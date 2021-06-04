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Moody’s подтвердило рейтинги России на уровне «Baa3»

Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочные рейтинги Российской Федерации в иностранной и национальной валюте на уровне "Baa3".
Интерфакс
Организация подтвердила долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетного необеспеченного долга российского правительства на уровне Ваа3.
Политика Сегодня
Глава Минфина Антон Силуанов в комментариях журналистам заявил, что решение Moody's говорит об успешном преодолении российской экономикой последствий коронакризиса.
Life.ru
"С начала 2020 года лишь несколько государств "большой двадцатки", включая Россию, смогли избежать понижения кредитных рейтингов и ухудшения прогнозов по ним", - отметил Силуанов.
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️Moody’s сохранило рейтинг России на прежнем уровне

Lenta.ru17:31

В Moody’s подтвердили рейтинг России на уровне Ваа3

RT на русском17:17

Moody’s сохранило рейтинг России на уровне «Ваа3»

ТАССвчера в 16:53

Moody’s подтвердило рейтинг России со стабильным прогнозом

Российская газетавчера в 16:59

Moody’s подтвердило рейтинги России на уровне «Baa3»

Интерфаксвчера в 16:57

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