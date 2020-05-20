Ускорение миграции продолжалось по меньшей мере в течение двух лет после пика кризиса, отмечают аналитики Moody's. В более 75% регионов, где наблюдался отток населения, произошло снижение среднедушевых доходов граждан и рост экономического неравенства.

с чего всё началось

Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.

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