработке нового перспективного танка MGCS - Main Ground Combat System.
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Три клуба «Торпедо», «Чертаново» и «Нефтехимиком» предложили продлить срок завершения сезона 2019-2020 командами ФНЛ.
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Коронавирусом заразились более 20 сотрудников больницы в Коммунарке

По словам главврача, всего с начала пандемии заболели более 20 сотрудников больницы в Коммунарке.
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Россияне могут претендовать на единоразовую материальную помощь со стороны государства.
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Как можно видеть, для Core i9-10900K значение PL2 составляет 250 Вт, для Core i7-10700K — 229 Вт, для Core i5-10600K — 182 Вт.
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В Башкирии вводят масочный режим

Переходи на масочный режим только с 4 мая, по словам Хабирова, обусловлен тем, что люди должны успеть закупиться масками или сшить их самостоятельно.
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Мамаев выразил готовность лично возместить ущерб телеведущей Ушаковой

Ушакова требует от Мамаева и Кокорина 300 тыс. рублей за повреждения, нанесённые её автомобилю во время драки футболистов с её личным водителем Виталием Соловчуком, которая произошла в октябре 2018 года.
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Общество

Частные медорганизации получат 577 млн рублей на помощь пожилым

Более 577 миллионов рублей правительство выделяет девяти регионам, в которых начнется пилотный проект по привлечению частных медицинских организаций для оказания помощи гражданам старше 65 лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
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Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса СOVID-19.
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В Смоленске открыли многофункциональный медицинский центр Минобороны

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Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed

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На выезде и въезде в Тульскую область образовались крупные пробки

Цифровые пропуска ввели в Тульской области с сегодняшнего дня.
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В ВОЗ допустили скорое снятие ограничений из-за коронавируса в России

Введенные в России из-за распространения коронавируса ограничения можно будет в скором времени начинать ослаблять, если темпы роста новых заразившихся начнут снижаться.
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Здоровье

Случаи новой вирусной болезни у детей выявлены в шести странах мира

Заболевание описывается как «воспалительный синдром», похожий на болезнь Кавасаки и синдром токсического шока, пишет UfacityNews.ru.Врачи заявили почти о сотне случаев заражения в Великобритании, США, Франции, Италии, Испании и Швейцарии.
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Германия готовится открыть детские площадки, зоопарки и церкви

Как сообщает Spiegel online со ссылкой на источники, в правительстве готовятся к открытию детских площадок при условии, что муниципалитеты смогут обеспечить их соответствие "гигиеническим нормам".
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Кубок Белоруссии. БАТЭ и брестское «Динамо» вышли в финал

БАТЭ в ответном матче 1/2 финала Кубка Белоруссии победил «Славию» и прошел дальше.
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В Ростовской области введут обязательный масочный режим

Ростов-на-Дону, 30 апреля 2020, 17:30 — REGNUM В Ростовской области с 1 мая установят обязательный масочный режим, сообщил на пресс-конференции 30 апреля донской губернатор Василий Голубев.
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Падение продаж легковых автомобилей в РФ может составить 30%

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Большая четверка бизнес-объединений - Торгово-промышленная палата РФ, "Опора России", "Деловая Россия" и Российский союз промышленников и предпринимателей - в коллективном письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину попросила ввести новые льготные лизинговые программы для различных отраслей.
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Китай ответил на угрозы США наказать его за эпидемию коронавируса

В середине апреля сенатор Линдси Грэм заявил, что Соединенные Штаты собираются "сурово наказать" Китай за коронавирус.
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