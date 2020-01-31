Новый коронавирус из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.

Происшествия Минздрав Башкирии выясняет, почему инвалид полз по полу в больнице Глава министерства здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал, что разберется с инцидентом в одной из районных больниц, где один из пациентов, лишенный ног, ползал по полу коридора, а другой - лежал в палате на полу.

Политика Россия приостановила безвизовые турпоездки в Китай Россия временно приостановила безвизовые туристические поездки и оформление рабочих виз гражданам Китая из-за вспышки коронавируса.

Армия и оружие Украинские силовики сообщили о гибели женщины-медика в Донбассе Штаб Операции объединенных Сил сообщил на своей странице в Facebook, в Донбассе возле Новотошковского в результате обстрела со стороны вооруженных формирований ЛНР погибла боевой медик одного из подразделений.

Космос Астрофизики обнаружили «трещины» во Вселенной Астрофизики заявили, что обнаружили во Вселенной загадочные "трещины", которые, по мнению ученых, являются "останками времени" и появились после Большого взрыва.

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Общество Падение метеорита на Урале попало на видео Пользователи Сети сняли на видео падение метеорита в Ирбитском районе Свердловской области. Ролик появился на YouTube-канале Starvisior.

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Политика ПАСЕ потребовала от России вернуть Крым ПАСЕ в своей резолюции призвала РФ «положить конец военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украины».

Религия Медведев поздравил патриарха Кирилла с 11-й годовщиной интронизации Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации, сообщается 1 февраля на сайте Русской православной церкви.