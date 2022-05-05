РБКMoody’s оценило возможности криптовалют для России в условиях санкцийМинфин разработал законопроект, согласно которому криптовалюты могут быть разрешены как инвестиционный инструмент.РБКВ конце апреля Федеральная налоговая служба предложила разрешить российским компаниям расчеты за экспортно-импортные операции в криптовалюте.РБКВнедрение криптобиржами мер, направленных на борьбу с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма.РБККрупные платформы серьезно отнеслись к рестрикциям, так, криптобиржа Binance ограничила доступ для россиян с активами свыше 10 тысяч евро, оставив возможность вывода средств.Lenta.ruЧитать далееСвернутьПодробнее о событииMoody’s заявило о бесполезности криптовалют для России в условиях санкцийNews.ru19:44РБК: Moody’s считает, что криптовалюты в условиях санкций неэффективны для РоссииLenta.ru18:30Moody’s оценило возможности криптовалют для России в условиях санкцийРБК17:00Показать все источникиОценить4Поделиться