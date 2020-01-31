Экономика
ТАССMoody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года
Новый коронавирус из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.
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Moody’s: Для экономики коронавирус может быть опаснее кризиса 2008 года
Российская газетавчера в 16:19
Экономист оценил риски распространения коронавируса: возможен новый кризис
Московский Комсомолецвчера в 12:41
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Минздрав Башкирии выясняет, почему инвалид полз по полу в больнице
Глава министерства здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал, что разберется с инцидентом в одной из районных больниц, где один из пациентов, лишенный ног, ползал по полу коридора, а другой - лежал в палате на полу.
Политика
Россия приостановила безвизовые турпоездки в Китай
Россия временно приостановила безвизовые туристические поездки и оформление рабочих виз гражданам Китая из-за вспышки коронавируса.
Армия и оружие
Украинские силовики сообщили о гибели женщины-медика в Донбассе
Штаб Операции объединенных Сил сообщил на своей странице в Facebook, в Донбассе возле Новотошковского в результате обстрела со стороны вооруженных формирований ЛНР погибла боевой медик одного из подразделений.
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Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетико» в мадридском дерби
Гол забил Карим Бензема на 56-й минуте. "Реал" с 49 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, "Атлетико" – 5-й (36 баллов).
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В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» задумались о том, чтобы продавать воду в Крым.
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Шоу-бизнес
Певица МакSим приостановила карьеру из-за проблем со здоровьем
Менеджер певицы МакSим (Марина Абросимова) Маргарита Соколова в Instagram сообщила, что исполнительница решила временно покинуть сцену из-за обострения проблем со здоровьем, связанных с травмами, которые она получила в ДТП в прошлом году.
Общество
Немецкие кардиологи назвали симптомы инфаркта
Кардиологи из Германии перечислили симптомы, которые могут указывать на проблемы с сердцем и предупреждать о риске сердечного приступа.
Общество
Роструд напомнил о четырехдневной рабочей неделе в феврале
В феврале россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя из-за празднования Дня защитника Отечества 23 числа.
Общество
Падение метеорита на Урале попало на видео
Пользователи Сети сняли на видео падение метеорита в Ирбитском районе Свердловской области. Ролик появился на YouTube-канале Starvisior.
Политика
Захар Прилепин возглавил новую партию «За правду»
Общество
С 1 февраля выплаты льготникам проиндексируют на 3%
С 1 февраля 2019 года граждан России ждет множество изменений. Так, планируется повышение выплат пенсионерам и льготным категориям граждан.
Шоу-бизнес
Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети
37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.
Политика
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Шоу-бизнес
Богомолов в присутствии Собчак оценил чувственный танец бывшей супруги
Режиссер Константин Богомолов в обществе своей жены, Ксении Собчак, оценил развратный танец бывшей супруги, Дарьи Мороз.
Религия
Медведев поздравил патриарха Кирилла с 11-й годовщиной интронизации
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации, сообщается 1 февраля на сайте Русской православной церкви.
Политика
Помпео прибыл в Нур-Султан для переговоров с руководством Казахстана
Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в столицу Казахстана Нур-Султан, где у него запланированы встречи с высшим руководством страны.
Хоккей
Посол США в России назвал Овечкина лучшим в мире хоккеистом
Посол США в России Джон Салливан назвал российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина лучшим хоккеистом в мире.
Хоккей
«Динамо» всухую разгромило «Спартак» в КХЛ
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В Тюменской области и Забайкалье выявлены двое первых заболевших коронавирусом.
Происшествия
Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке
По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Солнечный телескоп DKIST, установленный на Гавайях, сделал самые детальные на сегодняшний день фотографии Солнца.