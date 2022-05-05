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Moody’s оценило возможности криптовалют для России в условиях санкций

Минфин разработал законопроект, согласно которому криптовалюты могут быть разрешены как инвестиционный инструмент.
РБК
В конце апреля Федеральная налоговая служба предложила разрешить российским компаниям расчеты за экспортно-импортные операции в криптовалюте.
РБК
Внедрение криптобиржами мер, направленных на борьбу с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма.
РБК
Крупные платформы серьезно отнеслись к рестрикциям, так, криптобиржа Binance ограничила доступ для россиян с активами свыше 10 тысяч евро, оставив возможность вывода средств.
Lenta.ru

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Moody’s заявило о бесполезности криптовалют для России в условиях санкций
News.ru19:44
РБК: Moody’s считает, что криптовалюты в условиях санкций неэффективны для России
Lenta.ru18:30
Moody’s оценило возможности криптовалют для России в условиях санкций
РБК17:00
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