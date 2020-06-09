Энергетика
News.ruMoody’s понизило стоимость нефти Brent в 2020 году до $35 за баррель
Международное рейтинговое агентство Moody's понизило среднюю стоимость нефти марки Brent с $40–45 до 35$ за баррель. Несмотря на недавний рост цен, мы теперь предполагаем, что средняя цена Brent составит $35 за баррель в этом году и $45 за баррель в 2021 году, — говорится в материале агентства.
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Политика
Республиканцы предложили ввести новые жесткие санкции против России
РФ предлагают признать "государством-спонсором терроризма" и ввести ограничения против нефтегазовых проектов, российского суверенного долга и "подконтрольных лиц России" в других странах.
Деловое.ТВ 01:34
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган показал 58-летнюю жену в купальнике
Эммануил Виторган опубликовал в Instagram фото, на котором его супруга Ирина Млодик плещется в надувном бассейне с дочками - двухлетней Этелью и 8-месячной Кларой.
ТВ Центр вчера в 04:03
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Политика
Мэр Сиэтла посоветовала Трампу «вернуться в бункер»
Мэр Сиэтла Дженни Дюркан ответила на критику президента США Дональда Трампа и посоветовала ему «вернуться в бункер».
RT на русском 05:09
Общество
На Кубани снимают пропускной режим между муниципальными образованиями
Пропускной режим между муниципальными образованиями в Краснодарском крае был введён в начале апреля в качестве меры для ограничения распространения коронавируса.
REGNUM 05:44
Армия и оружие
Военные США пытались помешать российскому патрулю в Сирии
На опубликованных кадрах виден американский военный бронеавтомобиль M1235 MRAP, который пытается помешать продвижению российского патруля.
REGNUM 00:05
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»
Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия 09 июня в 06:19
Происшествия
Против главы Норильска возбудили уголовное дело
Норильск, Красноярский край, 11 июня 2020, 11:11 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело против мэра Норильска (Красноярский край) Рината Ахметчина по факту халатности при разливе нефтепродуктов, сообщает 11 июня пресс-служба СКР.
REGNUM 04:11
Общество
Россияне становятся финансово независимыми в среднем в 26 лет
Раньше всего россияне становятся финансово независимыми в Хабаровске (24,9 года).
Коммерсантъ 00:15
Общество
Работающих 1 июля россиян ждет двойная оплата
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что оплата труда россиян, которые будут работать в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, будет производиться в повышенном размере.
Газета.Ru 01:24
Гаджеты
В это сложно поверить, но, похоже, MediaTek обойдёт Qualcomm на рынке платформ для 5G в этом году
Как сообщается, прогнозируемый объём поставок однокристальных систем MediaTek с поддержкой 5G по итогам года — более 80 млн единиц.
iXBT.com 02:39
Здоровье
Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса
Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
RT на русском 02:45
Происшествия
Задержан подозреваемый по делу банды главного киллера России
Адвокат Эдуард Гладилин задержан в подмосковных Мытищах по подозрению в похищении сына Константина Скрыпника, который проходит свидетелем по делу банды главного киллера России Аслана Гагиева (Джако).
Lenta.ru вчера в 23:21
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру 09 июня в 10:28
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Система пенсионного обеспечения в России претерпит изменения с 1 июля, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 04:04
Происшествия
В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:26
Кино
Компания Disney обновила график премьер в России на 2020 год
Компания Disney опубликовала новое расписание выхода фильмов в России на 2020 год. Картины начнут выходить с июля.
News.ru вчера в 10:40
Общество
На скандального отца Сергия подали в суд за фейк о коронавирусе
Уральский меридиан 02:08
Происшествия
На Кубани за сутки подтверждено 80 случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 11 июня 2020, 10:50 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за сутки в Краснодарском крае, сообщили 11 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:50
Происшествия
С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве
Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
Футбол
ЦСКА поздравил Вагнера Лава с днем рождения
Московский ЦСКА поздравил экс-игрока армейцев Вагнера Лава с 36-летием.
Газета.Ru 05:41
Общество
ПФР начал выплаты взявшим на проживание детей, инвалидов и престарелых
Пенсионный фонд России (ПФР) приступил к выплатам гражданам, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
ТАСС 09 июня в 05:13
Общество
МЧС предупредило о грозе и граде в Москве
Газета.Ru 04:42
Армия и оружие
В России испытают вертолет Ка-52М «Аллигатор» с новым вооружением
В России планируется испытание модернизированного вертолета Ка-52М "Аллигатор", на котором будет установлено новое вооружение.
Российская газета 03:07
Культура
Первый канал заменил титры «Брата 2» на видео протестов в США
Выпускной мечты: Бейонсе, Леди Гага и Барак Обама поздравили школьников.
РБК 08 июня в 07:30
Шоу-бизнес
Андрей Норкин назвал дату возвращения на ТВ
Андрей Норкин, ведущий и журналист из РФ, сообщил, когда именно он собирается возвратиться на работу в телевидение.
Discover24 04:53
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5 обзаведется магнитной зарядкой
В Mi Band 5 китайский производитель реализует магнитную зарядку, которая подключается с обратной стороны браслета.
Astera 09 июня в 06:46
Происшествия
Силовики пришли с обысками к экс-руководителям Аграрного университета
Утром 11 июня оперативники ФСБ пришли с обысками к недавно уволенным руководителям Аграрного университета и предпринимателям в Пушкине, сообщает 47news.
МР7.ру 04:37