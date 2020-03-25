Энергетика

Вести.RuВести.RuMoody`s оценило устойчивость России к внешним шокам

Эксперты агентства Moody’s высказали мнение, что Россия все-таки более устойчива к внешним шокам, чем большинство стран-экспортеров нефти. В Moody`s проанализировали последствия в случае продолжения ценового обвала на сырьевом рынке.
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Moody’s заявило об устойчивости экономики России от нефтяных шоков на фоне стран ОПЕК+

ТАССвчера в 09:21

Экспортерам нефти помогут резервы и гибкий курс

Коммерсантъвчера в 18:25

Moody’s заявило об устойчивости экономики России на фоне падения цен на нефть

ФАНвчера в 10:43

Moody’s заявило об устойчивости экономики России к внешним шокам

РБК01:32

Moody`s оценило устойчивость России к внешним шокам

Вести.Ru01:52

Moody’s назвало Россию в числе стран ОПЕК+, устойчивых к внешним шокам

BFM.ru02:55

Российская экономика лучше других готова к противостоянию внешним шокам - Moody’s

Накануне.Ru01:55
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Общество

Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей

РИА Новости 01:24
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Посол России заявил о готовности помочь США в борьбе с коронавирусом

«Простые американцы должны знать: Россия при необходимости будет готова помочь и США, как не раз предлагала содействие в тушении пожаров в Калифорнии», — приводит слова Антонова РИА Новости.
RT на русском 01:38
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
РИА Новости вчера в 10:21
Здоровье

Найден особый механизм заражения коронавирусом

Коронавирус SARS-CoV-2 отличает особый способ проникновения в клетки хозяина, рассказал член оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом и врач-инфекционист Тимур Бессараб.
Sibnet Новости вчера в 09:04
Общество

В Екатеринбурге назначили нового главу городской полиции

Начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков представил нового главу УМВД по Екатеринбургу.
РБК Екатеринбург 02:36
Экономика

Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса

Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.
Lenta.ru вчера в 12:42
Общество

Суд в Нью-Йорке признал токены Gram ценными бумагами

Суд Южного округа Нью-Йорка признал токены Gram ценными бумагами и запретил передавать их покупателям, которые приобрели права на них на IPO в начале 2018 г. Предварительное решение суда было вынесено во вторник, 24 марта, оно может быть обжаловано в порядке апелляции.
Ведомости вчера в 19:27
Экономика

Эксперты оценили шансы на вынужденную деофшоризацию из-за закрытия границ

Из-за коронавируса многие страны закрыли границы, что сузило лазейку для обхода правила 183 дней, отмечают опрошенные РБК эксперты.
РБК 01:00
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня

Известия вчера в 18:21
Общество

В Госдуме предложили временно освободить россиян от оплаты ЖКХ

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил временно отменить оплату услуг ЖКХ, чтобы улучшить положение отправившихся на карантин россиян.
Газета.Ru 02:54
Армия и оружие

В Италию вылетел пятнадцатый российский военный самолет

РИА Новости вчера в 19:09
Транспорт

РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России

РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.
RT на русском 02:09
Музыка

Little Big не сможет спеть Uno на «Евровидении-2021»

Культуромания 23 марта в 13:31
Происшествия

У жительницы Липецка, вернувшейся из Венгрии, выявили коронавирус

Экспресс-тест на коронавирус выявил заболевание у жительницы Липецка, которая вернулась из Венгрии, сообщает в среду обладминистрация.
РИА Новости 02:03
Общество

В Челябинской области у четырех человек подтвердили коронавирус

Новосибирский центр "Вектор" подтвердил положительный результат анализов на коронавирусную инфекцию у четырех жителей Челябинской области, все они члены одной семьи, сообщила в среду журналистам заместитель губернатора региона Ирина Гехт.
РИА Новости 01:18
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах

Минобороны РФ опубликовало видео полетов истребителей пятого поколения Су-57.
ТАСС 02:55
Здоровье

Нобелевский лауреат Майкл Левитт предсказывает быстрое окончание пандемии коронавируса

Сотрудник Стэнфордского университета, нобелевский лауреат по химии Майкл Левитт предсказал скорое окончание пандемии коронавируса, пишет Los Angeles Times.
BFM.ru 23 марта в 13:26
Происшествия

В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса. Это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса.
Lenta.ru вчера в 19:48
Армия и оружие

Флот НАТО направился в Черное море

Боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО направляются в Черное море.
Военное дело 23 марта в 05:22
Общество

Правительство выделило 1,4 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Правительство выделило Роспотребнадзору 1,4 млрд руб. из резервного фонда на разработку средств профилактики и диагностики коронавируса.
Ведомости 02:39
Происшествия

На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения

Тревога из-за цунами объявлена по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,3, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова.
РИА Новости вчера в 23:38
Космос

Испытания парашютов для корабля Илона Маска завершились провалом

Компания SpaceX Илона Маска провела неудачные испытания парашютов для пилотируемого корабля Crew Dragon, на котором астронавты будут летать на МКС, сообщил американский специализированный сайт spacenews.com.
Взгляд.ру 02:50
Общество

В Москве еще пять пациентов вылечили от коронавируса

В Москве еще пять пациентов вылечили от коронавируса, вызывающего болезнь COVID-19, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 01:31
Общество

Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус

Lenta.ru вчера в 08:37
Экономика

Российские автодилеры попросили правительство РФ о помощи

С просьбой о поддержке к российским властям уже обращались и участники рынка страхования: они предложили Центробанку хотя бы временно на 10% расширить коридор тарифов ОСАГО.
Вести.Ru 02:53
Общество

Число случаев заражения коронавирусом на Украине возросло до 113

«По состоянию на 07:00 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 13 областях и Киеве», — указано в сообщении.
RT на русском 02:29
Общество

Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Москве — высокая.
Известия вчера в 07:28
Происшествия

Житель Кузбасса разместил объявление с предложением кашлять в офисах

Ситуацией заинтересовались в местной полиции. Правоохранители быстро вычислили нарушителя, им оказался 21-летний фитнес-тренер.
Говорит Москва 00:59
Общество

Меркель проверилась на коронавирус

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на наличие заражения коронавирусом нового типа.
Вестник Кавказа 23 марта в 09:44
Единоборства

Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко 24 марта опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой своего соотечественника, бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.
Известия вчера в 16:32
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