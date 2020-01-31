Экономика
ТАССMoody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года
Новый коронавирус из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.
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Moody’s: Для экономики коронавирус может быть опаснее кризиса 2008 года
Российская газетавчера в 16:19
Экономист оценил риски распространения коронавируса: возможен новый кризис
Московский Комсомолецвчера в 12:41
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Транспорт
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Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов и бывший чемпион в двух дивизионах ирландец Конор Макгрегор могут провести бой-реванш осенью 2020 года.
Армия и оружие
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Минздрав Башкирии отреагировал на видео с ползущим по полу инвалидом
Министр здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал разобраться с инцидентом в одной из региональных больниц, где пациент без ног ползал по коридору.
Политика
ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым
ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии.
Политика