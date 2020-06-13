Экономика
REGNUMMoody’s повысило кредитный рейтинг Украины
Киев, 13 июня 2020, 21:31 — REGNUM Международное рейтинговой агентство Moody's повысило кредитный рейтинг Украины с Caa1 до B3. Об этом 13 июня сообщается в заявлении агентства, опубликованном на официальном сайте организации.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Агентство Moody`s повысило суверенный рейтинг Украины до «B3», прогноз стабильный
Комсомольская правдавчера в 15:19
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 05:08, Ашберн
Авто
С 1 июля российских водителей ждёт ряд нововведений
Если правительство подтвердит вступление поправок в силу, то с 1 июля 2020 года на территории Российской Федерации начнет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза.
Тарантас Ньюс 12 июня в 22:04
Шоу-бизнес
Норкин показал фото «летящей» покойной жены
На своей странице в Instagram Норкин опубликовал фото Юлии, сидящей в кафе с поднятыми вверх руками.
Discover24 вчера в 12:43
Общество
Экс-полковник ФСИН предрек Ефремову работу библиотекарем в колонии
Экс-полковник ФСИН сообщил, что большинство заключенных, отбывающих наказание в колонии-поселении, как правило, работают на территории исправительного учреждения.
NewInform вчера в 18:47
Футбол
Агент Борре опроверг интерес со стороны «Зенита»
В прошлом году сообщалось об интересе к Борре со стороны «Спартака» и «Динамо».
Бомбардир.ру вчера в 06:55
Футбол
«Челси» отказался от трансфера Эдинсона Кавани
По данным источника, «Челси» был готов удовлетворить высокие требования футболиста по зарплате, однако по инициативе главного тренера синих Фрэнка Лэмпарда клуб отказался от трансфера Кавани и решил сосредоточиться на подписании форварда «РБ Лейпциг» Тимо Вернера.
Чемпионат 03:57
Общество
В России выявили 8 835 новых случаев коронавируса за сутки
36,2 процента новых заболевших не имели клинических проявлений болезни.
Snob.ru 03:46
Здоровье
Хирург Борзуох Мохаммади назвал необычные признаки рака кишечника
Хирург Борзуох Мохаммади рекомендует обратить внимание на несварение желудка, частые острые боли и изжогу, которые могут являться признаками рака.
Дни24 вчера в 05:21
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.
Известия вчера в 23:17
Религия
Патриарх Кирилл освятил храм Вооруженных сил России
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье, 14 июня, освятил главный храм Вооруженных сил России ― собор Воскресения Христова ― в подмосковном парке «Патриот».
Известия 03:16
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru 12 июня в 19:47
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Здоровье
В Нижегородской области выявлено 13780 случаев заражения коронавирусом
Нижегородская область занимает среди регионов страны четвертое место по числу официально зафиксированных случаев заражения коронавирусом.
АПН - Нижний Новгород вчера в 04:10
Кино
Умер актер озвучки Aku Aku из Crash Bandicoot
В возрасте 78 лет умер Мел Уинклер, озвучивший Aku Aku в серии игр Crash Bandicoot.
Cyber.sports.ru 03:21
Политика
Сестра Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее
На прошлой неделе Ким Ё Чжон пригрозила закрыть офис в Кесонге и разорвать ключевой военный договор между Пхеньяном и Сеулом, если Южная Корея не помешает группам перебежчиков отправлять в КНДР листовки с критикой политики Пхеньяна.
Украина.ру 04:36
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
Общество
Опубликована карта выхода регионов России из режима самоизоляции
На специализированном сайте стопкоронавирус.рф опубликовали интерактивную карту выхода регионов России из режима самоизоляции, введённого в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 12 июня в 07:26
Шоу-бизнес
Иван Охлобыстин вступился за бывшую жену Михаила Ефремова
Анна-Мария Ефремова с отцом После смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова Ксения Качалина в беседе с журналистами назвала события, предшествовавшие столкновению внедорожника артиста с фургоном погибшего водителя-курьера, "прекрасной пьянкой".
Вокруг ТВ 04:21
Авто
Nissan опубликовал официальные снимки нового Nissan X-Trail
Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры.
Автоновости дня вчера в 03:17
Политика
Качиньский допустил покупку газа у России
Польша допускает покупку газа у России, если у нее будут хорошие цены, заявил глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.
Взгляд.ру 02:28
Игры
В Epic Games Store запустили бесплатную раздачу Ark: Survival Evolved
В воскресенье, 14 июня, стало известно о том, что в Epic Games Store запустили бесплатную раздачу Ark: Survival Evolved.
Piter.tv 04:40
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
Футбол
Кокорин рассказал о переговорах с «Марселем» и «Ромой»
Кокорин выступает за «Зенит» с 2016 года, сыграл 93 матча во всех турнирах, забил 34 гола и отметился десятью результативными передачами.
Metaratings 12 июня в 17:17
Игры
Star Citizen собрала уже больше 300 млн долларов
В декабре прошлого года краудфандинговая кампания Star Citizen достигла 250 млн долларов, но в начале этого года сборы упали до 4-5 млн долларов в месяц.
Игромания.ру 04:47
Армия и оружие
Военные РФ провели тренировку по нанесению ракетных ударов на фоне учений НАТО на Балтике
Российские военные провели в Калининградской области тренировку по нанесению ракетных ударов комплексами "Искандер" на фоне проходящих на Балтике морских учений НАТО.
ТАСС 04:43
Игры
Вышел первый трейлер ремейка Mafia
Vprognoze.ru вчера в 16:01
Общество
Названы меры для безопасного посещения бассейна во время эпидемии
Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Володин говорил, что посещение бани может быть небезопасным, потому что коронавирус может передаться через пар.
Lenta.ru 04:51
Здоровье
В Тверской области 900 зараженных коронавирусом продолжают лечение
900 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Афанасий-бизнес вчера в 03:57
Происшествия
В Атланте уволили полицейского, смертельно ранившего афроамериканца
Руководство полиции города Атланта (американский штат Джорджия) уволило полицейского, который в пятницу при задержании смертельно ранил афроамериканца Рэйшарда Брукса, сообщила The Guardian со ссылкой на представителя полиции.
РИА Новости 01:43
Общество
В Лондоне начались столкновения протестующих с полицией
В центре Лондона несколько тысяч человек собрались на мирную демонстрацию, которая переросла в массовые беспорядки и столкновения с полицией.
Деловое.ТВ 03:20