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Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
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с чего всё началось

Эксперты Moody’s предсказали рост миграции внутри России из-за пандемии

Ускорение миграции продолжалось по меньшей мере в течение двух лет после пика кризиса, отмечают аналитики Moody's. В более 75% регионов, где наблюдался отток населения, произошло снижение среднедушевых доходов граждан и рост экономического неравенства.
РБК05:00

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Moody’s предсказало масштабную внутреннюю миграцию в России

РИА Новости09:01

Эксперты Moody’s предсказали рост миграции внутри России из-за пандемии

РБК05:00

Экономисты предсказали отток населения из слабых регионов

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Moody’s ожидает в России из-за пандемии ускорения миграции в экономически развитые центры

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Агентство Moody’s предсказало усиление миграции в России

БИЗНЕС Online05:08

Moody’s предсказало судьбу жителей российских городов

Газета.Ru08:55
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Армия и оружие

«Ее невозможно засечь»: чем угрожают России новейшие субмарины США

РИА Новости 01:00
Общество

Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм

«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют ведомство «Тульские новости».
RT на русском вчера в 19:34
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Происшествия

В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница

«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
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Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
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Шоу-бизнес

Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках

Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь.
ToDay News Ufa вчера в 11:05
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Политика

YouTube заблокировал крупные крымские информационные каналы

Симферополь, 20 мая 2020, 12:17 — REGNUM Сервис YouTube заблокировал аккаунты крупнейшего в Крыму государственного телеканала «Крым 24», а также News Front и Anna News, передаёт 20 мая корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 05:17
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Общество

Собянин предупредил о значительном росте смертности от коронавируса

Уровень смертности среди пациентов с коронавирусом в мае ожидается выше, чем в апреле, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 07:26
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Происшествия

Пропавший под Кировом четырёхлетний ребёнок найден живым в лесу

Киров, 19 мая 2020, 18:36 — REGNUM Мальчик четырёх лет был найден живым после двух суток поисков в Кировской области.
REGNUM вчера в 11:36
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Общество

В российских школах начали тестировать отечественный аналог Zoom

В российских школах начали тестирование отечественного сервиса видеосвязи по типу Zoom.
Афиша Daily 08:45
Общество

Голикова оценила уровень смертности от коронавируса в РФ

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что показатель смертности от коронавируса в России составляет 0,95%.
Интерфакс 05:05
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Автоспорт

Тост: «Альфа Таури» не может просить у «Ред Булл» больше денег

Чемпионат вчера в 11:56
Технологии

В США сообщили о результатах испытаний ДНК-вакцины от COVID-19

Американская биотехнологическая компания Inovio рассказала, что ДНК-вакцина INO-4800 удалось успешно испытать, она активно реагирует на найтрализирующие антитела и Т-лимфоциты на коронавирус SARS-CoV-2, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:06
Общество

Онищенко призвал открыть магазины и кафе в России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал начать возобновление работы непродовольственных магазинов и кафе в регионах России.
Lenta.ru 08:44
Армия и оружие

ДНР и ЛНР привели войска в полную боевую готовность

Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик повысили боевую готовность своих подразделений в связи с активизацией обстрелов украинскими силовиками территорий ДНР и ЛНР.
Известия 06:54
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Общество

Сотрудники красноярского ресторана разделись из-за кризиса

Sibnet Новости 06:22
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Шоу-бизнес

Максим Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Аллы Пугачевой

Галкин отметил, что именно Алле Пугачевой принадлежит инициатива создания своего огорода.
Pravda.Ru вчера в 15:42
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Здоровье

Из-за повышенной температуры не пустили в роддом омскую роженицу

Сотрудники медучреждения направили роженицу в роддом № 4, который специализируется на пациентках с симптомами ОРВИ и коронавируса.
Evo-rus.com 07:30
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Происшествия

Истребитель F-35A разбился в США

Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35A Lightning II разбился на авиабазе Эглин (штат Флорида, США), летчик выжил.
ТАСС 06:49
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Происшествия

Житель Сахалина оштрафован на 300 тысяч рублей за фейк о коронавирусе

Южно-Сахалинский городской суд назначил жителю Сахалина штраф в размере 300 000 рублей за фейковую информацию о коронавирусе.
RT на русском 05:05
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Происшествия

Осужденный за убийство экс-депутат Госдумы подал ходатайство об УДО

Известия 07:16
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Интернет

«Мегафон» запустил новую тарифную линейку

«Мегафон» запустил новую тарифную линейку «Всегда на связи с тарифами #БезПереплат».
CNews 03:19
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Общество

У Мосгорсуда требуют полной блокировки YouTube в России

5 июня Мосгорсуд рассмотрит иск против Google (владеет видеохостингом YouTube), поданный компанией Ontarget, разработчиком онлайн-тестов для подбора персонала.
Вести.Ru 01:20
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Общество

«Роснефть» обратилась в суд из-за материала РБК о бывших активах компании в Венесуэле

"Роснефть" обратилась в суд за защитой деловой репутации в связи с публикацией на сайте РБК материала о сделке по прекращению деятельности компании в Венесуэле, говорится в заявлении "Роснефти".
ТАСС 06:16
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Футбол

Капелло: Роналдо создал мне больше всего проблем

Газета.Ru вчера в 17:50
Политика

Путин поручил проработать загрузку Северного морского пути

РИА Новости 08:59
Общество

Найденным в российском лесу иномаркам нашли применение

В правительстве Челябинской области рассказали, куда передадут найденные в лесу иномарки Toyota Camry, закупленные для саммитов ШОС и БРИКС.
Lenta.ru 08:56
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Общество

Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
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Общество

В Петербурге начали выдавать деньги на маски

В Петербурге начали выплачивать по 800 рублей пенсионерам и малообеспеченным горожанам на покупку средств индивидуальной защиты — медицинских масок и перчаток.
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Путешествия

Турция откроет границы для российских туристов

Авиасообщение Турции с другими государствами откроют 20 мая. С этой даты посетить турецкие курорты смогут люди, направляющиеся на лечение.
Городовой 04:06
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Общество

Украина продлила карантин до 22 июня

Украинское правительство продлило карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, до 22 июня.
Московский Комсомолец 08:05
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