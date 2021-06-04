Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Moody’s подтвердило рейтинги России на уровне «Baa3»

Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочные рейтинги Российской Федерации в иностранной и национальной валюте на уровне "Baa3".
Интерфакс
Краткосрочный рейтинг России в национальной валюте подтвержден на уровне "Prime-3".
Интерфакс
Решение международного рейтингового агентства Moody's сохранить долгосрочный рейтинг России свидетельствует о том, что российская экономика успешном преодолела последствия коронакризиса, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
РИА Новости
В середине января агентство S&P также подтвердило долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный.
РИА Новости

Подробнее о событии

В Moody-s подтвердили рейтинг России на инвестуровне «Ваа3» со стабильным прогнозом

Комсомольская правда17:05

Moody’s оценивает рейтинг России на уровне «Ваа3» со стабильным прогнозом

Национальная служба новостей17:13

Moody’s сохранило долгосрочные рейтинги России

ТК Звезда17:07

В Moody’s подтвердили рейтинг России на уровне Ваа3

RT на русском17:17

Moody’s подтвердило рейтинги России на уровне «Baa3»

Интерфаксвчера в 16:57

Силуанов: сохранение Moody’s рейтинга РФ говорит о консенсусе «большой тройки» агентств

ТАСС17:19

Силуанов оценил решение Moody’s по рейтингу России

РИА Новости17:09
Интересное

Путин сообщил о завершении прокладки труб первой нити «Северного потока — 2»

Прокладка труб первой нитки "Северного потока — 2" успешно завершена, работа по второй продолжается, заявил президент Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.
РИА Новостивчера в 07:36
Насколько вы доверяете информации в Яндекс.Новостях?

Спецпредставитель Путина рассказал, когда цифровые валюты заменят доллар

Цифровые валюты могут заменить доллар в международных расчетах через 15-20 лет, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по цифровому развитию Дмитрий Песков в кулуарах ПМЭФ-2021.
РИА Новостивчера в 12:25