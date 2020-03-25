Россия, Катар, Азербайджан, Казахстан и Саудовская Аравия относятся к нефтедобывающим странам, чья экономика окажется устойчивой при падении цен на углеводороды. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на отчет международного рейтингового агентства Moody's.

Moody’s назвало Россию в числе стран ОПЕК+, устойчивых к внешним шокам

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