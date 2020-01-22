Политика

News.ruNews.ruMoody’s оценило смену кабмина РФ

В рейтинговом агентстве Moody’s считают, что смена правительства РФ создаёт некоторую неопределённость в экономической политике страны. Однако новый кабмин продолжит работать над приоритетным направлением прошлого состава.
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Moody’s cпрогнозировало сохранение прежнего курса экономической политики в России

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Агентство Moody’s дало оценку смене российского правительства

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Moody’s: Изменения в кабмине РФ внесли неопределенность в экономполитику

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Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко арестован в Анапе на семь суток за мелкое хулиганство.
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Победительницей конкурса красоты «Миссия Вселенная – 2020» стала жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая.
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Премьер Мишустин утвердил новую структуру аппарата правительства

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о структуре аппарата правительства, главой которого накануне назначили Дмитрия Григоренко.
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Президент России Владимир Путин назначил заместителя мэра Москвы Марата Хуснуллина вице-премьером России.
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Краснов заявил об отсутствии противостояния между СК и Генпрокуратурой

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У древней амфибии обнаружили опухоль возрастом 251 млн лет

Следы доброкачественной опухоли на нижней челюсти нашли у бентозуха вида Benthosuchus korobkovi Как сообщает ToDay News Ufa, амфибия с опухолью жила более 250 млн. лет назад.
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
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Путин заявил о плачевном состоянии первичного звена здравоохранения

Первичное звено здравоохранения в РФ обновлялось дважды, но оно находится в плачевном состоянии, реконструкция и преобразование продолжатся, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности.
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Генеральный директор «Зенита» подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»

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Общество

Комиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине

Комик-стендапер Александр Долгополов заявил о том, что в один из клубов Петербурга поступило заявление от правоохранительных органов с просьбой предоставить всю информацию о нем. Возможно, заинтересованность полиции в его персоне связана с выступлением, где он шутил с использованием матерных слов об Иисусе, Деве Марии и Владимире Путине.
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Происшествия

В мусорном контейнере в Подмосковье нашли фрагменты тела мужчины

Фрагменты тела мужчины обнаружили 21 января в мусорном контейнере в дачном поселке Поварово в Подмосковье (городской округ Солнечногорск), сообщает Главное следственное управление СК по Подмосковью.
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Шепелев прокомментировал новость о своём увольнении с Первого канала

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Пожарный погиб при взрыве баллона в подмосковной теплице

Один сотрудник МЧС погиб, двое его коллег получили серьезные травмы во время тушения пожара в теплице близ деревни Петровское под Серпуховом, сообщили в пресс-службе подмосковного управления ведомства.
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УАЗ выпустил семейное авто на базе УАЗ «Профи»

По сообщению издания speedme.ru со ссылкой на пресс-службу компании, инженеры УАЗ в сотрудничестве со специалистами компании ООО «Автодом» анонсировали выход нового исполнения УАЗ «Профи».
32CARS.ru вчера в 23:43
Политика

Михаил Мурашко стал министром здравоохранения

На пост министра здравоохранения был назначен Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
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Политика

Politico: США могут ограничить въезд гражданам Беларуси и Киргизии

Американская администрация изучает вопрос внесения еще семи стран в список государств, гражданам которых может быть ограничен въезд в Соединенные Штаты.
Российская газета вчера в 19:58
Политика

Рошаль оценил назначение Мурашко на пост главы Минздрава РФ

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль прокомментировал назначение Михаила Мурашко на пост главы Министерства здравоохранения РФ.
ФАН вчера в 13:55
Политика

Сенат США установил процедуру проведения импичмента над Трампом

Сенат США принял предложенную ранее спикером Митчем Макконнелом процедуру проведения процесса импичмента над президентом Дональдом Трампом, следует из итогов голосования.
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Школьника засосало в слив в московском аквапарке

Мальчика накрыло большой волной и засосало в слив, он не мог выбраться самостоятельно и начал захлебываться.
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Власти Китая предупредили о возможности мутации нового коронавируса

Существует угроза дальнейшего распространения нового коронавируса из-за его возможных мутаций, сообщил замглавы Госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения Ли Бинь на брифинге в Пекине.
Ридус 02:48
Политика

Киев выступил против разведения сил по линии разграничения в Донбассе

Разведение сил по всей линии разграничения в Донбассе считают неприемлемым украинские власти, 21 января заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, сообщает «Интерфакс-Украина».
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Политика

Президентом Греции впервые в истории стала женщина

РБК 05:42
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