Согласно прогнозам аналитиков, наиболее уязвимыми к новому кризису окажутся компании транспортного сектора. Всего агентство оценило эффект от эпидемии коронавируса на состояние 63 крупных российских компаний. По большей части в условиях кризиса аналитики определяют его как низкий (53%).

с чего всё началось

Согласно прогнозам аналитиков, наиболее уязвимыми к новому кризису окажутся компании транспортного сектора. Всего агентство оценило эффект от эпидемии коронавируса на состояние 63 крупных российских компаний.

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