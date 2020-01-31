Экономика

ТАССТАССMoody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года

Новый коронавирус из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

Moody’s: Для экономики коронавирус может быть опаснее кризиса 2008 года

Российская газетавчера в 16:19

Коронавирус назвали «чёрным лебедем» мировой экономики

News.ruвчера в 07:18

Хуже кризиса. Агентство Moody’s оценило последствия эпидемии коронавируса

Красная веснавчера в 14:12

Экономист оценил риски распространения коронавируса: возможен новый кризис

Московский Комсомолецвчера в 12:41

Moody’s сравнило «черного лебедя» коронавируса с пандемией «испанки»

РБКвчера в 12:36

Moody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года

ТАССвчера в 13:34

Коронавирус сочли опаснее финансового кризиса

Коммерсантъвчера в 06:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 02:00, Ашберн
Технологии

Дуров рассказал об опасности WhatsApp

Угрозы, с которыми могут столкнуться пользователи приложения WhatsApp, назвал создатель мессенджера Telegram, предприниматель и программист Павел Дуров в сообщении в своем телеграм-канале.
REGNUM 30 января в 18:48
Кино

Актер из «Звездных войн» Алан Харрис умер от рака

Известный по роли в «Звездных войнах» британский актер Алан Харрис умер на 82-м году жизни. Об этом информирует газета Metro.
Политическая Экспертиза 01:19
Общество

С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия

С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
Алтайская правда вчера в 00:03
Общество

В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости

Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.
РИА Новости вчера в 01:08
Политика

Великобритания официально покинула ЕС

Великобритания в субботу в 23.00, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза.
Газета.Ru вчера в 18:04
Авто

Новый Nissan Qashqai покажут осенью

Премьера нового Nissan Qashqai состоится осенью в рамках Франкфуртского автосалона.
Автомобили.ру 29 января в 05:14
Здоровье

Первый случай коронавируса в России зафиксирован в Тюмени

Первый случай коронавируса в России зафиксирован в Тюмени В России подтвердили один из первых случаев коронавируса — он зафиксирован в Тюмени у студентки Тюменского индустриального университета (ТИУ) из Китая.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 11:15
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
Шоу-бизнес

Гимнастка Хоркина призналась в рождении сына от мужа Веры Глаголевой

Двукратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира 41-летняя российская гимнастка Светлана Хоркина в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявила, что отцом ее старшего сына является бывший муж актрисы Веры Глаголевой миллиардер Кирилл Шубский.
Взгляд.ру вчера в 14:31
Футбол

Гинер: «Не собираюсь выгонять Гончаренко»

Белорус работает в московском клубе с 2016 года. «Я не собираюсь выгонять Гончаренко», – сказал Гинер в интервью Нобелю Арустамяну.
Бомбардир.ру вчера в 15:39
Футбол

«Манчестер Юнайтед» арендовал футболиста «Шанхай Шэньхуа» Игало

Нападающий китайского "Шанхай Шэньхуа" Одион Игало перешел в "Манчестер Юнайтед" на правах аренды до конца сезона, сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.
РИА Новости 01:17
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова

Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).
REGNUM 00:13
Здоровье

Число жертв нового коронавируса в Китае за сутки выросло на 46 человек

За минувшие сутки из-за коронавируса нового типа 2019-nCoV погибли 46 человек. Таким образом, число жертв достигло 259 человек.
РБК вчера в 19:28
Происшествия

В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса

В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский».
RT на русском вчера в 11:05
Здоровье

В Забайкалье рассказали о состоянии больного коронавирусом

Гражданин Китая, у которого выявили новый коронавирус в Забайкальском крае, идет на поправку, сообщили в пресс-службе губернатора со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлану Лапу.
РИА Новости вчера в 23:12
Футбол

Тренировавшийся с «Зенитом» Исламхан станет игроком клуба из ОАЭ

По информации Sports.kz, проходивший просмотр в петербургском клубе на зимнем сборе в Катаре 26-летний футболист в итоге продолжит карьеру в Объединенных Арабских Эмиратах.
Sport24.ru 30 января в 05:19
Кино

Появился полноценный трейлер «Форсажа 9»

В сети появился полноценный трейлер девятой части «Форсажа» — продолжающей сагу о быстрых машинах, которая когда-то начиналась с истории про нелегальные гонки.
Игромания.ру вчера в 16:24
Шоу-бизнес

Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры

Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с "Пятым каналом" объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
РИА Новости вчера в 19:29
Космос

Вещество старше Солнечной системы нашли в упавшем на Землю метеорите

Planet Today 29 января в 06:06
Экономика

В России подорожает «Платон» с 1 февраля

С 1 февраля 2021 года тариф системы «Платон» будет повышен до 2,35 рубля за километр.
Тарантас Ньюс 30 января в 00:53
Экономика

В Башкирии на развитие легкой промышленности потратят 1,5 млрд рублей

Вы будете смеяться, но в целом на поддержку всей нашей лёгкой промышленности до 2025 года закладывалось около 130 млн рублей.
КП - Уфа вчера в 23:29
Общество

Поставки смартфонов из Китая в Россию приостановлены

Китайские производители смартфонов временно приостановили поставки в Россию из-за распространения коронавируса.
Моллы.Ru вчера в 02:09
Политика

Мединский прокомментировал слова Кравчука о встрече Гитлера и Сталина

RT на русском вчера в 08:52
Происшествия

В Новокузнецке из суда сбежал осужденный на 15 лет грабитель

REGNUM 29 января в 10:50
Политика

Названа зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 30 января в 15:43
Происшествия

В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль

Команда морских археологов нашла в Бермудском треугольнике корабль, пропавший порядка ста лет назад, сообщает телеканал Fox News.
РИА Новости 29 января в 09:22
Происшествия

Родственники опознали кроссовки пропавшего Влада Бахова

Московский Комсомолец 29 января в 09:58
Политика

Мишустин назвал отношения России и Казахстана братскими

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал отношения с Казахстаном братскими и отметил их динамическое развитие.
РИА Новости вчера в 23:31
Политика

Горбачев ответил на слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Бывший президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал высказывание украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 11:27
Политика

Глава горсовета Керчи после слов главы Крыма снова заявила об отставке

РБК вчера в 05:53
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное