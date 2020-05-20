Лидеры по оттоку населения Аналитики Moody's ожидают, что наиболее серьезный масштаб оттока экономически активного населения в ближайшие два года произойдет в Омской области, Чувашии, Башкирии, Самарской и Нижегородской областях (из рейтингуемых Moody's регионов).

с чего всё началось

Внутрироссийская миграция в ближайшие два года ускорится из-за последствий пандемии коронавируса и обвала цен на нефть, считают аналитики рейтингового агентства Moody's Investors Service.

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