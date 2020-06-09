Энергетика

ТАССТАССMoody’s понизило прогноз средней цены нефти Brent в 2020 году до $35

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Средняя цена на нефть марки Brent снизится до $35 за баррель в 2020 году, говорится в материале международного рейтингового агентства Moody's.
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