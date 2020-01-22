Политика
RT на русскомMoody’s оценило изменения в правительстве России
Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует сохранение новым российским правительством курса на повышение экономического роста и улучшение социальных показателей. Об этом говорится в отчёте, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
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Политика
После отставки Мединский станет помощником Путина по культуре
Общество
Известным российским комиком заинтересовалась полиция
Полиция заинтересовалась известным российским комиком Александром Долгополовым и потребовала от петербургского бара HopHead Tap Room предоставить сведения о нем. Об этом сам комик рассказал у себя в Instagram.
Политика
Матвиенко предложила расширить список лиц с запретом на иностранное гражданство
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь второе гражданство или вид на жительство другого государства, и объяснила, почему в них нужно включить дипломатов.
Происшествия
В Москве проверяют все вокзалы из-за сообщений о минировании
Московские вокзалы проверяют после получения анонимных сообщений о "минировании", эвакуация пассажиров и персонала не проводится, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Космос
Независимую от США систему полетов к Луне предложили в РКК «Энергия»
Политика
Мишустин провел назначения в аппарате правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения о новой структуре аппарата правительства.
Спорт
Матыцин назначен новым министром спорта России
Новым главой Министерства спорта стал президент Федерации международного студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин.
Политика
Юрий Чайка станет новым полпредом Президента в СКФО
Общество
Доступ к сайтам госуслуг и органов власти с марта станет бесплатным
С первого марта интернет-провайдеры перестанут брать плату за трафик при посещении портала госуслуг и сайтов всех органов власти в стране.
Происшествия
На Сахалине более 200 рыбаков эвакуировали с оторвавшейся льдины
Спасатели эвакуировали с оторвавшейся от берега на юге Сахалина льдины 230 рыбаков, ещё около 30 по-прежнему ждут помощи, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Сахалинской области.
Общество
Россиян предупредили о появлении «зимних» клещей
Слишком теплая зима в центре европейской территории России пробудила раньше времени клещей, сообщила в интервью радио Sputnik ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина.
Общество
Материнский капитал поможет построиться на садовом участке
Средства материнского капитала могут разрешить использовать для строительства или реконструкции жилого дома на садовом участке.
Политика
Рошаль оценил назначение Мурашко на пост главы Минздрава РФ
Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль прокомментировал назначение Михаила Мурашко на пост главы Министерства здравоохранения РФ.
Культура
Путин поздравил актрису Валентину Талызину с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино, народную артистку России Валентину Талызину с 85-летием, сообщает пресс-служба Кремля.
Общество
Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей
Армия и оружие
В Иране убили командира народного ополчения
В иранской провинции Хузестан был убит командир народного ополчения «Басидж» Абдольхосейн Модждами.
Здоровье
В Китае предупредили о возможных мутациях нового типа коронавируса
Заместитель главы Госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения Ли Бинь заявил, что риск распространения нового типа коронавируса растёт из-за возможных мутаций.
Технологии
Россия разработает РЛС для обнаружения малых беспилотников
Политика
Журналисты WP: Трамп надеялся объявить о приглашении Путина в США
Как сказано в публикации, написанной корреспондентами газеты The Washington Post Филипом Ракером и Кэрол Леонниг, Трамп в марте 2018 года потребовал от тогдашнего помощника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера публично объявить о сделанном главе РФ приглашении.
Политика
Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 19 копеек — до 61,73 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 68,49 рубля.
Футбол
В РФС признали выборы главы РПЛ нелегитимными
В РФС признали досрочные выборы президента РПЛ, которые выиграл Сергей Прядкин, нелегитимными, сообщают «Известия» со ссылкой на собственные источники.
Шоу-бизнес
Карапетян закатил для супруги праздник на 22 млн рублей с Киркоровым и Ротару
Владелец компании «Ташир» миллиардер Самвел Карапетян на день рождения любимой жены пригласил огромное количество знаменитостей, которые развлекали гостей.
Футбол
Семак ответил фанатам «Зенита» на вопрос об аренде Кокорина в «Сочи»
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в своем Instagram-аккаунте ответил болельщикам "сине-бело-голубых" на вопрос о переезде форварда Александра Кокорина до конца сезона в аренду в "Сочи".
Финансы
Акции ВТБ выросли на дивидендах
Андрей Костин подтвердил выплаты в размере 50% от чистой прибыли банка Акции ВТБ на Московской бирже резко выросли после того, как глава второго по величине активов российского банка Андрей Костин подтвердил, что ВТБ планирует направить на дивиденды за 2019 год 50% от чистой прибыли.
Происшествия
Пожар на траулере в Охотском море сопровождался взрывом
Взрыв с сильной вспышкой произошёл на траулере «Энигма Астралис» в Охотском море в ночь на 22 января.
Политика
Все фракции в Госдуме поддержат поправки к Конституции в первом чтении
Фракция КПРФ в Госдуме на своем заседании приняла решение голосовать в первом чтении за поправки к Конституции.
Общество
Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная – 2020»
Победительницей конкурса красоты «Миссия Вселенная – 2020» стала жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая.
Общество
Руководство бассейна в Дагестане объяснило запрет посещений для женщин
Руководство спортивного комплекса "Анжи Арена" в Каспийске (Дагестан) объяснило решение закрыть для женщин бассейн тем, что в такие дни посетителей практически не было.