Moody’s подтвердило рейтинги России на уровне «Baa3»
Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочные рейтинги Российской Федерации в иностранной и национальной валюте на уровне "Baa3".
Отмечается, что долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетного необеспеченного долга правительства России остается на уровне Ваа3.
Глава Минфина Антон Силуанов в комментариях журналистам заявил, что решение Moody's говорит об успешном преодолении российской экономикой последствий коронакризиса.
Как отметил министр финансов, с начала 2020 года лишь нескольким странам "Большой двадцатки" (в том числе России) удалось избежать понижения кредитных рейтингов и ухудшения прогнозов по ним.