Экономика

ТАССТАССMoody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года

Новый коронавирус из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.
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Moody’s: Для экономики коронавирус может быть опаснее кризиса 2008 года

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Хуже кризиса. Агентство Moody’s оценило последствия эпидемии коронавируса

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Moody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года

ТАССвчера в 13:34
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Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

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Больная раком актриса Александра Яковлева перестала выходить на связь

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Украинские силовики сообщили о гибели женщины-медика в Донбассе

Штаб Операции объединенных Сил сообщил на своей странице в Facebook, в Донбассе возле Новотошковского в результате обстрела со стороны вооруженных формирований ЛНР погибла боевой медик одного из подразделений.
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Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетико» в мадридском дерби

Гол забил Карим Бензема на 56-й минуте. "Реал" с 49 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, "Атлетико" – 5-й (36 баллов).
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Астрофизики обнаружили «трещины» во Вселенной

Астрофизики заявили, что обнаружили во Вселенной загадочные "трещины", которые, по мнению ученых, являются "останками времени" и появились после Большого взрыва.
РЕН ТВ вчера в 11:41
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Когда США запустили первый искусственный спутник Земли

1 февраля 1958 года США с мыса Канаверал запустили первый американский искусственный спутник Земли, став второй страной после СССР, запустившей такой спутник.
Парламентская газета 06:46
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В партии Зеленского предложили заработать на продаже воды в Крым

В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» задумались о том, чтобы продавать воду в Крым.
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Туристка из России утонула на острове Пхукет в Таиланде

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Политика

США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
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Певица МакSим приостановила карьеру из-за проблем со здоровьем

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Немецкие кардиологи назвали симптомы инфаркта

Кардиологи из Германии перечислили симптомы, которые могут указывать на проблемы с сердцем и предупреждать о риске сердечного приступа.
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Общество

Роструд напомнил о четырехдневной рабочей неделе в феврале

В феврале россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя из-за празднования Дня защитника Отечества 23 числа.
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Падение метеорита на Урале попало на видео

Пользователи Сети сняли на видео падение метеорита в Ирбитском районе Свердловской области. Ролик появился на YouTube-канале Starvisior.
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Захар Прилепин возглавил новую партию «За правду»

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ПАСЕ потребовала от России вернуть Крым

ПАСЕ в своей резолюции призвала РФ «положить конец военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украины».
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Богомолов в присутствии Собчак оценил чувственный танец бывшей супруги

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Медведев поздравил патриарха Кирилла с 11-й годовщиной интронизации

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации, сообщается 1 февраля на сайте Русской православной церкви.
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Помпео прибыл в Нур-Султан для переговоров с руководством Казахстана

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в столицу Казахстана Нур-Султан, где у него запланированы встречи с высшим руководством страны.
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Посол США в России назвал Овечкина лучшим в мире хоккеистом

Посол США в России Джон Салливан назвал российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина лучшим хоккеистом в мире.
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Первый этаж дома в Перми затопило кипятком из-за прорыва трубы

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В России появились первые заболевшие коронавирусом

В Тюменской области и Забайкалье выявлены двое первых заболевших коронавирусом.
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Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

Солнечный телескоп DKIST, установленный на Гавайях, сделал самые детальные на сегодняшний день фотографии Солнца.
МИР 24 30 января в 02:01
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