Коронавирус
РБКMoody’s назвало уязвимые к кризису из-за вируса российские компании
Согласно прогнозам аналитиков, наиболее уязвимыми к новому кризису окажутся компании транспортного сектора. Всего агентство оценило состояние 63 крупных российских компаний. По большей части в условиях кризиса аналитики определяют его как устойчивое (53%).
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с чего всё началось
Рейтинговое агентство Moody's подготовило новый отчет о состоянии нефинансовых компаний в России (есть в распоряжении РБК). Согласно прогнозам аналитиков, наиболее уязвимыми к новому кризису окажутся компании транспортного сектора. Всего агентство оценило состояние 63 крупных российских компаний.РБК05:48
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Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России
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