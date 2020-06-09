Международное рейтинговое агентство Moody's понизило среднюю стоимость нефти марки Brent с $40–45 до 35$ за баррель. Несмотря на недавний рост цен, мы теперь предполагаем, что средняя цена Brent составит $35 за баррель в этом году и $45 за баррель в 2021 году, — говорится в материале агентства.

Moody’s понизило стоимость нефти Brent в 2020 году до $35 за баррель

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