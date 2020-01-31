Экономика

ТАССТАССMoody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года

Новый коронавирус из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.
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Moody’s: Для экономики коронавирус может быть опаснее кризиса 2008 года

Российская газета16:19

Коронавирус сочли опаснее финансового кризиса

Коммерсантъ06:31

Хуже кризиса. Агентство Moody’s оценило последствия эпидемии коронавируса

Красная весна14:12

Экономист оценил риски распространения коронавируса: возможен новый кризис

Московский Комсомолец12:41

Moody’s сравнило «черного лебедя» коронавируса с пандемией «испанки»

РБК12:36

Коронавирус назвали «чёрным лебедем» мировой экономики

News.ru07:18

Moody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года

ТАСС13:34
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Происшествия

Обрушение СКК «Петербургский» не обошлось без жертв

Вести.Ru 09:51
Здоровье

Врач заявил, что коронавирус не страшен россиянам

Вице-президент Российской медицинской ассоциации и член президиума Пироговского движения врачей Юрий Комаров заявил, что россиянам новый тип коронавируса 2019-nCoV не угрожает.
News.ru 10:28
Киберспорт

В Death Stranding наконец-то можно пропускать предупреждение о BT

Многие критики и игроки жаловались, что в Death Stranding невозможно пропустить предупредительную катсцену о вхождении в зону BT.
Игромания.ру 10:36
ЖКХ

Минприроды предлагает перейти на оплату сбора мусора по факту

Interfax-Russia.ru - Минприроды предлагает перейти на оплату сбора твtрдых коммунальных отходов (ТКО) по факту.
Интерфакс - Россия вчера в 06:24
Общество

На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково

На телеведущую Ксению Собчак составили протокол сотрудники транспортной полиции - это произошло в столичном аэропорту Внуково после того, как она попросила выпустить ее из самолета авиакомпании "Россия", полтора часа ожидавшего вылета в Санкт-Петербург.
Газета.Ru вчера в 11:47
Армия и оружие

Трамп снял запрет на использование противопехотных мин

Президент США Дональд Трамп отменил ограничения на использование американскими вооруженными силами противопехотных мин. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Белого дома.
ТАСС 14:16
Политика

В Кремле оценили закупку нефти Белоруссией у Норвегии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос того, у какой страны Белоруссия будет закупать нефть, относится исключительно к экономической тематике.
RT на русском 04:54
Общество

В Германии коронавирус впервые выявили у ребенка

Как сообщило в пятницу региональное министерство здравоохранения, впервые заболел ребенок.
ТАСС 08:26
Политика

Правительство Чувашии отправили в отставку

Правительство Чувашии ушло в отставку, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя региона.
РИА Новости 02:33
Происшествия

Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке

По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Коммерсантъ 11:49
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова показала несовершенную фигуру в Майами

На некоторых кадрах Проскурякова запечатлена в купальнике на фоне моря, и подписчики получили возможность рассмотреть её фигуру в деталях.
Bimru.ru 08:26
Политика

Госдеп пообещал расширить антироссийские санкции

США не признают эти решения, и последовательно вводят санкции против российских компаний, ведомств и граждан, требуя вернуть полуостров Украине.
РИА Новости 10:10
Политика

Захарова прокомментировала заявление МИД Польши о репарациях

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала шаромыжничеством слова заместителя министра иностранных дел Польши Павла Яблонского о праве страны требовать от России репараций за "военные преступления" во время Второй мировой войны.
Газета.Ru 15:50
Происшествия

Дело сестер Хачатурян могут переквалифицировать в самооборону

Адвокат одной из сестер Хачатурян Алексей Паршин сообщил, что Генеральная прокуратура обязала СКР переквалифицировать обвинение в деле девушек с убийства на необходимую оборону, "что влечет за собой прекращение уголовного преследования".
Вести.Ru вчера в 16:47
Авто

Toyota объявила старт продаж обновленной Corolla в России

В пятницу, 31 января, в России стартует прием заказов на Toyota Corolla 2020 года.
Motor 06:02
Общество

ProtonMail удалила рассылающие письма с угрозами аккаунты

Компания ProtonMail, заблокированная в России из-за массовой рассылки писем о лжеминировании, подтвердила, что письма рассылались ее пользователями, и удалила их аккаунты.
Известия 14:05
Футбол

ЦСКА объявил о переходе защитника «Крыльев Советов»

Вести.Ru 14:05
Политика

США вводят ограничения на въезд в страну гражданам шести стран

По данным источника, президент США Дональд Трамп готовится подписать указ, ограничивающий поездки в страну граждан из Киргизии, Мьянмы, Нигерии, Судана, Танзании и Эритреи.
REGNUM 15:58
Здоровье

Роспотребнадзор призвал ограничить участие в массовых мероприятиях

Россиянам рекомендуется ограничить участие в массовых мероприятиях, чтобы минимизировать риск заражения гриппом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 10:06
Армия и оружие

Новый корабль ВМС Украины прошел очередную проверку

Проверку ходовой части прошел новый корабль ВМС Украины, сообщает 31 января Минообороны Украины на своем официальном сайте.
Красная весна 14:29
Общество

С февраля изменятся правила получения шенгенских виз

Пятилетний шенген смогут получить путешественники, у которых уже была многократная и правильно использованная шенгенская виза минимум на два года в течение последних трех лет.
РИА Новости 16:09
Футбол

Боатенг перейдет из «Фиорентины» в «Бешикташ»

Полузащитник «Фиорентины» Кевин-Принс Боатенг покинет клуб. 32-летний игрок перейдет в «Бешикташ».
Sports.ru 07:49
Футбол

«Байер» подписал африканского защитника

Игрок подписал контракт с новым клубом до лета 2025 года.⚫️🔴1️⃣2️⃣🔴⚫️ pic.twitter.com/HZeY2OZejx— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) January 31, 2020Недавно стало известно, что «Байер» не захотел продавать нападающего Кевина Фолланда в «Арсенал».
Soccer.ru 16:08
Происшествия

В Подмосковье электричку разорвало пополам

Газета.Ru 10:37
Общество

В России выявлены первые случаи нового коронавируса

В России впервые обнаружили двоих заболевших коронавирусом нового типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Ведомости 08:33
Авто

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi поделит мир на троих

На фото, слева направо: Осаму Масуко (Mitsubishi), Клотильда Дельбос (Renault), Жан-Доминик Сенар (Renault), Макото Утида (Nissan), Хади Заблит (генсек альянса).
Драйв 06:06
Космос

В России появится программа по исследованию Венеры

Комплексным изучением атмосферы планеты займется космический аппарат «Венера-Д» В ближайшие два года в России может появиться полноценная программа исследования Венеры, сообщил ведущий инженер НПО имени Лавочкина Дмитрий Хмель.
Союзное Вече 10:17
Происшествия

Внедорожник пытался прорваться в резиденцию Трампа во Флориде

Неизвестные на внедорожнике попытались прорваться в резиденцию президента Дональда Трампа во Флориде, сообщил телеканал CNN со ссылкой на полицию.
РИА Новости 13:40
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о защищающей от коронавируса прическе

В качестве профилактики вирусных болезней рекомендуется делать гладкие прически.
Вечерняя Москва 03:17
Музыка

Группа BTS презентовала новую песню Black Swan

Участники южнокорейской группы BTS презентовали в последнем эпизоде телепередачи The Late Late Show новый сингл Black Swan и рассказали о предстоящем альбоме "Map of the Soul: 7", сообщает Independent.
РИА Новости 29 января в 11:31
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