Политика

Москва 24Москва 24В Moody’s прокомментировали изменения в правительстве России

В агентстве подчеркивают, что такая "резкая" смена состава правительства РФ может сперва создать "некоторую неопределенность" относительно предполагаемого социально-экономического курса, но те заявления, которые сделали президент Владимир Путин и новый премьер-министр Михаил Мишустин, дают возможность прогнозировать продолжение стратегии предыдущего кабинета министров.
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Moody’s cпрогнозировало сохранение прежнего курса экономической политики в России

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