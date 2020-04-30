Коронавирус

РБКРБКMoody’s назвало уязвимые к кризису из-за вируса российские компании

Согласно прогнозам аналитиков, наиболее уязвимыми к новому кризису окажутся компании транспортного сектора. Всего агентство оценило эффект от эпидемии коронавируса на состояние 63 крупных российских компаний.
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось

Moody’s назвало уязвимые к кризису из-за вируса российские компании

Согласно прогнозам аналитиков, наиболее уязвимыми к новому кризису окажутся компании транспортного сектора. Всего агентство оценило эффект от эпидемии коронавируса на состояние 63 крупных российских компаний. По большей части в условиях кризиса аналитики определяют его как низкий (53%).
РБК05:48

Подробнее о событии

Названы самые уязвимые из-за коронавируса компании России

Lenta.ru09:37

Moody’s назвало самые уязвимые к кризису компании в России

Компания07:00

Эксперты назвали российские компании, наиболее уязвимые к кризису из-за коронавируса

АБН07:56

Агентство Moody’s назвало 6 самых уязвимых к кризису российских компаний

БИЗНЕС Online07:26

Агентство Moody’s назвало особо уязвимые из-за пандемии российские компании

Финансовая газета08:02

Moody’s назвало уязвимые к кризису российские компании

Forbes06:43

Moody’s назвало уязвимые к кризису из-за вируса российские компании

РБК05:48
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 10:15, Ашберн
Общество

Подмосковье вводит обязательное ношение масок

В Московской области готовятся к внедрению системы обязательного ношения масок вне дома.
Вести.Ru 10:02
586
Общество

В Севастополе умер первый пациент с коронавирусом

Первый пациент с коронавирусом умер в Севастополе, он страдал онкологическим заболеванием, сообщил в четверг на заседании правительства врио губернатора Михаил Развожаев.
ТАСС 10:05
6
Происшествия

В Екатеринбурге ликвидированы готовившие теракты боевики

BFM.ru вчера в 19:58
2K
Происшествия

В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников

Газета.Ru 02:16
3K
Политика

Саакашвили не будет вице-премьером по реформам, заявили в Раде

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого планировали назначить вице-премьером Украины по вопросам реформ, получит другую должность, заявил глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
РИА Новости 08:47
6
Происшествия

Телеведущая Ушакова потребовала 300 тыс. рублей с Кокорина и Мамаева

Телеведущая Ольга Ушакова подала в суд на Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого с требованием выплатить ей компенсацию за материальный ущерб.
Известия 04:00
306
Транспорт

Мэрия Москвы напомнила, как оформить пропуск для поездки на дачу

Московская мэрия предупредила горожан о необходимости оформить разовый цифровой пропуск для поездки на дачу.
Вести.Ru 10:08
10
Происшествия

На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

Lenta.ru 04:35
40
Политика

Германия определила препятствия для проведения нового нормандского саммита

"Каждая сторона [России и Украины] должна внести свой вклад, чтобы реализовать решения и открыть путь для проведения следующего саммита", — заключил Маас.
Газета.Ru 10:00
Шоу-бизнес

Певица Лолита развелась с пятым мужем

Певица Лолита Милявская развелась со своим пятым мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым.
РИА Новости 07:56
7
Общество

В ВОЗ оценили возможность ослабления ограничений в России после 12 мая

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в беседе с ТАСС оценила возможность ослабления ограничений, введённых в России в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19, после 12 мая.
RT на русском 10:05
306
Политика

Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
3K
Общество

В Саратовской области отменили госзакупку масок по 425 рублей

В Саратовской области отменили скандальную сделку по приобретению китайских одноразовых нестерильных медицинских масок по 425 рублей за штуку.
Российская газета 09:49
1,2K
Общество

ФБК: Телеведущая Елена Малышева владеет особняком в США за $6,4 млн

ФБК заявляет, что Малышева купила особняк в 2016 г. за $6,4 млн – самая дорогая сделка в Нью-Джерси в том году.
ТВК 02:30
1,2K
Общество

Кондратьев продлил карантин на Кубани 12 мая

В связи с нынешней ситуацией с распространением коронавируса речи об отмене карантина в Краснодарском крае не идет, его продлили до 12 мая.
СочиСтрим 06:23
248
Общество

Путин поддержал идею спеть с балкона «День Победы» 9 мая

Президент России Владимир Путин поддержал идею волонтеров, которые предложили россиянам 9 мая спеть с балкона песню "День Победы".
Газета.Ru 07:46
180
Происшествия

Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси

Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД.
РИА Новости 06:21
323
Общество

Нижегородцам ужесточили правила поездки на дачу

Выезжать за город и обратно можно не чаще двух раз в неделю, пишет «Газета.ру».
Известия 07:56
368
Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

Сотрудницу полиции в Новосибирске, требовавшую от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение введенного из-за COVID-19 режима самоизоляции, уволили из МВД после служебной проверки, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГУМВД по региону.
РИА Новости 09:02
113
Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

РИА Новости вчера в 10:18
1K
Общество

В ВОЗ заявили о неизбежности второй волны коронавируса в мире

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила о неизбежности второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
RT на русском 06:40
135
Фигурное катание

Японцы попросили забрать в Россию фигуристку Медведеву

Один из пользователей Twitter попросил в своём микроблоге забрать российскую фигуристку обратно в Россию, так как она очень разозлила японцев своими действиями.
REGNUM вчера в 14:33
Общество

Роспотребнадзор предупредил о риске всплеска COVID-19 к июню в Москве

Если москвичи будут нарушать правила самоизоляции в период майских праздников, новый всплеск заболеваемости может произойти к началу июня.
РБК 09:53
5
Политика

Путин рассказал о поизносившихся за время самоизоляции матрасах

После режима самоизоляции производство матрасов в России быстро восстановится, поскольку они поизносятся у многих.
Lenta.ru 09:38
64
Политика

Украинская Рада пожаловалась миру на «вооруженную агрессию России»

Киев, 30 апреля 2020, 15:57 — REGNUM Верховная рада сегодня, 30 апреля, приняла обращение, осуждающее «вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины».
REGNUM 08:57
97
Шоу-бизнес

Топалов расплакался во время прямого эфира после травли Тодоренко

РИА Новости 08:07
5
Происшествия

Убийца из BlaBlaCar признался в убийстве, совершенном в Протвино

Оka.fm 09:15
Религия

Патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева

ТАСС вчера в 08:31
2,1K
Общество

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

Ведомости 02:07
1K
Экономика

Верховный суд разъяснил порядок выплат по кредитам в период пандемии

Верховный суд России разъяснил порядок выплат по кредитам в период пандемии коронавируса.
Газета.Ru 08:04
91
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Новая перевозочная компания
Российская компания
Российская транспортная компания, оператор железнодорожных грузовых перевозок. Полное именование - Акционерное общество «Новая перевозочная компания». Краткое именование - АО «НПК». Главный офис расположен в Москве. Основана в 2003 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное