Экономика
ТАССMoody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года
Новый коронавирус из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.
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Moody’s: Для экономики коронавирус может быть опаснее кризиса 2008 года
Российская газетавчера в 16:19
Экономист оценил риски распространения коронавируса: возможен новый кризис
Московский Комсомолецвчера в 12:41
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Технологии
Дуров рассказал об опасности WhatsApp
Угрозы, с которыми могут столкнуться пользователи приложения WhatsApp, назвал создатель мессенджера Telegram, предприниматель и программист Павел Дуров в сообщении в своем телеграм-канале.
Кино
Актер из «Звездных войн» Алан Харрис умер от рака
Известный по роли в «Звездных войнах» британский актер Алан Харрис умер на 82-м году жизни. Об этом информирует газета Metro.
Общество
С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия
С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
Общество
В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости
Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.
Политика
Великобритания официально покинула ЕС
Великобритания в субботу в 23.00, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза.
Авто
Новый Nissan Qashqai покажут осенью
Премьера нового Nissan Qashqai состоится осенью в рамках Франкфуртского автосалона.
Здоровье
Первый случай коронавируса в России зафиксирован в Тюмени
Первый случай коронавируса в России зафиксирован в Тюмени В России подтвердили один из первых случаев коронавируса — он зафиксирован в Тюмени у студентки Тюменского индустриального университета (ТИУ) из Китая.
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Шоу-бизнес
Гимнастка Хоркина призналась в рождении сына от мужа Веры Глаголевой
Двукратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира 41-летняя российская гимнастка Светлана Хоркина в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявила, что отцом ее старшего сына является бывший муж актрисы Веры Глаголевой миллиардер Кирилл Шубский.
Футбол
Гинер: «Не собираюсь выгонять Гончаренко»
Белорус работает в московском клубе с 2016 года. «Я не собираюсь выгонять Гончаренко», – сказал Гинер в интервью Нобелю Арустамяну.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» арендовал футболиста «Шанхай Шэньхуа» Игало
Нападающий китайского "Шанхай Шэньхуа" Одион Игало перешел в "Манчестер Юнайтед" на правах аренды до конца сезона, сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова
Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).
Здоровье
Число жертв нового коронавируса в Китае за сутки выросло на 46 человек
За минувшие сутки из-за коронавируса нового типа 2019-nCoV погибли 46 человек. Таким образом, число жертв достигло 259 человек.
Происшествия
В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса
В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский».
Здоровье
В Забайкалье рассказали о состоянии больного коронавирусом
Гражданин Китая, у которого выявили новый коронавирус в Забайкальском крае, идет на поправку, сообщили в пресс-службе губернатора со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлану Лапу.
Футбол
Тренировавшийся с «Зенитом» Исламхан станет игроком клуба из ОАЭ
По информации Sports.kz, проходивший просмотр в петербургском клубе на зимнем сборе в Катаре 26-летний футболист в итоге продолжит карьеру в Объединенных Арабских Эмиратах.
Кино
Появился полноценный трейлер «Форсажа 9»
В сети появился полноценный трейлер девятой части «Форсажа» — продолжающей сагу о быстрых машинах, которая когда-то начиналась с истории про нелегальные гонки.
Шоу-бизнес
Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры
Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с "Пятым каналом" объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
Космос
Вещество старше Солнечной системы нашли в упавшем на Землю метеорите
Экономика
В России подорожает «Платон» с 1 февраля
С 1 февраля 2021 года тариф системы «Платон» будет повышен до 2,35 рубля за километр.
Экономика
В Башкирии на развитие легкой промышленности потратят 1,5 млрд рублей
Вы будете смеяться, но в целом на поддержку всей нашей лёгкой промышленности до 2025 года закладывалось около 130 млн рублей.
Общество
Поставки смартфонов из Китая в Россию приостановлены
Китайские производители смартфонов временно приостановили поставки в Россию из-за распространения коронавируса.
Политика
Мединский прокомментировал слова Кравчука о встрече Гитлера и Сталина
Происшествия
В Новокузнецке из суда сбежал осужденный на 15 лет грабитель
Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Происшествия
В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль
Команда морских археологов нашла в Бермудском треугольнике корабль, пропавший порядка ста лет назад, сообщает телеканал Fox News.
Происшествия
Родственники опознали кроссовки пропавшего Влада Бахова
Политика
Мишустин назвал отношения России и Казахстана братскими
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал отношения с Казахстаном братскими и отметил их динамическое развитие.
Политика
Горбачев ответил на слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Бывший президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал высказывание украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны, сообщает РИА Новости.