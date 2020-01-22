Политика
News.ruMoody’s оценило смену кабмина РФ
В рейтинговом агентстве Moody’s считают, что смена правительства РФ создаёт некоторую неопределённость в экономической политике страны. Однако новый кабмин продолжит работать над приоритетным направлением прошлого состава.
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Происшествия
Под Томском в пожаре погибли 11 человек
Происшествия
Борец Емельяненко арестован в Анапе на семь суток
Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко арестован в Анапе на семь суток за мелкое хулиганство.
Политика
Лукашенко назван самым популярным зарубежным политиком у россиян
Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в беседе с газетой «Известия» рассказал, кто является самым популярным зарубежным политиком у россиян.
Футбол
«Динамо» намерено расстаться с Жоаозиньо и Кардозу
Как стало известно «Чемпионату», «Динамо» намерено попрощаться с полузащитниками Жоаозиньо и Мигелом Кардозу.
Общество
Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная – 2020»
Победительницей конкурса красоты «Миссия Вселенная – 2020» стала жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая.
Политика
Премьер Мишустин утвердил новую структуру аппарата правительства
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о структуре аппарата правительства, главой которого накануне назначили Дмитрия Григоренко.
Спорт
Цзюй Вэньцзюнь вышла вперед в матче с Горячкиной за шахматную корону
Политика
Путин назначил Чайку полпредом на Северном Кавказе
20 января президент Владимир Путин предложил освободить Чайку от должности генпрокурора в связи с его переходом на другую работу.
Авто
Toyota отзывает миллионы бракованных автомобилей
Политика
Путин предостерег от экспериментов с формой правления в России
Президент России Владимир Путин заявил на встрече с общественностью об опасности экспериментов с формой правления.
Политика
Хуснуллин назначен вице-премьером РФ
Президент России Владимир Путин назначил заместителя мэра Москвы Марата Хуснуллина вице-премьером России.
Политика
Краснов заявил об отсутствии противостояния между СК и Генпрокуратурой
Генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что между Следственным комитетом и Генпрокуратурой нет противостояния.
Наука
У древней амфибии обнаружили опухоль возрастом 251 млн лет
Следы доброкачественной опухоли на нижней челюсти нашли у бентозуха вида Benthosuchus korobkovi Как сообщает ToDay News Ufa, амфибия с опухолью жила более 250 млн. лет назад.
Общество
Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Шоу-бизнес
6-летняя дочь Аллы Пугачевой исполнила для мамы песню на французском
Знаменитая певица Алла Пугачева и телеведущий, юморист Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
Политика
Путин заявил о плачевном состоянии первичного звена здравоохранения
Первичное звено здравоохранения в РФ обновлялось дважды, но оно находится в плачевном состоянии, реконструкция и преобразование продолжатся, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности.
Футбол
Генеральный директор «Зенита» подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев подтвердил переход нападающего Александра Кокорина на правах аренды в "Сочи".
Общество
Комиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине
Комик-стендапер Александр Долгополов заявил о том, что в один из клубов Петербурга поступило заявление от правоохранительных органов с просьбой предоставить всю информацию о нем. Возможно, заинтересованность полиции в его персоне связана с выступлением, где он шутил с использованием матерных слов об Иисусе, Деве Марии и Владимире Путине.
Происшествия
В мусорном контейнере в Подмосковье нашли фрагменты тела мужчины
Фрагменты тела мужчины обнаружили 21 января в мусорном контейнере в дачном поселке Поварово в Подмосковье (городской округ Солнечногорск), сообщает Главное следственное управление СК по Подмосковью.
Происшествия
Пожарный погиб при взрыве баллона в подмосковной теплице
Один сотрудник МЧС погиб, двое его коллег получили серьезные травмы во время тушения пожара в теплице близ деревни Петровское под Серпуховом, сообщили в пресс-службе подмосковного управления ведомства.
Авто
УАЗ выпустил семейное авто на базе УАЗ «Профи»
По сообщению издания speedme.ru со ссылкой на пресс-службу компании, инженеры УАЗ в сотрудничестве со специалистами компании ООО «Автодом» анонсировали выход нового исполнения УАЗ «Профи».
Политика
Михаил Мурашко стал министром здравоохранения
На пост министра здравоохранения был назначен Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Политика
Politico: США могут ограничить въезд гражданам Беларуси и Киргизии
Американская администрация изучает вопрос внесения еще семи стран в список государств, гражданам которых может быть ограничен въезд в Соединенные Штаты.
Политика
Рошаль оценил назначение Мурашко на пост главы Минздрава РФ
Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль прокомментировал назначение Михаила Мурашко на пост главы Министерства здравоохранения РФ.
Политика
Сенат США установил процедуру проведения импичмента над Трампом
Сенат США принял предложенную ранее спикером Митчем Макконнелом процедуру проведения процесса импичмента над президентом Дональдом Трампом, следует из итогов голосования.
Происшествия
Школьника засосало в слив в московском аквапарке
Мальчика накрыло большой волной и засосало в слив, он не мог выбраться самостоятельно и начал захлебываться.
Здоровье
Власти Китая предупредили о возможности мутации нового коронавируса
Существует угроза дальнейшего распространения нового коронавируса из-за его возможных мутаций, сообщил замглавы Госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения Ли Бинь на брифинге в Пекине.
Политика
Киев выступил против разведения сил по линии разграничения в Донбассе
Разведение сил по всей линии разграничения в Донбассе считают неприемлемым украинские власти, 21 января заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, сообщает «Интерфакс-Украина».