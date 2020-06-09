Энергетика

News.ruNews.ruMoody’s понизило стоимость нефти Brent в 2020 году до $35 за баррель

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило среднюю стоимость нефти марки Brent с $40–45 до 35$ за баррель. Несмотря на недавний рост цен, мы теперь предполагаем, что средняя цена Brent составит $35 за баррель в этом году и $45 за баррель в 2021 году, — говорится в материале агентства.
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В Moodyʼs объяснили новый прогноз по цене на нефть Brent

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ГЛАС.RU09 июня в 11:12

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Moody’s понизило стоимость нефти Brent в 2020 году до $35 за баррель

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Цены на нефть растут

Ньюс-НН09 июня в 09:37

Стоимость нефти марки Brent упала до $40 за баррель

МонаВиста09 июня в 11:31
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Россияне становятся финансово независимыми в среднем в 26 лет

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Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что оплата труда россиян, которые будут работать в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, будет производиться в повышенном размере.
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С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве

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Пенсионный фонд России (ПФР) приступил к выплатам гражданам, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
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