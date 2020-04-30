Коронавирус

РБКРБКMoody’s назвало уязвимые к кризису из-за вируса российские компании

Согласно прогнозам аналитиков, наиболее уязвимыми к новому кризису окажутся компании транспортного сектора. Всего агентство оценило эффект от эпидемии коронавируса на состояние 63 крупных российских компаний.
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Moody’s назвало уязвимые к кризису из-за вируса российские компании

Согласно прогнозам аналитиков, наиболее уязвимыми к новому кризису окажутся компании транспортного сектора. Всего агентство оценило эффект от эпидемии коронавируса на состояние 63 крупных российских компаний. По большей части в условиях кризиса аналитики определяют его как низкий (53%).
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