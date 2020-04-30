Коронавирус

РБКРБКMoody’s назвало уязвимые к кризису из-за вируса российские компании

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Рейтинговое агентство Moody's подготовило новый отчет о состоянии нефинансовых компаний в России (есть в распоряжении РБК). Согласно прогнозам аналитиков, наиболее уязвимыми к новому кризису окажутся компании транспортного сектора. Всего агентство оценило состояние 63 крупных российских компаний.
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Агентство Moody’s назвало 6 самых уязвимых к кризису российских компаний

БИЗНЕС Online07:26

Moody’s назвало самые уязвимые к кризису компании в России

Компания07:00

Moody’s назвало уязвимые к кризису из-за вируса российские компании

РБК05:48
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