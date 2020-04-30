Рейтинговое агентство Moody's подготовило новый отчет о состоянии нефинансовых компаний в России (есть в распоряжении РБК). Согласно прогнозам аналитиков, наиболее уязвимыми к новому кризису окажутся компании транспортного сектора. Всего агентство оценило состояние 63 крупных российских компаний.

с чего всё началось

Согласно прогнозам аналитиков, наиболее уязвимыми к новому кризису окажутся компании транспортного сектора. Всего агентство оценило состояние 63 крупных российских компаний. По большей части в условиях кризиса аналитики определяют его как устойчивое (53%).

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