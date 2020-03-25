Экономика
BFM.ruMoody’s назвало Россию в числе стран ОПЕК+, устойчивых к внешним шокам
Россия, Катар, Азербайджан, Казахстан и Саудовская Аравия относятся к нефтедобывающим странам, чья экономика окажется устойчивой при падении цен на углеводороды. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на отчет международного рейтингового агентства Moody's.
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Политика
Путин посетил стройку больницы в Коммунарке
Политика
Матвиенко рассказала Путину о дефиците медицинских масок в России
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила президенту России Владимиру Путину о нехватке для населения в аптеках страны медицинских масок и антисептиков, сообщает РИА "Новости".
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 658
За сутки в России было зарегистрировано 163 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число заболевших составляет 658.
Общество
В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за нарушение карантина
Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесли в Госдуму, сообщил комитет по госстроительству и законодательству.
Общество
Власти ОАЭ аннулировали разрешение «Победы» на полет в Дубай
Авиационные власти Объединенных Арабских Эмиратов запретили самолету "Победы", который совершал заранее согласованный рейс Москва - Дубай, совершить посадку в аэропорту Дубая, когда самолет уже находился в воздухе.
Хоккей
КХЛ объявила о досрочном окончании сезона
Континентальная хоккейная лига приняла решение о досрочном завершении сезона 2019/20.
Общество
На Украине зафиксированы 113 случаев заражения коронавирусом
По данным пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, по состоянию на утро 25 марта в 13 областях страны выявлены 113 случаев заболевания COVID-19, пишет "Интерфакс-Украина".
Политика
Шойгу призвал отрегулировать законы о СМИ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал отрегулировать законы о СМИ, прикрываясь которыми активисты прозападной оппозиции пытаются проникать на военные объекты.
Общество
У Льва Лещенко диагностировали в Коммунарке воспаление легких
Советский и российский певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко с супругой находятся в больнице с воспалением легких.
Здоровье
Четыре новых случая коронавируса подтвердили в Красноярском крае
В Красноярском крае зафиксировали ещё четыре случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 25 марта сообщили «РИА Новости».
Здоровье
Врачи из Владимира отказались работать без спецкостюмов из-за COVID-19
В рекомендациях сотрудникам станции скорой помощи в городе Владимире указано, что все сотрудники, которые выезжают к потенциально зараженным коронавирусом пациентам, должны быть экипированы противочумными хирургическими халатами, масками и шапочками.
Происшествия
В Брянской области выявили второй случай коронавируса
Второй случай заболевания коронавирусной инфекцией в Брянской области выявлен у женщины, вернувшейся из Европы и находившейся под наблюдением в изолированном боксе, сообщила РИА Новости представитель регионального правительства.
Общество
На начало недели за границей находились почти 90 тысяч граждан РФ
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ломидзе рассказала, что в ОАЭ «зависли» тысячи российских туристов.
Экономика
Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии
Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.
Хоккей
Умер спортивный директор «Авангарда» Радионов
Спортивный директор омского хоккейного клуба «Авангард» Евгений Радионов ушёл из жизни в 48 лет после продолжительной борьбы с болезнью.
Политика
На Украине испугались голода в армии из-за коронавируса
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предупредил, что из-за закрытия многих предприятий на фоне пандемии коронавируса может начаться голод, поскольку большинство украинцев живут без «существенных финансовых накоплений».
Общество
В Ростовской области подтвердили первый случай коронавируса
Во вторник, 25 марта, у жительницы Ростовской области подтвердили наличие коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах
Минобороны РФ опубликовало видео полетов истребителей пятого поколения Су-57.
Происшествия
В Липецке в мусорном баке найден труп новорожденной девочки
В Липецке, 25 марта, на проспекте Мира возле дома №11а/1 в мусорном баке был найден труп младенца.
Происшествия
На Курилах после землетрясения объявили об угрозе цунами
25 марта после землетрясения магнитудой 7,3 на Курилах объявлена тревога из-за цунами.
Космос
Из-за коронавируса остановилась работа части европейских спутников
Европейское космическое агентство (ЕКА) приняло решение из-за пандемии коронавируса перевести семь научных спутников в «безопасный режим», в том числе ограничена работа совместной с Россией станции на орбите Марса ExoMars-2016, сообщает агентство.
Общество
Белый дом и сенат договорились о стимулировании экономики на $2 трлн
Администрация президента США Дональда Трампа и лидеры сената достигли соглашения о мерах стимулирования экономики на $2 трлн из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Энергетика
Техасские нефтяники намерены договариваться с Россией
Член комиссии правительства штата Техас по регулированию нефтегазового сектора Райан Синтон заявил, что нефтяники региона намерены договариваться с властями России по стабилизации рынка энергоресурсов.
Общество
Песков: вопрос возможной отмены парада Победы в Москве обсуждается
Вопрос возможной отмены парада Победы в Москве обсуждается, но пока решений не принималось - Песков.
Здоровье
В Боткинской больнице освобождают коронавирусные боксы
Обитатели карантинного корпуса больницы Боткина в Петербурге рассказали "Фонтанке", что им начали предлагать поехать домой, подписав отказ от госпитализации.
Происшествия
На Кубани выявлены четыре новых случая заражения коронавирусом
На Кубани выявлены еще четыре подтвержденных новых случая коронавирусной инфекции COVID-2019.
Авто
Российский авторынок в апреле ждет масштабное падение
Происшествия
Число погибших при пожаре в доме под Пензой увеличилось до семи
Трое детей и четверо взрослых погибли, по уточненным данным, при пожаре в частном жилом доме в городе Нижний Ломов Пензенской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.