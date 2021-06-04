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Экономика

Moody’s подтвердило рейтинги России на уровне «Baa3»

Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочные рейтинги Российской Федерации в иностранной и национальной валюте на уровне "Baa3".
Интерфакс
Отмечается, что долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетного необеспеченного долга правительства России остается на уровне Ваа3.
Экономика сегодня
Глава Минфина Антон Силуанов в комментариях журналистам заявил, что решение Moody's говорит об успешном преодолении российской экономикой последствий коронакризиса.
Life.ru
Как отметил министр финансов, с начала 2020 года лишь нескольким странам "Большой двадцатки" (в том числе России) удалось избежать понижения кредитных рейтингов и ухудшения прогнозов по ним.
Smotrim.ru

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