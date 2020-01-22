Политика

RT на русскомRT на русскомMoody’s оценило изменения в правительстве России

Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует сохранение новым российским правительством курса на повышение экономического роста и улучшение социальных показателей. Об этом говорится в отчёте, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
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Moody’s: Изменения в кабмине РФ внесли неопределенность в экономполитику

ПРАЙМ01:38

В Moody’s считают, что смена кабмина создает неопределенность в экономической политике РФ

ТАСС01:55

Moody’s оценило смену правительства и идею изменения Конституции России

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Moody’s оценило изменения в правительстве России

RT на русском01:51

Moody’s: смена правительства России создала неопределенность вокруг экономического курса страны

Коммерсантъ02:40

Moody’s оценило смену кабмина РФ

News.ru03:06

Moody’s: смена правительства РФ создает неопределенность в экономической политике

Реальное время02:29
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После отставки Мединский станет помощником Путина по культуре

RuNews24.ru вчера в 17:07
Общество

Известным российским комиком заинтересовалась полиция

Полиция заинтересовалась известным российским комиком Александром Долгополовым и потребовала от петербургского бара HopHead Tap Room предоставить сведения о нем. Об этом сам комик рассказал у себя в Instagram.
Lenta.ru 02:19
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Матвиенко предложила расширить список лиц с запретом на иностранное гражданство

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь второе гражданство или вид на жительство другого государства, и объяснила, почему в них нужно включить дипломатов.
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Происшествия

В Москве проверяют все вокзалы из-за сообщений о минировании

Московские вокзалы проверяют после получения анонимных сообщений о "минировании", эвакуация пассажиров и персонала не проводится, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 02:57
Космос

Независимую от США систему полетов к Луне предложили в РКК «Энергия»

Накануне.Ru вчера в 00:37
Политика

Мишустин провел назначения в аппарате правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения о новой структуре аппарата правительства.
Коммерсантъ 02:44
Спорт

Матыцин назначен новым министром спорта России

Новым главой Министерства спорта стал президент Федерации международного студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин.
RT на русском вчера в 15:52
Политика

Юрий Чайка станет новым полпредом Президента в СКФО

Победа 26 вчера в 08:07
Общество

Доступ к сайтам госуслуг и органов власти с марта станет бесплатным

С первого марта интернет-провайдеры перестанут брать плату за трафик при посещении портала госуслуг и сайтов всех органов власти в стране.
РИА Новости вчера в 06:51
Происшествия

На Сахалине более 200 рыбаков эвакуировали с оторвавшейся льдины

Спасатели эвакуировали с оторвавшейся от берега на юге Сахалина льдины 230 рыбаков, ещё около 30 по-прежнему ждут помощи, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Сахалинской области.
РИА Новости 01:31
Общество

Россиян предупредили о появлении «зимних» клещей

Слишком теплая зима в центре европейской территории России пробудила раньше времени клещей, сообщила в интервью радио Sputnik ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина.
Российская газета 00:57
Общество

Материнский капитал поможет построиться на садовом участке

Средства материнского капитала могут разрешить использовать для строительства или реконструкции жилого дома на садовом участке.
Парламентская газета вчера в 11:08
Политика

Рошаль оценил назначение Мурашко на пост главы Минздрава РФ

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль прокомментировал назначение Михаила Мурашко на пост главы Министерства здравоохранения РФ.
ФАН вчера в 13:55
Культура

Путин поздравил актрису Валентину Талызину с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино, народную артистку России Валентину Талызину с 85-летием, сообщает пресс-служба Кремля.
Rambler News Service 01:55
Общество

Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей

REGNUM вчера в 04:31
Происшествия

В Кемерово трое рабочих упали в шахту лифта строящегося здания

РБК 02:03
Армия и оружие

В Иране убили командира народного ополчения

В иранской провинции Хузестан был убит командир народного ополчения «Басидж» Абдольхосейн Модждами.
Московский Комсомолец 02:51
Здоровье

В Китае предупредили о возможных мутациях нового типа коронавируса

Заместитель главы Госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения Ли Бинь заявил, что риск распространения нового типа коронавируса растёт из-за возможных мутаций.
RT на русском 00:02
Технологии

Россия разработает РЛС для обнаружения малых беспилотников

Военное дело 01:28
Политика

Журналисты WP: Трамп надеялся объявить о приглашении Путина в США

Как сказано в публикации, написанной корреспондентами газеты The Washington Post Филипом Ракером и Кэрол Леонниг, Трамп в марте 2018 года потребовал от тогдашнего помощника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера публично объявить о сделанном главе РФ приглашении.
Российская газета вчера в 21:59
Политика

Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Известия вчера в 11:17
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 19 копеек — до 61,73 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 68,49 рубля.
RT на русском вчера в 02:02
Футбол

В РФС признали выборы главы РПЛ нелегитимными

В РФС признали досрочные выборы президента РПЛ, которые выиграл Сергей Прядкин, нелегитимными, сообщают «Известия» со ссылкой на собственные источники.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 10:43
Шоу-бизнес

Карапетян закатил для супруги праздник на 22 млн рублей с Киркоровым и Ротару

Владелец компании «Ташир» миллиардер Самвел Карапетян на день рождения любимой жены пригласил огромное количество знаменитостей, которые развлекали гостей.
Телепрограмма 01:35
Футбол

Семак ответил фанатам «Зенита» на вопрос об аренде Кокорина в «Сочи»

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в своем Instagram-аккаунте ответил болельщикам "сине-бело-голубых" на вопрос о переезде форварда Александра Кокорина до конца сезона в аренду в "Сочи".
РИА Новости вчера в 08:49
Финансы

Акции ВТБ выросли на дивидендах

Андрей Костин подтвердил выплаты в размере 50% от чистой прибыли банка Акции ВТБ на Московской бирже резко выросли после того, как глава второго по величине активов российского банка Андрей Костин подтвердил, что ВТБ планирует направить на дивиденды за 2019 год 50% от чистой прибыли.
Коммерсантъ вчера в 07:14
Происшествия

Пожар на траулере в Охотском море сопровождался взрывом

Взрыв с сильной вспышкой произошёл на траулере «Энигма Астралис» в Охотском море в ночь на 22 января.
REGNUM 00:15
Политика

Все фракции в Госдуме поддержат поправки к Конституции в первом чтении

Фракция КПРФ в Госдуме на своем заседании приняла решение голосовать в первом чтении за поправки к Конституции.
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Общество

Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная – 2020»

Победительницей конкурса красоты «Миссия Вселенная – 2020» стала жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая.
Известия вчера в 17:40
Общество

Руководство бассейна в Дагестане объяснило запрет посещений для женщин

Руководство спортивного комплекса "Анжи Арена" в Каспийске (Дагестан) объяснило решение закрыть для женщин бассейн тем, что в такие дни посетителей практически не было.
РИА Новости 02:03
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