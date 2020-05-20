Коронавирус
ВедомостиMoody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
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с чего всё началось
Ускорение миграции продолжалось по меньшей мере в течение двух лет после пика кризиса, отмечают аналитики Moody's. В более 75% регионов, где наблюдался отток населения, произошло снижение среднедушевых доходов граждан и рост экономического неравенства.РБКвчера в 05:00
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Гаджеты
Смартфоны Samsung возглавили потребительский рейтинг смартфонов
Смартфоны Samsung возглавили потребительский рейтинг смартфонов, заняв сразу три позиции.
Газета DAILY вчера в 16:12
Путешествия
Турция с 20 мая откроет границы для иностранных туристов
Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, с 20 мая Турция намерена открыть границы для иностранных граждан, в том числе и для россиян, передает "МИР 24".
ИнфоШОС 18 мая в 13:01
Общество
Россияне стали чаще жаловаться на увольнения и задержки зарплаты
Россияне стали чаще жаловаться на увольнения и задержки зарплаты с начала трудовых дней.
РЕН ТВ вчера в 23:51
Здоровье
В Дагестан прибыла группа врачей из России
Группа врачей в составе шести человек из Минздрава России прибыла в Дагестан.
Голос Эренлара вчера в 13:34
Общество
На Украине вводят «адаптивный карантин» до 22 июня
Правительство Украины приняло решение ввести «адаптивный карантин» по регионам с 22 мая по 22 июня с пятью этапами послаблений.
RT на русском вчера в 08:53
Шоу-бизнес
Рози Хантингтон-Уайтли показала, как она выглядела в 15 лет
На фото, которыми поделилась 33-летняя Хантингтон-Уайтли, она выглядит совсем не такой, какой стала теперь.
7Дней.ру 00:00
Политика
Путин поручил проработать загрузку Северного морского пути
Владимир Путин поручил Министерству транспорта, "Росатому" и другим профильным ведомствам проработать вопрос загрузки Северного морского пути для поставок камчатской и дальневосточной рыбы в европейскую часть России.
РИА Новости вчера в 10:06
Шоу-бизнес
Анна Нетребко невероятно похудела в самоизоляции
Народная артистка РФ, всемирно известная оперная дива Анна Нетребко не теряла время даром в самоизоляции, когда все гастроли оказались отменены.
Пятый канал вчера в 22:49
Происшествия
В Бурятии пациенты обсерватора закидали камнями медсестер
Российская газета вчера в 11:38
Шоу-бизнес
Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова
На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru вчера в 11:29
Общество
Названы сферы, в которых вырастет число вакансий на удалёнке
Эксперты ВНИИ труда рассказали RT, в каких рабочих сферах из-за ситуации с распространением коронавируса в ближайшее время ожидается рост числа вакансий для дистанционной работы.
RT на русском вчера в 23:06
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Армия и оружие
Американцы создадут спутники для отслеживания гиперзвуковых ракет
Новый День 19 мая в 05:33
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости вчера в 06:30
Космос
В Японии запустили грузовой космический корабль к МКС
Беспилотный грузовой корабль «Конотори-9» («Аист-9») запущен в Японии для стыковки с МКС, сообщило 20 мая Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).
ИА Красная Весна вчера в 15:24
Гаджеты
Будущие флагманские смартфоны Samsung могут получить OLED-экраны от китайской BOE
Свежая утечка указывает на то, что Samsung также заинтересовалась продукцией китайской компании. gizchina.com Сообщения из Южной Корее утверждают, что Samsung рассматривает возможность установки дисплеев BOE в флагманские устройства следующего поколения.
3DNews вчера в 15:04
Здоровье
Названа группа людей с повышенным риском смерти от коронавируса
Lenta.ru вчера в 18:21
Здоровье
России предсказали резкий рост смертности от рака
Представители медицинского сообщества предсказали резкий рост смертности от рака в России.
Lenta.ru вчера в 17:41
Общество
В Кузбассе выявили 12 новых случаев заражения коронавирусом
Кемерово, 21 мая 2020, 07:25 — REGNUM В Кемеровской области за прошедшие сутки выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 00:25
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Общество
РБК: парад Победы и голосование по Конституции могут провести 24 июня
В Кремле рассматривают возможность проведения голосования по поправкам в Конституцию и парада Победы в один день.
Газета.Ru вчера в 01:33
Происшествия
Под Челябинском автомобиль ГИБДД сбил девушку-пешехода
REGNUM вчера в 14:28
Общество
Мясников опроверг фейк о правиле ношения одноразовых медицинских масок
Врач Александр Мясников опроверг появившуюся информацию о разных правилах ношения одноразовых медицинских масок в случае болезни и для профилактики.
RT на русском вчера в 23:21
Происшествия
В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта
Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
Российская газета вчера в 15:25
Политика
В Болгарии выступили против разделения Болградского района на Украине
Народное собрание Болгарии приняло декларацию против плана административного разделения Болградского района в Одесской области на Украине, компактно населенного этническими болгарами, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
РИА Новости вчера в 15:53
Авто
Nissan GT-R за 78 миллионов рублей стал серийным
Итальянская студия и японская марка представили серийную версию суперкара со стартовой ценой 990 тысяч евро (около 78 миллионов рублей) — новинка завершает динамические испытания на полигоне имени Тацио Нуволари.
Motor вчера в 06:14
Политика
Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости вчера в 04:45
Общество
Еще 47 омичей заболели коронавирусом
По данным на 21 мая, в Омской области зарегистрировали еще 47 случаев заражения коронавирусом.
Город55.ру вчера в 23:19
Религия
День Иоанна Богослова: что запрещено делать 21 мая
21 мая волгоградцам следует быть сдержанными, лучше остаться дома и сделать генеральную уборку.
Волгоградская правда вчера в 23:10