Энергетика

News.ruNews.ruMoody’s понизило стоимость нефти Brent в 2020 году до $35 за баррель

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило среднюю стоимость нефти марки Brent с $40–45 до 35$ за баррель. Несмотря на недавний рост цен, мы теперь предполагаем, что средняя цена Brent составит $35 за баррель в этом году и $45 за баррель в 2021 году, — говорится в материале агентства.
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В Moodyʼs объяснили новый прогноз по цене на нефть Brent

Росбалт12:08

Стоимость нефти марки Brent упала до $40 за баррель

МонаВиста11:31

Moody’s понизило стоимость нефти Brent в 2020 году до $35 за баррель

News.ru10:41

Moody’s понизило прогноз средней цены нефти Brent в 2020 году до $35

ТАСС10:41

«Moody\'s» изменило прогноз по цене нефти Brent на 2020 год

ГЛАС.RU11:12

Цена нефти Brent упала ниже $40 впервые после встречи ОПЕК+ 6 июня

РБК05:16
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 15:45, Ашберн
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Актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы

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Михаил Ефремов признал свою вину в ДТП

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«Автотор» приостановит сборку автомобилей BMW

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Максим Фадеев назвал воспоминания о Serebro «мерзкими»

Российский продюсер Максим Фадеев назвал воспоминания о группе Serebro болезненными и мерзкими. Об этом он написал в своем Instagram.
Piter.tv 07:25
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Политика

Песков объяснил отсутствие «обнуленных сроков» на сайте

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему на сайте с подробной информацией об изменениях в Конституцию РФ отсутствовало упоминание об обнулении сроков правления Владимира Путина.
iReactor вчера в 08:07
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Здоровье

На продолжительность жизни влияют препараты для лечения гипертонии

Итальянские специалисты смогли узнать, что приём медикаментов для лечения гипертонии значительно увеличивает продолжительность жизни человека даже у самых слабых пожилых людей.
Evo-rus.com вчера в 15:13
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Политика

Путин и Меркель провели телефонный разговор

Газета.Ru 13:36
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Энергетика

Минск потребовал пересмотра цен на российский газ

Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
Газета.Ru 11:56
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Общество

В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов

Средства предназначены для граждан, которые с апреля по июнь 2020 года взяли под опеку детей, инвалидов или стариков из социальных учреждений.
Evo-rus.com 13:50
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Политика

США отказались предоставлять Нидерландам данные о крушении MH17

«Суд запрашивал, можно ли добавить к делу засекреченные спутниковые снимки, на которых зафиксирован запуск ракеты, которые были переданы спецслужбам Нидерландов, и таким образом, рассекретить их», — сообщил Стинхейс.
ФАН вчера в 07:00
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Политика

На сайте для голосования по Конституции нашли ошибки и неточности в пяти поправках

Ранее журналист «Эха Москвы» Александр Плющев обратил внимание на то, что на сайте для электронного голосования не была упомянута поправка в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Эхо Москвы 15:30
Культура

Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров

Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета 07 июня в 10:00
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Происшествия

В Донбассе подорвался автомобиль с украинскими военными

Газета.Ru 13:55
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Футбол

В РФС признали ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России

«РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.
REGNUM 08:25
Происшествия

Сотрудник полиции сбил троих пешеходов на тротуаре в Воронеже

REGNUM 15:35
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Игры

Разработчик ремейка S.T.A.L.K.E.R. показал, как выглядели бы дождь и гроза на движке UE4

Чемпионат вчера в 13:57
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Футбол

«Реал» отказался от трансфера ван де Бека

Полузащитник Донни ван де Бек, правами на которого владеет амстердамский «Аякс», не перейдет в мадридский «Реал» в летнее трансферное окно.
Евро-футбол.ру 01:44
Энергетика

Стоимость нефти Urals превысила цену отсечения в бюджете

Цена российской нефти Urals по итогам торгов в Северо-Западной Европе выросла на $3,44, достигнув $42,55 за баррель, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные независимого ценового агентства Argus.
Коммерсантъ вчера в 13:51
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Политика

Суд в Австрии вынес приговор экс-полковнику за шпионаж в пользу России

Земельный суд Зальцбурга приговорил отставного полковника Вооружённых сил Австрии к трём годам лишения свободы за шпионаж в пользу России.
RT на русском 15:35
Авто

Начался тестовый выпуск двигателей для тяжёлых грузовиков «КамАЗ» К5

Серийное производство нового дизеля начнется в начале 2021 года.
110km.ru вчера в 14:08
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Общество

Петербург вслед за Москвой анонсировал снятие ограничений

Власти Санкт-Петербурга анонсировали поэтапный план по снятию ограничительных мер, введенных из-за ситуации с коронавирусном.
Lenta.ru вчера в 21:23
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Кино

Российский фильм «Вратарь Галактики» появится в американском прокате

АБН вчера в 13:47
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Политика

Румыния хочет признать Россию враждебным государством

Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством и угрозой для региона, об этом говорится в проекте национальной стратегии обороны государства на 2020-2024 годы.
РИА Новости 12:00
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Происшествия

МВД опубликовало видео с опросом Ефремова перед судом

Москва 24 14:37
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Происшествия

Десятки адвокатов отказались защищать Ефремова

Pravda.Ru 07:19
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Происшествия

Валуев высказался о ДТП с участием Ефремова

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru 04:40
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Футбол

Девять игроков покинули «Спартак»

Москва, 9 июня 2020, 21:31 — REGNUM В составе команды «Спартак-2», выступающей в ФНЛ, произошли изменения — клуб покинули девять футболистов.
REGNUM 14:31
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Дочь Ивана Урганта присоединилась к протестам в США

Приёмная дочь Урганта Эрика Куталия вместе со своим афроамериканским парнем Мусой присоединилась к протестам в США.
Газета Metro 07 июня в 13:49
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Экономика

Названа сумма убытков мировых авиакомпаний в 2020 году

По прогнозу ассоциации, в 2021 году убытки мировых авиакомпаний снизятся до $15,8 млрд.
Известия 12:32
Общество

У ветерана, которого оскорбил Навальный, стало плохо с сердцем

Ветерану Великой Отечественной войны, которого Алексей Навальный назвал «продажным холуем» стало плохо с сердцем, когда он узнал о словах блогера.
Пятый канал 14:12
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Как работают Яндекс.Новости?
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