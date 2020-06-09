Энергетика
ТАССMoody’s понизило прогноз средней цены нефти Brent в 2020 году до $35
Средняя цена на нефть марки Brent снизится до $35 за баррель в 2020 году, говорится в материале международного рейтингового агентства Moody's.
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Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала загородный дом
Bimru.ru вчера в 07:15
Шоу-бизнес
Супруга Юдашкина показала исхудавшего мужа
Супруга известного модельера Валентина Юдашкина на днях разместила фотографию с мужем. На фото дизайнер сидит за накрытым столом.
Свободная Пресса 11:31
Политика
Австрийскому полковнику дали три года как российскому шпиону
Земельный суд Зальцбурга приговорил 71-летнего отставного полковника вооруженных сил Австрии к трем годам лишения свободы за шпионаж в пользу России.
Вести.Ru 15:51
Происшествия
Полиция задержала Михаила Ефремова после допроса
Полиция задержала актера Михаила Ефремова, который стал участником смертельного ДТП в центре Москвы, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.
РИАМО 11:58
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери
Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ 03:55
Культура
Выходит новый скринлайф-сериал Семена Слепакова «Окаянные дни»
11 июня на видеоплатформе PREMIER состоится премьера нового сериала Семена Слепакова о жизни россиян в условиях самоизоляции .
Независимая газета вчера в 04:03
Шоу-бизнес
Яна Рудковская станцевала с Пухляшом из Little Big и выложила видео
Продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она танцует с Дмитрием Красиловым, более известным как Пухляш из рейв-группы Little Big.
Lenta.ru вчера в 20:42
Здоровье
В Курске плановую работу поликлиник возобновят после 1 июля
Как отметили в Доме Советов, решение о дальнейшем возобновлении плановой медпомощи будет приниматься согласно рекомендациям Минздрава России, главного государственного санитарного врача Курской области, регионального оперативного штаба.
Городские известия (г. Курск) 07:55
Кино
Мультфильмы российской студии покажут в Великобритании
Мультфильмы «Снежная Королева: Зазеркалье» и «Волки и Овцы: Ход Свиньей» российской студии Wizart будут показаны на территории Великобритании и Ирландии, 9 июня заявила пресс-служба «Роскино».
ИА Красная Весна 16:26
Здоровье
Гастроэнтеролог назвал первый признак рака кишечника
Врачи из клиники Майо обнаружили, что в последнее время колоректальный рак – злокачественная опухоль толстого кишечника – стал второй по частоте причиной смерти от онкологических заболеваний в США.
UfaTime.ru 06 июня в 14:51
Происшествия
МВД Дагестана отреагировало на конфликт в Манасе
МВД Дагестана начало служебную проверку инцидента в Манасе По решению руководства МВД Дагестана в отношении сотрудников полиции, доставивших 60-летнего местного жителя в территориальный ОВД, назначена служебная проверка, говорится в сегодняшнем сообщении на странице министерства в Instagram.
Кавказский узел 16:05
Шоу-бизнес
Александра Стриженова вышла замуж
Внучка легендарного советского актера Олега Стриженова вышла замуж 6 июня.
Pravda.Ru 04:09
Общество
Анонс игры Far Cry 6 может состояться в июле
Официальный анонс новой игры Far Cry 6 может состояться уже в июле нынешнего года.
Актуальные Новости 15:27
Шоу-бизнес
В эфир вышел последний выпуск «Пусть говорят» с умершей Юлией Норкиной
Выпуск последней программы, в которой приняла участие Юлия Норкина — покойная супруга ведущего канала НТВ Андрея Норкина — вышла в эфир.
iReactor вчера в 12:00
Общество
В Москве умерли еще 56 больных с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 56 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщает региональный оперативный штаб.
Ведомости 16:29
Кино
Кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров» появился в сети
Лос-Анджелес, США, 9 июня 2020, 15:07 — REGNUM Очередной кадр из нового фильма «Охотники на монстров» — экранизации игры Monster Hunter: World появился в сети.
REGNUM 08:07
Происшествия
В Воронеже полицейский сбил трёх пешеходов
RT на русском 16:29
Кино
Сцена встречи Железного человека со своим отцом объясняет его жертву в финальных «Мстителях»
Сцена встречи Железного человека со своим отцом в фильме «Мстители: Финал» имела куда большее значение, чем просто занятное камео.
Телепрограмма вчера в 12:21
Здоровье
Российские звезды приняли участие в акции ко дню донора
Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай, телеведущий Дмитрий Дибров, рэпер ST, певец Bahh Tee, блогер Люся Чеботина приняли участие в акции, посвященной Всемирному дню донора.
Взгляд.ру 14:08
Здоровье
В Подмосковье обновлены данные по коронавирусу в городских округах
По состоянию на 9 июня всего в Московской области выявлено 45 722 случая случаев Covid-19. За все время скончались 590 заболевших.
Чехов Вид 06:51
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Общество
В Москве прекратил действие режим самоизоляции и пропусков
Согласно графику отмены введенных из-за вируса мер, с 9 июня в Москве перестает действовать режим цифровых пропусков для передвижения на транспорте, а жители, в том числе пожилые и люди с хроническими заболеваниями, могут выходить на улицу без ограничений.
РБК вчера в 18:34
Интернет
Телефоны пользователей WhatsApp попали в поисковую выдачу Google
Телефоны пользователей приложения WhatsApp попали в поисковую выдачу Google. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:51
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал их развод
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые высказался на тему их отношений с женой.
ИА InterMedia вчера в 04:27
Кино
Актер Киану Ривз выразил восхищение сценарием новой «Матрицы»
Киану Ривз выразил уверенность, что четвертая «Матрица» станет такой же своевременной, как и первая часть франшизы.
МИР 24 04:57