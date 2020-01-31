Экономика

ТАССТАССMoody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года

Новый коронавирус из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.
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Moody’s: Для экономики коронавирус может быть опаснее кризиса 2008 года

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