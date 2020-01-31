Экономика
ТАССMoody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года
Новый коронавирус из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.
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Экономист оценил риски распространения коронавируса: возможен новый кризис
Московский Комсомолец12:41
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 21:26, Ашберн
Энергетика
Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает
Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Экономика
ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год
Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
Экономика
Послание обойдется бюджетам в 4 трлн рублей
Дополнительные расходы бюджетов на инициативы из президентского послания Федеральному собранию составят 4,128 трлн руб. на период до 2024 года.
Экономика
Минтруд предлагает понизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Экономика
FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций
Экономика России, которая несколько лет находится под западными санкциями, сейчас по многим показателям стабильнее, чем когда-либо.
Энергетика
США предсказали «газовый армагеддон»
США предсказали «газовый армагеддон» в связи с перенасыщением глобального рынка и падением спроса на топливо.
Экономика
Банки не смогли повторить рекорд по выдаче ипотеки в 2019 году
Больше всего кредитов в 2019 году было выдано в декабре — более 145 тыс. на 345 млрд руб. В этом месяце средняя ставка по ипотеке в России тогда достигла исторического минимума — 9%.
Экономика
Американский инвестор предупредил о скором глобальном кризисе
Американский инвестор Джим Роджерс заявил, что до 2025 года мировую экономику ждет кризис, который может стать худшим за последние 80 лет.
Энергетика
Пять месторождений «Укргаздобычи» истощены более чем на 80%
Уровень истощенности пяти крупнейших месторождений «Укргаздобычи» превысил 80%, сообщается в Facebook нефтегазовой компании.
Экономика
Богатейший человек мира за 15 минут заработал $13 млрд
Самый богатый в мире человек, американский бизнесмен Джефф Безос, который является владельцем компании Amazon, всего лишь за 15 минут увеличил свое состояние ещё на $13 млрд.
Финансы
Рубль поднимается к евро в начале торгов
В начале торговой сессии в пятницу, 31 января, рубль стал подниматься к евро и немного опустился к доллару.
Экономика
Сахалин полностью газифицируют до 2025 года
«До 2025 года договорились полностью газифицировать Сахалинскую область (80% сетевым газом, остальные 20% — за счет автономной газификации с использованием СПГ)», — написал Лимаренко в своем телеграм-канале по итогам встречи с Миллером.
Экономика
Nielsen: 70% россиян признались в том, что экономят
В конце 2019 года все больше россиян стали экономить - причем практически на всем.
Экономика
Путин выступил за увеличение премий лучшим муниципалитетам
Президент России Владимир Путин поддержал предложение повысить выплаты лучшим муниципалитетам до 1 млрд руб. С предложением увеличить премиальный фонд выступил депутат Госдумы и президент Общероссийского конгресса муниципальных образований Виктор Кидяев на заседании Совета по развитию местного самоуправления.
Экономика
Бывший спецназовец ФСБ оказался владельцем акций «Согаза» на $440 млн
Бывший сотрудник спецподразделения ФСБ «Вымпел» Дмитрий Байковский оказался владельцем 5% акций крупнейшей страховой компании России «Согаз», сообщил The Bell.