Энергетика

News.ruNews.ruMoody’s понизило стоимость нефти Brent в 2020 году до $35 за баррель

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило среднюю стоимость нефти марки Brent с $40–45 до 35$ за баррель. Несмотря на недавний рост цен, мы теперь предполагаем, что средняя цена Brent составит $35 за баррель в этом году и $45 за баррель в 2021 году, — говорится в материале агентства.
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Нефть Brent упала в цене, WTI остается в плюсе

REGNUM09 июня в 16:45

В Moodyʼs объяснили новый прогноз по цене на нефть Brent

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Нефть слабо дорожает после заявления саудовского министра энергетики

Вечерняя Москва09 июня в 01:41

Moody’s понизило стоимость нефти Brent в 2020 году до $35 за баррель

News.ru09 июня в 10:41

Цена нефти Brent упала ниже $40 впервые после встречи ОПЕК+ 6 июня

РБК09 июня в 05:16

Нефть дорожает на заявлениях саудовского министра энергетики

Expert.ru09 июня в 03:16

Moody’s понизило прогноз средней цены нефти Brent в 2020 году до $35

ТАСС09 июня в 10:41
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Экономика

Капитализация Apple и Microsoft превысила рекордные $1,5 трлн

Капитализация компании Apple превысила рекордные $1,5 трлн.
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Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

РИА Новости 06:10
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Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

Piter.tv 09 июня в 04:07
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Политика

Республиканцы предложили ввести новые санкции против России

Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
Известия вчера в 20:20
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Общество

На Кубани отменили пропуска для передвижения между муниципалитетами

Пропуска для передвижения между муниципалитетами Кубани, введенные из-за коронавируса, отменяются, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 06:17
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Происшествия

С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве

Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
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Происшествия

Суд арестовал директора ТЭЦ-3 в Норильске

По информации агентства, директор ТЭЦ-3 в Норильске, где случился разлив топлива, арестован на один месяц и три недели в рамках уголовного дела в связи с ЧП.
iReactor 05:59
Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ вчера в 15:56
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Политика

Мэр Сиэтла посоветовала Трампу «вернуться в бункер»

Мэр Сиэтла Дженни Дюркан ответила на критику президента США Дональда Трампа и посоветовала ему «вернуться в бункер».
RT на русском 05:09
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Шоу-бизнес

В эфир вышел последний выпуск «Пусть говорят» с умершей Юлией Норкиной

Выпуск последней программы, в которой приняла участие Юлия Норкина — покойная супруга ведущего канала НТВ Андрея Норкина — вышла в эфир.
iReactor 08 июня в 12:00
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Происшествия

Против главы Норильска возбудили уголовное дело

Норильск, Красноярский край, 11 июня 2020, 11:11 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело против мэра Норильска (Красноярский край) Рината Ахметчина по факту халатности при разливе нефтепродуктов, сообщает 11 июня пресс-служба СКР.
REGNUM 04:11
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Транспорт

С 24 июня РЖД возвращает в расписание отменённые рейсы «Сапсанов»

С 24 июня возобновится движение всех ранее отменённых рейсов «Сапсанов», сообщили в пресс-службе компании «Российские железные дороги».
RT на русском 05:42
Финансы

Курс доллара вырос до 69 рублей в начале торгов

Курс рубля снижается к доллару и евро в начале торгов в четверг, 11 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:41
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Происшествия

В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков

РИА Новости вчера в 14:26
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Общество

В отставку подал прокурор Ростовской области

Rostov.ru 03:18
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Общество

После жары россиян ждет «арктическое вторжение»

По прогнозам синоптиков, вскоре после аномально жаркой погоды жителей России ожидает «арктическое вторжение» холодного воздуха.
РИА Оренбуржье вчера в 07:41
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Технологии

Так выглядит PlayStation 5. Консоль показали в онлайновых магазинах

На сайтах различных онлайновых магазинах открыли предварительные заказы на игровую консоль следующего поколения PlayStation 5, презентация которой может состояться уже сегодня.
iXBT.com 00:55
Политика

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

ТАСС вчера в 05:57
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Политика

Кремль допустил обращение Путина к народу по поправкам в Конституцию

"Если президент посчитает необходимым обратиться к гражданам до или после голосования, он это сделает", - отметил Песков, пообещав проинформировать в случае принятия такого решения.
ТВ Центр 05:48
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Общество

В Москву вернулись работающие в России немецкие топ-менеджеры

Группа из 50 работающих в России немецких и европейских топ-менеджеров и бизнесменов вернулась в Москву из Германии спецрейсом авиакомпании Lufthansa.
РБК 06:41
Политика

ЦИК проверит все сигналы о принуждении к электронному голосованию

Центризбирком проверит все сообщения о принуждении бюджетников к участию в электронном голосовании по поправкам в Конституцию, заявила журналистам глава ЦИК Элла Памфилова.
Российская газета 06:00
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Общество

Работающих 1 июля россиян ждет двойная оплата

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что оплата труда россиян, которые будут работать в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, будет производиться в повышенном размере.
Газета.Ru 01:24
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Происшествия

В Псковской области сильный ветер повалил 300 деревьев

Порядка 300 деревьев повалено сильными порывами ветра на территории двух районов Псковской области, повреждены кровли 20 жилых домов, сообщил РИА Новости в четверг представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 03:42
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Происшествия

СК изучит видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД

РИА Новости 06:19
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Транспорт

В Волгоградской области возобновят работу общественного транспорта

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачу поэтапного возобновления работы всех пассажирских маршрутов региона.
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Здоровье

Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса

Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
RT на русском 02:45
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Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

РИА Новости 05:55
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Здоровье

Четыре детских сада и школа в Южно-Сахалинске закрыты на карантин

В Южно-Сахалинске в связи с получением положительных результатов на COVID-2019 у родителей детей, посещающих образовательные учреждения, на основании постановлений Роспотребнадзора закрыты для проведения заключительной дезинфекции ДОУ №5, 8, 38, 50 и СОШ №8. О карантине в одном из этих детсадов Sakh.com писал сегодня.
Сахалин.Инфо 06:32
Армия и оружие

В США вышел из строя новейший авианосец

Новейший атомный авианосец ВМС США «Джеральд Р. Форд» (CVN-78) вышел из строя на пять дней из-за проблем с системой запуска самолётов палубной авиации.
News.ru 09 июня в 14:44
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Кино

Появился кадр из фильма «Охотник на монстров» с Миллой Йовович

Издание Mantan-web опубликовало новый кадр из фильма «Охотник на монстров».
News.ru вчера в 03:33
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Как работают Яндекс.Новости?
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