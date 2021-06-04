Moody’s подтвердило рейтинги России на уровне «Baa3»
Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочные рейтинги Российской Федерации в иностранной и национальной валюте на уровне "Baa3".
Решение международного рейтингового агентства Moody's сохранить долгосрочный рейтинг России свидетельствует о том, что российская экономика успешном преодолела последствия коронакризиса, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
В середине января агентство S&P также подтвердило долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный.
В Moody-s подтвердили рейтинг России на инвестуровне «Ваа3» со стабильным прогнозом
Комсомольская правда17:05
Moody’s оценивает рейтинг России на уровне «Ваа3» со стабильным прогнозом
Национальная служба новостей17:13