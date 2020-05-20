Коронавирус
ВедомостиMoody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
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с чего всё началось
Ускорение миграции продолжалось по меньшей мере в течение двух лет после пика кризиса, отмечают аналитики Moody's. В более 75% регионов, где наблюдался отток населения, произошло снижение среднедушевых доходов граждан и рост экономического неравенства.РБК05:00
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Общество
Туристы обнаружили на Урале огромную копию пирамиды Хеопса
Rambler News Service вчера в 11:27
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
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Здоровье
Томенко пока не обещает ослабления режима в Алтайском крае
В Алтайском крае пока не будут ослаблены или отменены ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции.
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Армия и оружие
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Общество
Собянин предупредил о значительном росте смертности от коронавируса
Уровень смертности среди пациентов с коронавирусом в мае ожидается выше, чем в апреле, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 07:26
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РИА Новости 07:33
Происшествия
В Великом Новгороде водитель внедорожника раздавил семью уток
Водитель внедорожника в Великом Новгороде переехал семью уток, переходящих дорогу.
Газета.Ru 05:13
Общество
В Петербурге начали выплаты на покупку масок и перчаток
Ранее сообщалось, что власти Петербурга предоставят единовременную денежную выплату в размере 800 рублей пенсионерам, малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, а также семьям с приемными детьми и семьям, имеющим ребенка-инвалида, на приобретение масок и перчаток.
РИА Новости 09:50
Гаджеты
Samsung возглавил потребительский рейтинг смартфонов в США
Наибольшую удовлетворенность от покупки жители США испытали от смартфона Samsung Galaxy Note 9. 85% участников опроса сообщили об этом.
RuNews24.ru 02:18
Общество
Синоптики предупредили о возможном снеге в Москве 21 мая
21 мая в Москве ожидается аномальное количество осадков.
Известия 06:28
Общество
«Красному и Белому» дали сутки на устранение нарушений
После проверок в магазинах сети "Красное и Белое" свердловское управление Роспотребнадзора установило торговым точкам максимально короткий срок для устранения нарушений – их должны ликвидировать в течение суток, рассказали "Уралинформбюро" в ведомстве.
Уралинформбюро 06:52
Кино
Холли Берри сыграет в новом фильме-катастрофе Роланда Эммериха
Холли Берри («Джон Уик 3») сыграет одну из главных ролей в новом фильме-катастрофе Роланда Эммериха («Годзилла») под названием Moonfall.
Игромания.ру 09:42
Общество
Гаджиев: отцу Хабиба в Дагестане 10 дней помощь толком не оказывали
Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал о состоянии 57-летнего Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Чемпионат 09:38
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-35
Истребитель F-35 ВВС США с авиабазы Эглин во Флориде потерпел крушение во время тренировочного полета.
Российская газета 02:53
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм.
Известия вчера в 23:12
Энергетика
Цены на газ в России оказались выше европейских
Падение цен на газ в Европе привело к тому, что его стоимость в России стала выше, чем для европейских потребителей.
Lenta.ru 10:26
Армия и оружие
Начались испытания российского корвета «Гремящий» с вертолетами Ка-27
Представители ВМС РФ сообщили о начале испытаний современного корвета под названием «Гремящий» с участием экипажей палубных вертолетов Ка-27.
Discover24 03:18
Футбол
В Ереване украли статую Никиты Симоняна
По информации Urish Football, были украдены скульптуры Никиты Симоняна, бывшего главным тренером «Арарата» в 1973 году, и трех членов его тренерского штаба – Роберта Цагикяна, Оника Абрамяна и Арутюна Кехеяна.
Бомбардир.ру 08:50
Экономика
Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет
Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
REGNUM вчера в 12:52
Культура
Ивановские школьники стали победителями IV Международного детского фестиваля кино и телевидения «КИНОСВЕТ»
19 мая 2020 года в Минске назвали победителей Международного детского фестиваля кино и телевидения «КИНОСВЕТ».
Частник.Ru 10:07
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС
"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru вчера в 12:35
Космос
Ученые разгадали тайну мегаструктур рядом с центром Млечного Пути
Ученые из Китая смогли разгадать тайну появления рядом с центральной частью Млечного Пути гигантских мегаструктр.
Актуальные Новости вчера в 03:04
Происшествия
В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер
Недовольные условиями размещения в обсерваторе в Бурятии пациенты напали на персонал и гоняли медсестер по лесу, заявили в детской республиканской клинической больнице (ДРКБ), которая в условиях коронавируса работает как обсерватор.
РИА Новости 09:50
Экономика
Bloomberg: Российская экономика сократилась на четверть за апрель
Аналитик Bloomberg Скотт Джонсон ожидает за второй квартал более значительного падения экономики России, чем во время мирового финансового кризиса.
Военное обозрение 04:39
Происшествия
Убийце главы нижегородского отделения РВИО дали десять лет
Десять лет лишения свободы получил убийца главы нижегородского отделения Российского военно-исторического общества Олега Казаринова.
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Политика
Премьер Франции оценил ответ ЕС на пандемию коронавируса
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп считает, что Европейский союз не был на высоте в регулировании кризиса, связанного с пандемией коронавируса.
РИА Новости 10:41
Авто
Renault планирует закрыть во Франции четыре завода
Париж, 20 мая 2020, 16:38 — REGNUM Столкнувшись с серьезным кризисом, компания Renault во Франции должна 29 мая 2020 года обнародовать план программы в два млрд евро, передает BFM TV.
REGNUM 09:38
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Всемирный банк: 60 млн человек могут стать нищими из-за пандемии
До 60 млн человек могут обнищать из-за пандемии коронавируса, сказал глава Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс.
Коммерсантъ 03:15