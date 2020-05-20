Коронавирус
RT на русскомMoody’s прогнозирует рост миграции внутри России из-за пандемии
Внутрироссийская миграция в ближайшие два года ускорится из-за последствий пандемии коронавируса и обвала цен на нефть, считают аналитики рейтингового агентства Moody's Investors Service.
Читать в источнике
Оценить1K
с чего всё началось
Лидеры по оттоку населения Аналитики Moody's ожидают, что наиболее серьезный масштаб оттока экономически активного населения в ближайшие два года произойдет в Омской области, Чувашии, Башкирии, Самарской и Нижегородской областях (из рейтингуемых Moody's регионов).РБК20 мая в 05:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7225 источников, обновлено в 03:01, Ашберн
Кино
Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов
Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты.
Lenta.ru вчера в 02:30
Шоу-бизнес
Жена Эмина Агаларова впервые высказалась о разводе
Эмин Агаларов несколько дней назад объявил о разводе со своей супругой Аленой Гавриловой, свадьба с которой состоялась всего лишь 2 года назад.
Bimru.ru вчера в 11:54
Кино
Панда и Крош подружатся в новом российско-китайском мультфильме
Ревизор.ру вчера в 12:10
Политика
Путин заявил, что военный призыв для выпускников этого года отложат
Президент России Владимир Путин заявил, что военный призыв для выпускников этого года будет отложен.
RT на русском вчера в 07:39
Общество
Путин предложил обсудить вопрос открытия гостиниц в Краснодарском крае
Президент РФ Владимир Путин предложил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву обсудить вопрос открытия гостиниц.
ПолитРоссия вчера в 10:09
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 20 мая в 13:18
Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:07
Общество
Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии
Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
Политика
Трамп объявил о выходе из Договора по открытому небу из-за России
Вашингтон, 21 мая 2020, 20:11 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил о выходе из международного соглашения по открытому небу из-за России, 21 мая сообщает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 13:11
Здоровье
Вскрытие выявило особенность в легких пациентов, умерших от COVID-19
В ходе сравнения материалов пациентов были зафиксированы как общие характерные признаки поражений, так и существенные особенности в легких пациентов, которые скончались от COVID-19.
Российская газета 01:20
Общество
Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска
В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 20:24
Общество
Human Rights Watch призывает московские власти прекратить использование приложения «Социальный мониторинг»
Правозащитники считают, что приложение нарушает конфиденциальность пользователей и приводит к сотням, а то и тысячам ошибочных штрафов.
Эхо Москвы 02:32
Общество
Определены условия работы авиакомпаний в условиях пандемии
Росавиация и Роспотребнадзор согласовали условия работы авиакомпаний, которые предполагают, что меры безопасности, связанные с пандемией, будут сниматься в три этапа.
Вести.Ru вчера в 17:26
Здоровье
В Саратовской области трое детей заразились коронавирусом
Трое детей есть среди 67 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 2139, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 03:46
Здоровье
Главврач краевой больницы прокомментировал ситуацию с вахтовиками
7 канал Красноярск 00:16
Общество
Госдума приняла закон о создании единой базы данных россиян
Госдума одобрила в третьем – окончательном – чтении закон о едином федеральном информационном регистре с данными жителей России.
Ведомости вчера в 09:23
Армия и оружие
Военных экологов забросят на Ямал для уборки металлолома
Винтокрылые машины доставят на полуостров Ямал военнослужащих экологического взвода и триста тонн спецоборудования - все, что молжет потребоваться для очистки Арктики от мусора.
Российская газета 01:46
Общество
Петербуржец через суд потребовал от Смольного бесплатной раздачи масок
В Санкт-Петербурге Смольнинский районный суд зарегистрировал исковое заявление жителя Сергея Алейникова, иск подан к властям — правительству города и губернатору Александру Беглову.
АБН вчера в 13:35
Здоровье
В Пензе озвучена статистика по пневмонии
Замглавы регионального минздрава Оксана Чижова рассказала, что с января по апрель количество умерших от пневмонии составило 58 человек.
The Penza Post вчера в 08:24
Общество
Мэр Алушты грубо выругалась в прямом эфире
В ответ на услышанную информацию Галина Огнева, которая является педагогом с серьезным стажем, грубо выругалась.
Krym.News вчера в 08:14
Общество
Медведев раскритиковал самоизоляцию
Медведева попросили рассказать, что он думает об ограничительных мерах в период изоляции на онлайн-конференции Startup Village.
Телеканал 360° вчера в 08:27
Авто
Renault представила обновленный Kaptur
«Renault Россия» представила обновленную версию кроссовера Kaptur.
Ведомости вчера в 15:18
Футбол
Гончаренко рассказал о трансферных планах ЦСКА
RT на русском вчера в 16:14
Экономика
Госдума одобрила в I чтении налоговые меры поддержки граждан и бизнеса
Госдума приняла в первом чтении законопроект о мерах налоговой поддержки, рассчитанных на широкий круг лиц в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 08:10
Общество
Попова объявила о готовности ряда регионов к третьему этапу снятия мер
Глава Роспотребнадзора Анна Попова уверена, что в некоторых российских регионах уже достигли показателей, установленных для третьего этапа снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
Радио Sputnik 02:52
Общество
Швеция опередила все страны Европы по смертности из-за коронавируса
За неделю с 13 по 19 мая Швеция опередила все остальные страны Европы по числу новых смертей из-за коронавируса.
Lenta.ru 20 мая в 07:37