Средняя цена на нефть марки Brent снизится до $35 за баррель в 2020 году, говорится в материале международного рейтингового агентства Moody's.

Moody’s понизило прогноз средней цены нефти Brent в 2020 году до $35

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