Политика

News.ruNews.ruMoody’s оценило смену кабмина РФ

В рейтинговом агентстве Moody’s считают, что смена правительства РФ создаёт некоторую неопределённость в экономической политике страны. Однако новый кабмин продолжит работать над приоритетным направлением прошлого состава.
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Moody’s cпрогнозировало сохранение прежнего курса экономической политики в России

Интерфакс03:53

Агентство Moody’s дало оценку смене российского правительства

Московский Комсомолец03:50

В Moody’s считают, что смена кабмина создает неопределенность в экономической политике РФ

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Moody’s: смена правительства России создала неопределенность вокруг экономического курса страны

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Будущее экономической политики России вызвало вопросы у аналитиков

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Moody’s: Изменения в кабмине РФ внесли неопределенность в экономполитику

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