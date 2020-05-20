Коронавирус
ВедомостиMoody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Читать в источнике
Оценить705
с чего всё началось
Ускорение миграции продолжалось по меньшей мере в течение двух лет после пика кризиса, отмечают аналитики Moody's. В более 75% регионов, где наблюдался отток населения, произошло снижение среднедушевых доходов граждан и рост экономического неравенства.РБК05:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 11:18, Ашберн
Путешествия
Турция откроет границы для российских туристов
Авиасообщение Турции с другими государствами откроют 20 мая. С этой даты посетить турецкие курорты смогут люди, направляющиеся на лечение.
Городовой 04:06
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:27
Происшествия
Защита сестер Хачатурян обратилась за помощью к спецдокладчику ООН
Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, обратилась к Дубравке Симонович — спецдокладчику ООН по вопросам насилия в отношении женщин, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, представляющий младшую из сестер.
РИА Новости 02:29
Общество
В Екатеринбурге могут закрыть магазины сети «Красное и Белое»
В Екатеринбурге идет тотальная проверка всех магазинов сети «Красное и Белое».
Европейско-Азиатские новости вчера в 09:08
Энергетика
Цены на газ в России оказались выше европейских
Падение цен на газ в Европе привело к тому, что его стоимость в России стала выше, чем для европейских потребителей.
Lenta.ru 10:26
Общество
Онищенко назвал неэтичным поступок тульской медсестры
Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в интервью "Вечерней Москве" назвал неэтичным поступок тульской медсестры, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм.
Газета.Ru 10:59
Происшествия
Житель Сахалина оштрафован на 300 тысяч рублей за фейк о коронавирусе
Южно-Сахалинский городской суд назначил жителю Сахалина штраф в размере 300 000 рублей за фейковую информацию о коронавирусе.
RT на русском 05:05
Общество
Правительство продлило больничные для граждан старше 65 лет
«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ вчера в 02:17
Общество
Синоптики предупредили о возможном снеге в Москве 21 мая
21 мая в Москве ожидается аномальное количество осадков.
Известия 06:28
Общество
Где в Тульской области выявили коронавирус: карта на 20 мая
К 20 мая число заболевших в Тульской области увеличилось до 2 735 человек, а регион опустился до 10 места среди самых зараженных в стране.
Тульская пресса 04:43
Общество
Суд ЕС отклонил иск Nord Stream 2 AG против Газовой директивы
Европейский суд юстиции отклонил иски Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG против распространения норм Евросоюза на газопроводы из третьих стран, передаёт Интерфакс со ссылкой на судебное решение.
RT на русском 10:45
Происшествия
В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые поделилась снимками из роддома
Лера Кудрявцева по случаю своего дня рождения поделилась серией снимков, которые раньше не видели свет.
7Дней.ру вчера в 02:00
Общество
В Петербурге запретили прощания с умершими
В Петербурге с 12 мая запретили прощальные церемонии с умершими независимо от причины смерти.
Shraibikus News вчера в 09:10
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл отметили вторую годовщину свадьбы
Принц Гарри взял в жены Меган Маркл 19 мая 2018 года. вторую годовщину свадьбы пара отметила не в Лондоне, а в США, куда она перебралась вместе с маленьким сыном Арчи.
Bimru.ru 08:22
Армия и оружие
Американцы создадут спутники для отслеживания гиперзвуковых ракет
Новый День вчера в 05:33
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения российского «Панциря» в Ливии
Опубликовано видео уничтожения российского зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь» в Ливии.
Lenta.ru 10:51
Здоровье
В Калининградской области приостановили работу рыбзавода из-за коронавируса у 15 сотрудников
Работу рыбоконсервного завода «Барс» приостановили из-за заражения сотрудников коронавирусом.
Калининград.Ru 10:49
Происшествия
Три человека пострадали при стрельбе на юго-востоке Москвы
По меньшей мере три человека получили ранения в результате стрельбы возле авторынка на юго-востоке Москвы.
Вести.Ru 10:57
Политика
Путин заявил о способности России обеспечить себя основными продуктами
«Россия в полном объеме обеспечивает себя основными продуктами питания, последовательно осваивает глобальные рынки, входит в число ведущих экспортеров по ряду позиций», — отметил президент на совещании о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.
РБК 11:02
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Общество
В Гидрометцентре составили предварительный прогноз на июнь
Москва, 19 мая 2020, 09:07 — REGNUM Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, во многих российских регионах погода ожидается в пределах климатической нормы.
REGNUM вчера в 02:07
Армия и оружие
В Петербурге состоится военно-морской парад
Отказаться от парада Белоруссия, по словам главы страны, не могла, так как на неё смотрят глаза погибших солдат, замученных партизан, стариков, женщин и детей Хатыни.
Gazeta.SPb 11:07
Гаджеты
Apple может не включить наушники EarPods в комплект с iPhone 12
Согласно прогнозу аналитика TF Securities Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), Apple может не включить наушники EarPods в комплект поставки со смартфоном iPhone 12.
3DNews 06:54
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
Общество
Евгения Уваркина ответила на обращение выпускников
Глава Липецка Евгения Уваркина ответила на просьбу липецких выпускников не переносить праздник «Липецкие зори» в онлайн.
ГТРК Липецк 11:08
Футбол
Футболист «Урала» завершит карьеру ради бизнеса
Евро-футбол.ру 08:15
Политика
Порошенко обвинил в публикации его разговоров с Байденом «пятую колонну Кремля»
Экс-президент Украины Петр Порошенко обвинил в публикации «сфабрикованных» аудиозаписей его разговоров с бывшим вице-президентом США Джо Байденом «пятую колонну Кремля».
Lenta.ru 10:56
Наука
Специалисты вдохновились перьями павлина и создали умные датчики
На создание умных датчиков-опалов ученых вдохновили перья павлина.
Rusargument вчера в 14:41
Политика
Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных соотечественников
Львовский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов считает, что русскоговорящие граждане Украины - "одноклеточные".
Газета.Ru вчера в 23:02