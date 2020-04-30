Согласно прогнозам аналитиков, наиболее уязвимыми к новому кризису окажутся компании транспортного сектора. Всего агентство оценило эффект от эпидемии коронавируса на состояние 63 крупных российских компаний. По большей части в условиях кризиса аналитики определяют его как низкий (53%).

с чего всё началось

Согласно прогнозам аналитиков, наиболее уязвимыми к новому кризису окажутся компании транспортного сектора. Всего агентство оценило эффект от эпидемии коронавируса на состояние 63 крупных российских компаний.

Армия и оружие Франция и Германия разработают общий танк Франция и Германия подписали два соглашения о разработке нового перспективного танка MGCS - Main Ground Combat System. 5

Экономика Сбербанк снизит процентные ставки по ипотечным кредитам с 6 мая "С 6 мая 2020 года приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,2%, на вторичном рынке - от 8,1%", - говорится в сообщении, где также указано, что процентные ставки снижены на самые популярные программы ипотечного кредитования. 3

Общество В Башкирии вводят масочный режим Переходи на масочный режим только с 4 мая, по словам Хабирова, обусловлен тем, что люди должны успеть закупиться масками или сшить их самостоятельно. 111

Происшествия Мамаев выразил готовность лично возместить ущерб телеведущей Ушаковой Ушакова требует от Мамаева и Кокорина 300 тыс. рублей за повреждения, нанесённые её автомобилю во время драки футболистов с её личным водителем Виталием Соловчуком, которая произошла в октябре 2018 года. 340

Общество Частные медорганизации получат 577 млн рублей на помощь пожилым Более 577 миллионов рублей правительство выделяет девяти регионам, в которых начнется пилотный проект по привлечению частных медицинских организаций для оказания помощи гражданам старше 65 лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. 2

Общество Руководство Сбербанка пожертвовало месячную зарплату на борьбу с COVID Топ-менеджеры Сбербанка направили свою заработную плату за апрель на борьбу с пандемией, создание и производство вакцин и лекарств против COVID-19, а также на создание условий их доступности.

Общество Германия готовится открыть детские площадки, зоопарки и церкви Как сообщает Spiegel online со ссылкой на источники, в правительстве готовятся к открытию детских площадок при условии, что муниципалитеты смогут обеспечить их соответствие "гигиеническим нормам".

Игры В PS Store бесплатно раздают первый сезон Hitman Полное издание первого сезона Hitman можно бесплатно загрузить в PlayStation Store. Акция работает во множестве регионов, включая Россию.

Общество В Ростовской области введут обязательный масочный режим Ростов-на-Дону, 30 апреля 2020, 17:30 — REGNUM В Ростовской области с 1 мая установят обязательный масочный режим, сообщил на пресс-конференции 30 апреля донской губернатор Василий Голубев. 64