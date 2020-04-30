Коронавирус

РБКРБКMoody’s назвало уязвимые к кризису из-за вируса российские компании

Согласно прогнозам аналитиков, наиболее уязвимыми к новому кризису окажутся компании транспортного сектора. Всего агентство оценило состояние 63 крупных российских компаний. По большей части в условиях кризиса аналитики определяют его как устойчивое (53%).
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с чего всё началось

Moody’s назвало уязвимые к кризису из-за вируса российские компании

Рейтинговое агентство Moody's подготовило новый отчет о состоянии нефинансовых компаний в России (есть в распоряжении РБК). Согласно прогнозам аналитиков, наиболее уязвимыми к новому кризису окажутся компании транспортного сектора. Всего агентство оценило состояние 63 крупных российских компаний.
РБК05:48

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Агентство Moody’s назвало особо уязвимые из-за пандемии российские компании

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Moody’s назвало самые уязвимые к кризису компании в России

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Агентство Moody’s назвало 6 самых уязвимых к кризису российских компаний

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Эксперты назвали российские компании, наиболее уязвимые к кризису из-за коронавируса

АБН07:56

Moody’s назвало уязвимые к кризису российские компании

Forbes06:43

Moody’s назвало уязвимые к кризису из-за вируса российские компании

РБК05:48
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 08:10, Ашберн
Общество

Брызгалов признался, что хранит дома оружие, назвав себя «американцем»

Бывший российский вратарь Илья Брызгалов, проживающий в США, рассказал, хранит ли он оружие.
Metaratings 04:12
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Происшествия

В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики

В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
Российская газета вчера в 20:37
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Шоу-бизнес

Певица Лолита развелась с пятым мужем

РИА Новости 07:56
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Общество

В мае в Алтайском крае изменится график выплаты пенсий

Зачисление пенсии в банки планируется провести в обычном режиме: 7, 13 и 21 мая По данным ведомства, из 756738 пенсионеров Алтайского края 36,1% получают выплаты через "Почту России", остальные - через кредитные организации.
Аргументы и Факты - Алтай 00:46
Общество

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

Ведомости 02:07
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Экономика

Арендаторам ТЦ в Тульской области окажут дополнительную помощь

В правительстве Тульской области обсудили возможность оказания дополнительной поддержки региональным торговым центрам и их арендаторам в связи с введением ограничительных мер по коронавирусу.
Тульская пресса 06:55
Общество

Глава Кубани продлил режим самоизоляции до 12 мая

Режим самоизоляции на Кубани продлевается до 12 мая, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 07:41
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Политика

Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
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Происшествия

СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД

Начальник Госавтоинспекции Нижегородской области Павел Ржевский покончил с собой, сообщило издание NN.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости вчера в 16:03
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Футбол

Три клуба ФНЛ выступили против досрочного завершения сезона

Москва, 30 апреля 2020, 14:24 — REGNUM Ряд клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ) выступили против досрочного завершения сезона.
REGNUM 07:24
Происшествия

Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым

Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru 06:37
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Общество

Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России

Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru вчера в 21:24
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Происшествия

В Карелии у двух медработников выявили коронавирус

Коронавирус подтвердился еще у трех человек в Карелии в течение дня, в том числе у двух медработников, сообщает оперштаб региона.
РИА Новости 06:21
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Общество

В России отмечен рекордный рост числа зараженных коронавирусом

На сегодняшний день общее число зараженных коронавирусом в России превысило 106 тысяч в 85 регионах, выздоровели 11 619 человек.
Lenta.ru 05:07
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Футбол

«Приеду в Москву и заставлю извиниться»: Алиев угрожает Андронову

Экс-футболист киевского «Динамо» Александр Алиев, который в настоящий момент занимается блогерством, отреагировал на историю, которую рассказал комментатор Алексей Андронов.
Евро-футбол.ру 06:06
Авто

Мотоциклы «Ява» начнут продавать в Европе

Для начала его предложат мотолюбителям в Чехии, а затем и в других странах Евросоюза. Старт продаж запланирован на ближайшие недели.
МИР 24 28 апреля в 18:20
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Авто

Худший апрель с начала века: российский автопром готовится к простоям и массовым сокращениям

Российский автопром лихорадит уже месяц: после синхронной остановки заводов в конце марта в апреле часть предприятий вернулась к работе, но планы на май очень пёстрые.
74.ru 06:03
Общество

ВОЗ: Россия еще не вышла на плато по коронавирусу

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что Россия вышла на плато по коронаувирусу.
iReactor 07:14
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Авто

АвтоВАЗ начал продажи Lada Xray Cross Instinct

«АвтоВАЗ» начал онлайн-продажи новой специальной серии LADA XRay Cross Instinct, оснащенной мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Автоновости дня 28 апреля в 07:31
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Общество

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Lenta.ru 06:04
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Хоккей

Овечкин признан лучшим левым нападающим НХЛ за 53 года

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Игры

В PS Store бесплатно отдают первый сезон Hitman

Копенгаген, 30 апреля 2020, 11:34 — REGNUM В онлайн-магазине PS Store стартовала бесплатная раздача первого сезона стелс-экшена Hitman.
REGNUM 04:34
Общество

Россиянам с двойным гражданством разрешили покинуть страну

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россияне с двойным гражданством или видом на жительство за границей могут покинуть страну.
Газета.Ru 01:25
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Происшествия

В Иркутской области нашли чиновников, подозреваемых в поджоге леса

Коммерсантъ 05:06
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Политика

«Нерабочие дни» в Вольске продлятся по 11 мая

Президент России Владимир Путин постановил продлить, так называемые, нерабочие дни по 11 мая включительно.
Про Вольск 28 апреля в 12:04
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Здоровье

На Кубани за сутки зафиксировали 66 новых случаев коронавируса

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 29 апреля в Краснодарском крае зафиксировали 63 новых случая заражения коронавирусом.
Кубань 24 03:38
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Общество

Соловьев объяснил особняк Малышевой в США

Ведущая программы «Жить здорово!», врач-терапевт Елена Малышева, на которую ранее обрушилась критика из-за ее недвижимости в Соединенных Штатах, много трудится и занимается бизнесом, но при этом ее доход все равно ниже, чем у зарубежных телезвезд ее масштаба.
Московский Комсомолец 06:24
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Общество

СК начал проверку по факту публикаций о двойном гражданстве Мизулиной

Следственный комитет начал проверку по факту публикаций в ряде СМИ о том, что у сенатора Елены Мизулиной двойное гражданство.
RT на русском вчера в 09:25
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Политика

Есть большой риск второй волны коронавируса, заявил Песков

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил об «очень большом» риске второй волны COVID-19.
Свободная Пресса вчера в 20:00
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Музыка

Анатолий Цой ответил на обвинения в плагиате на шоу «Маска»

Песня Примадонны мгновенно разошлась по Сети. Вокруг победителя проекта «Маска» на НТВ Анатолия Цоя назревает конфликт.
Городовой 05:58
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