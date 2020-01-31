Новый коронавирус из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.

Энергетика Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").

Экономика Послание обойдется бюджетам в 4 трлн рублей Дополнительные расходы бюджетов на инициативы из президентского послания Федеральному собранию составят 4,128 трлн руб. на период до 2024 года.

Экономика Минтруд предлагает понизить прожиточный минимум Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.

Энергетика США предсказали «газовый армагеддон» США предсказали «газовый армагеддон» в связи с перенасыщением глобального рынка и падением спроса на топливо.

Экономика Банки не смогли повторить рекорд по выдаче ипотеки в 2019 году Больше всего кредитов в 2019 году было выдано в декабре — более 145 тыс. на 345 млрд руб. В этом месяце средняя ставка по ипотеке в России тогда достигла исторического минимума — 9%.

Экономика Американский инвестор предупредил о скором глобальном кризисе Американский инвестор Джим Роджерс заявил, что до 2025 года мировую экономику ждет кризис, который может стать худшим за последние 80 лет.

Экономика Богатейший человек мира за 15 минут заработал $13 млрд Самый богатый в мире человек, американский бизнесмен Джефф Безос, который является владельцем компании Amazon, всего лишь за 15 минут увеличил свое состояние ещё на $13 млрд.

Финансы Рубль поднимается к евро в начале торгов В начале торговой сессии в пятницу, 31 января, рубль стал подниматься к евро и немного опустился к доллару.

Экономика Сахалин полностью газифицируют до 2025 года «До 2025 года договорились полностью газифицировать Сахалинскую область (80% сетевым газом, остальные 20% — за счет автономной газификации с использованием СПГ)», — написал Лимаренко в своем телеграм-канале по итогам встречи с Миллером.