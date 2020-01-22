Политика

News.ruNews.ruMoody’s оценило смену кабмина РФ

В рейтинговом агентстве Moody’s считают, что смена правительства РФ создаёт некоторую неопределённость в экономической политике страны. Однако новый кабмин продолжит работать над приоритетным направлением прошлого состава.
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Moody’s cпрогнозировало сохранение прежнего курса экономической политики в России

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