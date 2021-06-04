Moody’s подтвердило рейтинги России на уровне «Baa3»
Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочные рейтинги Российской Федерации в иностранной и национальной валюте на уровне "Baa3".
Организация подтвердила долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетного необеспеченного долга российского правительства на уровне Ваа3.
Глава Минфина Антон Силуанов в комментариях журналистам заявил, что решение Moody's говорит об успешном преодолении российской экономикой последствий коронакризиса.
"С начала 2020 года лишь несколько государств "большой двадцатки", включая Россию, смогли избежать понижения кредитных рейтингов и ухудшения прогнозов по ним", - отметил Силуанов.