Экономика

ТАССТАССMoody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года

Новый коронавирус из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.
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Moody’s: Для экономики коронавирус может быть опаснее кризиса 2008 года

Российская газета16:19

Moody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года

ТАСС13:34

Коронавирус назвали «чёрным лебедем» мировой экономики

News.ru07:18

Экономист оценил риски распространения коронавируса: возможен новый кризис

Московский Комсомолец12:41

Moody’s сравнило «черного лебедя» коронавируса с пандемией «испанки»

РБК12:36

Хуже кризиса. Агентство Moody’s оценило последствия эпидемии коронавируса

Красная весна14:12

Коронавирус сочли опаснее финансового кризиса

Коммерсантъ06:31
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Энергетика

Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает

Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Вести.Ru 06:04
Экономика

ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год

Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
РБК 29 января в 05:46
Экономика

Послание обойдется бюджетам в 4 трлн рублей

Дополнительные расходы бюджетов на инициативы из президентского послания Федеральному собранию составят 4,128 трлн руб. на период до 2024 года.
Коммерсантъ 29 января в 18:09
Экономика

Минтруд предлагает понизить прожиточный минимум

Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
BFM.ru 28 января в 23:22
Экономика

FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

Экономика России, которая несколько лет находится под западными санкциями, сейчас по многим показателям стабильнее, чем когда-либо.
РИА Новости вчера в 20:19
Энергетика

США предсказали «газовый армагеддон»

США предсказали «газовый армагеддон» в связи с перенасыщением глобального рынка и падением спроса на топливо.
Lenta.ru вчера в 23:09
Экономика

Банки не смогли повторить рекорд по выдаче ипотеки в 2019 году

Больше всего кредитов в 2019 году было выдано в декабре — более 145 тыс. на 345 млрд руб. В этом месяце средняя ставка по ипотеке в России тогда достигла исторического минимума — 9%.
Коммерсантъ 04:27
Экономика

Американский инвестор предупредил о скором глобальном кризисе

Американский инвестор Джим Роджерс заявил, что до 2025 года мировую экономику ждет кризис, который может стать худшим за последние 80 лет.
Известия вчера в 18:44
Энергетика

Пять месторождений «Укргаздобычи» истощены более чем на 80%

Уровень истощенности пяти крупнейших месторождений «Укргаздобычи» превысил 80%, сообщается в Facebook нефтегазовой компании.
Коммерсантъ 29 января в 11:03
Экономика

Богатейший человек мира за 15 минут заработал $13 млрд

Самый богатый в мире человек, американский бизнесмен Джефф Безос, который является владельцем компании Amazon, всего лишь за 15 минут увеличил свое состояние ещё на $13 млрд.
REGNUM 00:08
Финансы

Рубль поднимается к евро в начале торгов

В начале торговой сессии в пятницу, 31 января, рубль стал подниматься к евро и немного опустился к доллару.
Газета.Ru 02:10
Экономика

Сахалин полностью газифицируют до 2025 года

«До 2025 года договорились полностью газифицировать Сахалинскую область (80% сетевым газом, остальные 20% — за счет автономной газификации с использованием СПГ)», — написал Лимаренко в своем телеграм-канале по итогам встречи с Миллером.
BFM.ru 16:25
Экономика

Nielsen: 70% россиян признались в том, что экономят

В конце 2019 года все больше россиян стали экономить - причем практически на всем.
Газета.Ru 12:38
Экономика

Путин выступил за увеличение премий лучшим муниципалитетам

Президент России Владимир Путин поддержал предложение повысить выплаты лучшим муниципалитетам до 1 млрд руб. С предложением увеличить премиальный фонд выступил депутат Госдумы и президент Общероссийского конгресса муниципальных образований Виктор Кидяев на заседании Совета по развитию местного самоуправления.
Коммерсантъ вчера в 14:46
Экономика

Бывший спецназовец ФСБ оказался владельцем акций «Согаза» на $440 млн

Бывший сотрудник спецподразделения ФСБ «Вымпел» Дмитрий Байковский оказался владельцем 5% акций крупнейшей страховой компании России «Согаз», сообщил The Bell.
Секрет фирмы 04:29
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