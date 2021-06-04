Путин: россияне смогут более свободно ездить в другие страны примерно с сентября

"Неплохо было бы, если бы европейские регуляторы признали бы, что люди, привитые нашими вакцинами, ничем не отличаются от тех, кто привит [препаратами компаний] Moderna или Pfizer", - добавил Путин.