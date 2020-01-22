Политика
News.ruMoody’s оценило смену кабмина РФ
В рейтинговом агентстве Moody’s считают, что смена правительства РФ создаёт некоторую неопределённость в экономической политике страны. Однако новый кабмин продолжит работать над приоритетным направлением прошлого состава.
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Общество
В дагестанском бассейне наступил мужской день
Жительницы республики пожаловались на дискриминацию Руководство «самого длинного бассейна Северного Кавказа» — комплекса «Анжи Арена» — запретило женщинам посещение: абонементы перестали продавать около двух месяцев назад, а с 20 января начал действовать запрет на пользование бассейном.
Происшествия
Депутат Рады Кива «боднул» ветерана АТО Майнмана и получил в ответ «нокаутирующий» удар в лицо
На опубликованных в Сети кадрах видно, как Кива пытается бднуть головой Майнмана, но тот в ответ наносит народному депутату ощутимый удар по лицу.
Шоу-бизнес
6-летняя дочь Аллы Пугачевой исполнила для мамы песню на французском
Знаменитая певица Алла Пугачева и телеведущий, юморист Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
Гаджеты
Microsoft подарила пользователям Windows 7 «прощальный баг»
Пользователи Windows 7 столкнулись с неприятным багом, возникшим после финального обновления, полученного в день окончания поддержки операционной системы 14 января.
Политика
Путин сократил визит в Израиль и Палестину
В связи с ситуацией с российским правительством поездка президента РФ Владимира Путина в Израиль и Палестину была сокращена с двух до одного дня, заявил в среду помощник главы государства Юрий Ушаков.
Общество
Свежие фотографии Шумахера выставили на продажу
Политика
Петербуржец продает подарок от Путина за 22 млн рублей
Житель Петербурга продает подаренные президентом РФ Владимиром Путиным швейцарские часы за 22 млн рублей.
Культура
Умер актер из «Монти Пайтон» Терри Джонс
Участник британской комик-труппы "Монти Пайтон" Терри Джонс умер на 78-м году жизни.
Политика
Новые украинские снаряды оказались опасными даже при хранении
Выпущенные на Украине 152-мм артиллерийские снаряды для разработанных в СССР пушек "Гиацинт" оказались не только плохого качества, но и опасными для артиллеристов.
Футбол
Гендиректор «Зенита» подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что футбольный клуб «Сочи» арендовал нападающего команды Александра Кокорина.
Экономика
Гончарук рассказал о возможных условиях сотрудничества Украины и МВФ
Как сообщало ИА REGNUM, в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, он встретится с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.
Политика
Путин назвал создателей «групп смерти» в соцсетях «уродами»
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не мог поверить в существование людей, заманивающих молодежь в "группы смерти" в соцсетях, и поддержал предложение о подготовке учебников безопасности для детей разных возрастов, над которыми должны поработать и педагоги, и психологи.
Политика
Замгенпрокурора РФ Виктор Гринь подал в отставку
Виктор Гринь, занимающий пост заместителя генерального прокурора Российской Федерации, подал заявление в отставку.
Экономика
Подсчитаны расходы на маткапитал в России
Расходы российского бюджета по маткапиталу к 2022-2023 году окажутся на уровне в 250-290 миллиардов рублей в год.
Общество
Умер советник Игоря Сечина Владимир Фейгин
Президент фонда Института энергетики и финансов, член совета директоров "Интер РАО ЕЭС", возглавляемого Игорем Сечиным, Владимир Фейгин умер в возрасте 74 лет, сообщает РБК.
Происшествия
Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали
Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили папарацци судом
Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл устали от назойливых журналистов и пригрозили им судом.
Политика
Министр обороны Украины выступил против разведения сил в Донбассе
РИА Новости / Стрингер Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сделал заявление о том, что украинская сторона выступает против разведения сил по всей линии разграничения на Донбассе, так как это противоречит сути Минских соглашений.
Технологии
В WhatsApp появилась тёмная тема
Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
Политика
Путин призвал пересмотреть структуру потребительской корзины
Структура потребительской корзины нуждается в пересмотре, в ней не хватает овощей, рыбы и мяса, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности.
Общество
В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая
Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Происшествия
Абызову в СИЗО диагностировали острое неврологическое расстройство
Бывшему министру по делам «открытого правительства» Михаилу Абызову, который обвиняется в мошенничестве и организации преступного сообщества, в СИЗО «Лефортово» диагностировали острое неврологическое расстройство.
Общество
Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров
В 2020 году число пенсионеров в России сократилось на 800 тыс. человек в связи с повышением пенсионного возраста.
Общество
Новым министром культуры России стала Ольга Любимова
Должность министра культуры России в кабмине Михаила Мишустина заняла Ольга Любимова, с 2018 года возглавлявшая департамент кинематографии ведомства.