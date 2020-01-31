Экономика
ТАССMoody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года
Новый коронавирус из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.
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Экономист оценил риски распространения коронавируса: возможен новый кризис
Московский Комсомолец12:41
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Здоровье
Врач заявил, что коронавирус не страшен россиянам
Вице-президент Российской медицинской ассоциации и член президиума Пироговского движения врачей Юрий Комаров заявил, что россиянам новый тип коронавируса 2019-nCoV не угрожает.
Киберспорт
В Death Stranding наконец-то можно пропускать предупреждение о BT
Многие критики и игроки жаловались, что в Death Stranding невозможно пропустить предупредительную катсцену о вхождении в зону BT.
ЖКХ
Минприроды предлагает перейти на оплату сбора мусора по факту
Interfax-Russia.ru - Минприроды предлагает перейти на оплату сбора твtрдых коммунальных отходов (ТКО) по факту.
Общество
На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково
На телеведущую Ксению Собчак составили протокол сотрудники транспортной полиции - это произошло в столичном аэропорту Внуково после того, как она попросила выпустить ее из самолета авиакомпании "Россия", полтора часа ожидавшего вылета в Санкт-Петербург.
Армия и оружие
Трамп снял запрет на использование противопехотных мин
Президент США Дональд Трамп отменил ограничения на использование американскими вооруженными силами противопехотных мин. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Белого дома.
Политика
В Кремле оценили закупку нефти Белоруссией у Норвегии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос того, у какой страны Белоруссия будет закупать нефть, относится исключительно к экономической тематике.
Общество
В Германии коронавирус впервые выявили у ребенка
Как сообщило в пятницу региональное министерство здравоохранения, впервые заболел ребенок.
Политика
Правительство Чувашии отправили в отставку
Правительство Чувашии ушло в отставку, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя региона.
Происшествия
Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке
По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова показала несовершенную фигуру в Майами
На некоторых кадрах Проскурякова запечатлена в купальнике на фоне моря, и подписчики получили возможность рассмотреть её фигуру в деталях.
Политика
Госдеп пообещал расширить антироссийские санкции
США не признают эти решения, и последовательно вводят санкции против российских компаний, ведомств и граждан, требуя вернуть полуостров Украине.
Политика
Захарова прокомментировала заявление МИД Польши о репарациях
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала шаромыжничеством слова заместителя министра иностранных дел Польши Павла Яблонского о праве страны требовать от России репараций за "военные преступления" во время Второй мировой войны.
Происшествия
Дело сестер Хачатурян могут переквалифицировать в самооборону
Адвокат одной из сестер Хачатурян Алексей Паршин сообщил, что Генеральная прокуратура обязала СКР переквалифицировать обвинение в деле девушек с убийства на необходимую оборону, "что влечет за собой прекращение уголовного преследования".
Авто
Toyota объявила старт продаж обновленной Corolla в России
В пятницу, 31 января, в России стартует прием заказов на Toyota Corolla 2020 года.
Общество
ProtonMail удалила рассылающие письма с угрозами аккаунты
Компания ProtonMail, заблокированная в России из-за массовой рассылки писем о лжеминировании, подтвердила, что письма рассылались ее пользователями, и удалила их аккаунты.
Политика
США вводят ограничения на въезд в страну гражданам шести стран
По данным источника, президент США Дональд Трамп готовится подписать указ, ограничивающий поездки в страну граждан из Киргизии, Мьянмы, Нигерии, Судана, Танзании и Эритреи.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал ограничить участие в массовых мероприятиях
Россиянам рекомендуется ограничить участие в массовых мероприятиях, чтобы минимизировать риск заражения гриппом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Армия и оружие
Новый корабль ВМС Украины прошел очередную проверку
Проверку ходовой части прошел новый корабль ВМС Украины, сообщает 31 января Минообороны Украины на своем официальном сайте.
Общество
С февраля изменятся правила получения шенгенских виз
Пятилетний шенген смогут получить путешественники, у которых уже была многократная и правильно использованная шенгенская виза минимум на два года в течение последних трех лет.
Футбол
Боатенг перейдет из «Фиорентины» в «Бешикташ»
Полузащитник «Фиорентины» Кевин-Принс Боатенг покинет клуб. 32-летний игрок перейдет в «Бешикташ».
Футбол
«Байер» подписал африканского защитника
Игрок подписал контракт с новым клубом до лета 2025 года.⚫️🔴1️⃣2️⃣🔴⚫️ pic.twitter.com/HZeY2OZejx— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) January 31, 2020Недавно стало известно, что «Байер» не захотел продавать нападающего Кевина Фолланда в «Арсенал».
Происшествия
В Подмосковье электричку разорвало пополам
Общество
В России выявлены первые случаи нового коронавируса
В России впервые обнаружили двоих заболевших коронавирусом нового типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Авто
Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi поделит мир на троих
На фото, слева направо: Осаму Масуко (Mitsubishi), Клотильда Дельбос (Renault), Жан-Доминик Сенар (Renault), Макото Утида (Nissan), Хади Заблит (генсек альянса).
Космос
В России появится программа по исследованию Венеры
Комплексным изучением атмосферы планеты займется космический аппарат «Венера-Д» В ближайшие два года в России может появиться полноценная программа исследования Венеры, сообщил ведущий инженер НПО имени Лавочкина Дмитрий Хмель.
Происшествия
Внедорожник пытался прорваться в резиденцию Трампа во Флориде
Неизвестные на внедорожнике попытались прорваться в резиденцию президента Дональда Трампа во Флориде, сообщил телеканал CNN со ссылкой на полицию.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о защищающей от коронавируса прическе
В качестве профилактики вирусных болезней рекомендуется делать гладкие прически.
Музыка
Группа BTS презентовала новую песню Black Swan
Участники южнокорейской группы BTS презентовали в последнем эпизоде телепередачи The Late Late Show новый сингл Black Swan и рассказали о предстоящем альбоме "Map of the Soul: 7", сообщает Independent.