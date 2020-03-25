Экономика

BFM.ruBFM.ruMoody’s назвало Россию в числе стран ОПЕК+, устойчивых к внешним шокам

Россия, Катар, Азербайджан, Казахстан и Саудовская Аравия относятся к нефтедобывающим странам, чья экономика окажется устойчивой при падении цен на углеводороды. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на отчет международного рейтингового агентства Moody's.
Читать в источнике
Комментировать21

Подробнее о событии

Россия оказалась готова к нефтяной войне лучше других стран

Lenta.ru05:13

Экспортерам нефти помогут резервы и гибкий курс

Коммерсантъвчера в 18:25

Moody`s оценило устойчивость России к внешним шокам

Вести.Ru01:52

Moody’s заявило об устойчивости экономики России к внешним шокам

РБК01:32

Moody’s признало российскую экономику устойчивой в условиях кризиса

URA.Ru03:42

Moody’s заявило об устойчивости экономики России на фоне падения цен на нефть

ФАНвчера в 10:43

Moody’s заявило об устойчивости экономики России от нефтяных шоков на фоне стран ОПЕК+

ТАССвчера в 09:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 06:16, Ашберн
Политика

Путин посетил стройку больницы в Коммунарке

Деловое.ТВ вчера в 09:49
Политика

Матвиенко рассказала Путину о дефиците медицинских масок в России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила президенту России Владимиру Путину о нехватке для населения в аптеках страны медицинских масок и антисептиков, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:14
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 658

За сутки в России было зарегистрировано 163 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число заболевших составляет 658.
RT на русском 04:39
Общество

В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за нарушение карантина

Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесли в Госдуму, сообщил комитет по госстроительству и законодательству.
Коммерсантъ 04:15
Общество

Власти ОАЭ аннулировали разрешение «Победы» на полет в Дубай

Авиационные власти Объединенных Арабских Эмиратов запретили самолету "Победы", который совершал заранее согласованный рейс Москва - Дубай, совершить посадку в аэропорту Дубая, когда самолет уже находился в воздухе.
ТАСС 05:22
Хоккей

КХЛ объявила о досрочном окончании сезона

Континентальная хоккейная лига приняла решение о досрочном завершении сезона 2019/20.
Вести.Ru 05:45
Общество

На Украине зафиксированы 113 случаев заражения коронавирусом

По данным пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, по состоянию на утро 25 марта в 13 областях страны выявлены 113 случаев заболевания COVID-19, пишет "Интерфакс-Украина".
Инфорос 05:43
Политика

Шойгу призвал отрегулировать законы о СМИ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал отрегулировать законы о СМИ, прикрываясь которыми активисты прозападной оппозиции пытаются проникать на военные объекты.
РИА Новости 04:47
Общество

У Льва Лещенко диагностировали в Коммунарке воспаление легких

Советский и российский певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко с супругой находятся в больнице с воспалением легких.
Интерфакс 05:44
Здоровье

Четыре новых случая коронавируса подтвердили в Красноярском крае

В Красноярском крае зафиксировали ещё четыре случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 25 марта сообщили «РИА Новости».
Сиб.фм 03:23
Здоровье

Врачи из Владимира отказались работать без спецкостюмов из-за COVID-19

В рекомендациях сотрудникам станции скорой помощи в городе Владимире указано, что все сотрудники, которые выезжают к потенциально зараженным коронавирусом пациентам, должны быть экипированы противочумными хирургическими халатами, масками и шапочками.
РЕН ТВ 02:41
Происшествия

В Брянской области выявили второй случай коронавируса

Второй случай заболевания коронавирусной инфекцией в Брянской области выявлен у женщины, вернувшейся из Европы и находившейся под наблюдением в изолированном боксе, сообщила РИА Новости представитель регионального правительства.
РИА Новости 05:28
Общество

В Китае зафиксировали первый случай смерти от хантавируса

Известия 03:20
Общество

На начало недели за границей находились почти 90 тысяч граждан РФ

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ломидзе рассказала, что в ОАЭ «зависли» тысячи российских туристов.
REGNUM 06:12
Экономика

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.
RT на русском вчера в 16:31
Хоккей

Умер спортивный директор «Авангарда» Радионов

Спортивный директор омского хоккейного клуба «Авангард» Евгений Радионов ушёл из жизни в 48 лет после продолжительной борьбы с болезнью.
News.ru 05:19
Политика

На Украине испугались голода в армии из-за коронавируса

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предупредил, что из-за закрытия многих предприятий на фоне пандемии коронавируса может начаться голод, поскольку большинство украинцев живут без «существенных финансовых накоплений».
Lenta.ru 05:55
Общество

В Ростовской области подтвердили первый случай коронавируса

Во вторник, 25 марта, у жительницы Ростовской области подтвердили наличие коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 05:20
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах

Минобороны РФ опубликовало видео полетов истребителей пятого поколения Су-57.
ТАСС 02:55
Происшествия

В Липецке в мусорном баке найден труп новорожденной девочки

В Липецке, 25 марта, на проспекте Мира возле дома №11а/1 в мусорном баке был найден труп младенца.
ГТРК Липецк 04:12
Происшествия

На Курилах после землетрясения объявили об угрозе цунами

25 марта после землетрясения магнитудой 7,3 на Курилах объявлена тревога из-за цунами.
МонаВиста 02:18
Космос

Из-за коронавируса остановилась работа части европейских спутников

Европейское космическое агентство (ЕКА) приняло решение из-за пандемии коронавируса перевести семь научных спутников в «безопасный режим», в том числе ограничена работа совместной с Россией станции на орбите Марса ExoMars-2016, сообщает агентство.
Взгляд.ру вчера в 09:49
Общество

Белый дом и сенат договорились о стимулировании экономики на $2 трлн

Администрация президента США Дональда Трампа и лидеры сената достигли соглашения о мерах стимулирования экономики на $2 трлн из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 02:13
Происшествия

Суд 27 марта рассмотрит продление ареста историку Соколову

РИА Новости 05:55
Энергетика

Техасские нефтяники намерены договариваться с Россией

Член комиссии правительства штата Техас по регулированию нефтегазового сектора Райан Синтон заявил, что нефтяники региона намерены договариваться с властями России по стабилизации рынка энергоресурсов.
Ruposters.ru 05:34
Общество

Песков: вопрос возможной отмены парада Победы в Москве обсуждается

Вопрос возможной отмены парада Победы в Москве обсуждается, но пока решений не принималось - Песков.
ТАСС 06:04
Здоровье

В Боткинской больнице освобождают коронавирусные боксы

Обитатели карантинного корпуса больницы Боткина в Петербурге рассказали "Фонтанке", что им начали предлагать поехать домой, подписав отказ от госпитализации.
Piter.tv 02:34
Происшествия

На Кубани выявлены четыре новых случая заражения коронавирусом

На Кубани выявлены еще четыре подтвержденных новых случая коронавирусной инфекции COVID-2019.
Российская газета 05:21
Авто

Российский авторынок в апреле ждет масштабное падение

110km.ru вчера в 17:24
Происшествия

Число погибших при пожаре в доме под Пензой увеличилось до семи

Трое детей и четверо взрослых погибли, по уточненным данным, при пожаре в частном жилом доме в городе Нижний Ломов Пензенской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 00:21
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное