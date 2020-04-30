Коронавирус
РБКMoody’s назвало уязвимые к кризису из-за вируса российские компании
Рейтинговое агентство Moody's подготовило новый отчет о состоянии нефинансовых компаний в России (есть в распоряжении РБК). Согласно прогнозам аналитиков, наиболее уязвимыми к новому кризису окажутся компании транспортного сектора. Всего агентство оценило состояние 63 крупных российских компаний.
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Происшествия
В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики
В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
Российская газета вчера в 20:37
Общество
Стала известна причина смерти главы Ставрополя Андрея Джатдоева
Сегодня стало известно, что на 57 году из жизни ушел мэр Ставрополя Андрей Джатдоев.
Блокнот Ставрополь 02:01
Здоровье
Новый случай заражения коронавирусом выявлен в Севастополе
Всего с начала года в Севастополе зарегистрировано 78 случаев заражения, девять человек выписаны после выздоровления.
Новый Севастополь 05:45
Футбол
«Карпин, когда пришел в „Спартак“, довольно корявенький был поначалу». Большое интервью Олега Романцева
Жозе Моуринью / Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов — Но на вопрос насчет "лишних" спартаковских людей вы все-таки не ответили.
Матч ТВ вчера в 02:15
Кино
В Сеть утекли фотографии с Сигурни Уивер со съемок нового «Аватара»
Продюсер Джон Ландау опубликовал в Instagram фото со съемок сиквелов «Аватара».
NewInform 04:35
Общество
СК начал проверку по факту публикаций о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет начал проверку по факту публикаций в ряде СМИ о том, что у сенатора Елены Мизулиной двойное гражданство.
RT на русском вчера в 09:25
Шоу-бизнес
Влад Лисовец показал редкие фото молодой Жанны Фриске
На размещенных фото Влад и Жанна совсем еще молоды, выглядят очень стильно и красиво.
RuNews24.ru 02:38
Интернет
Google будет блокировать спам-расширения в интернет-магазине Chrome
Компания Google объявила о скором введении более жёстких правил размещения расширений в интернет-магазине Chrome.
3DNews 07:40
Политика
Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
Общество
Губернатор Краснодарского края ввел в регионе «масочный режим»
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил до 12 мая в регионе карантин из-за коронавирусной инфекции и ввел "масочный режим".
Газета.Ru 07:17
Общество
Въезд в Нижегородскую область ограничен
Одно из важнейших нововведений касается тех, у кого нет регистрации в Нижегородской области, даже при условии владения имуществом на территории региона: они будут обязаны проходить двухнедельный карантин в условиях обсерватора за свой счет.
Время Н 05:15
Происшествия
Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым
Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru 06:37
Политика
В Кремле прокомментировали снижение уровня самоизоляции
Что касается источников, на которые в Кремле опираются при отслеживании уровня самоизоляции, то Песков упомянул данные о количестве автомобилей в городах, пассажиров в общественном транспорте и поступление информации от «Яндекса».
Известия 06:16
Здоровье
ВОЗ собирает данные о развитии необычного заболевания у детей
Доктор ВОЗ Мария ван Керхоув обратилась к докторам по всему миру с просьбой быть готовыми столкнуться с таким заболеванием, а также подчеркнула, что данные о болезни будут собираться и анализироваться в ВОЗ для разработки стратегии лечения.
Газета.Ru 05:34
Происшествия
Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси
Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД.
РИА Новости 06:21
Происшествия
В Курской области возбудили дело по факту пропажи 3-летнего мальчика
АиФ - Черноземье 05:44
Армия и оружие
«Военное обозрение»: нужно благодарить Олланда за отказ передать «Мистрали»
Народные новости вчера в 12:17
Фигурное катание
Японцы попросили забрать в Россию фигуристку Медведеву
Один из пользователей Twitter попросил в своём микроблоге забрать российскую фигуристку обратно в Россию, так как она очень разозлила японцев своими действиями.
REGNUM вчера в 14:33
Общество
Илон Маск раскритиковал карантин в США
Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск считает нарушением прав граждан США строгие ограничения, введенные в стране на фоне пандемии коронавируса.
Известия 00:10
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
Экономика
Новак назвал Путину сроки возможного восстановления спроса на нефть
Министр энергетики России Александр Новак на совещании президента Владимира Путина с компаниями ТЭКа заявил, что близок пик сокращения спроса на нефть, сообщает ТАСС.
РБК вчера в 09:13
Авто
УАЗ начал продавать автомобили онлайн
Долг.рф 07:37
Кино
Сеть кинотеатров AMC отказалась от проката фильмов Universal
Крупнейшая сеть американских кинотеатров AMC отказывается от проката фильмов студии Universal Pictures.
Piter.tv 02:56
Здоровье
В Архангельской области коронавирусом заразились еще 15 человек
На наличие коронавирусной инфекции в Архангельской области обследовано 15924 человека.
Бизнес-класс Архангельск 06:08
Общество
Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая
Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
Российская газета вчера в 07:07
Общество
В Башкирии вводится масочный режим
С 4 мая на территории республики вводится масочный режим.
Business FM Уфа 06:26
Авто
УАЗ показал дом на колёсах на базе УАЗ «Буханки»
При создании новинки специалисты УАЗ сотрудничали с инженерами московской компании «Люкс Форм», которая занимается выпуском фургонов и кемперов на базе Lada Granta.
SpeedMe вчера в 05:08
Общество
Башкирия примет на самоизоляцию 1800 вахтовиков
Руководство компании «Стройтранснефтегаз» попросило власти Башкирии принять 1800 вахтовиков (жителей республики), находящихся в данный момент на Чаядинском нефтегазоконденсатном месторождении в Якутии, для организации режима самоизоляции.
Аргументы и Факты - Уфа 05:48
Кино
Появился тизер сериала «Топи» по сценарию Дмитрия Глуховского
Портал Кинопоиск опубликовал дебютный тизер сериала «Топи», сценаристом которого выступил писатель Дмитрий Глуховский.
Игромания.ру 07:16