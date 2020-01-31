Экономика

ТАССТАССMoody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года

Новый коронавирус из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.
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В еженедельном обзоре рынков от компании Moodyʼs Analytics
 прогнозируется, что последствия "опустошительного" вируса, проявившего себя в начале 2020 года, могут нанести удар по мировой экономике куда более ощутимый, чем финансовый кризис 2008 года.
Российский Диалог10:25

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Moody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года

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Коронавирус сочли опаснее финансового кризиса

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Moody’s сравнило «черного лебедя» коронавируса с пандемией «испанки»

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Коронавирус может быть хуже финансового кризиса — Moody`s

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Коронавирус назвали «чёрным лебедем» мировой экономики

News.ru07:18

Экономист оценил риски распространения коронавируса: возможен новый кризис

Московский Комсомолец12:41
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 13:55, Ашберн
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Коммерсантъ 11:49
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В Москве состоялась премьера второго сезона сериала «Содержанки»

В Москве состоялась закрытая премьера второго сезона оригинального киносериала видеосервиса START "Содержанки" от шоураннера Константина Богомолова и режиссера из Беларуси Дарьи Жук.
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Происшествия

В резиденцию Трампа во Флориде пытался прорваться внедорожник

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REGNUM 13:17
Происшествия

Суд арестовал всех обвиняемых по делу Голунова экс-полицейских

Известия вчера в 13:08
Происшествия

В Петербурге во время демонтажа спорткомплекса обрушилась крыша

В Санкт-Петербурге во время демонтажа спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на проспекте Гагарина обрушилась кровля.
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Госдеп пообещал расширить антироссийские санкции

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РИА Новости 10:10
Общество

В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом

В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
RT на русском 10:20
Политика

В Госдуме оценили заявление Польши о праве на репарации от России

С заявлением о праве Польши на репарации от России Яблонский выступил ранее 31 января.
Lenta.ru 12:33
Культура

Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»

Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
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Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
REGNUM вчера в 10:40
Футбол

ЦСКА и «Локомотив» заинтересовались защитником «Тулузы»

Московские клубы ЦСКА и "Локомотив" заинтересованы в приобретении защитника "Тулузы" Агустина Рохеля, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Газета.Ru 12:52
Футбол

«Барселона» подписала игрока «Палмейраса» Фернандеса

Газета.Ru 13:15
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Роспатент показал капот «Русского Прадо» от УАЗ

Ранее на сайте Роспатента можно было ознакомиться с эскизами центральной консоли, мультимедийными компонентами, элементами пассажирского блока, а также дизайном светодиодной оптики.
Car.ru вчера в 11:50
Общество

Блокадников из Керчи после скандала с хлебом отправят в санатории

Газета.Ru 12:55
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В Подмосковье электричку разорвало пополам

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NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
РИА Новости 29 января в 22:27
Политика

Путин предложил помощь Китаю в борьбе с коронавирусом

Президент Владимир Путин предложил председателю КНР Си Цзиньпину помощь в борьбе с распространением коронавируса нового типа (2019-nCoV).
Ведомости 12:50
Политика

Путин помиловал Нааму Иссахар — израильтянка вышла на свободу

Salt Mag вчера в 02:26
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«Реал» и «Барселона» узнали соперников по четвертьфиналу Кубка Испании

Пары ¼ финала: «Реал» (Мадрид) — «Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян) «Атлетик» (Бильбао) — «Барселона» (Барселона) «Гранада» (Гранада) — «Валенсия» (Валенсия) «Вильярреал» (Вильярреал) — «Мирандес» (Миранда-де-Эбро) Напомним, цвета «Валенсии» защищает хавбек сборной России Денис Черышев.
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Apple запустила производство долгожданного недорогого iPhone SE 2

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Шоу-бизнес

Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери

На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.
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Армия и оружие

Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе

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Илон Маск представил собственную песню

В Twitter Маск рассказал, что сам написал текст песни. Стоит отметить, что это не первая композиция предпринимателя.
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Политика

Почти половина россиян полагает, что Конституцию меняют для Путина

Почти треть опрошенных считает, что Конституция не играет значительной роли в жизни государства.
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Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам

Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
RT на русском вчера в 08:43
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Погребинский призвал Россию выдвинуть жесткие требования Украине

Российской Федерации следует выдвинуть Украине жесткие требования, невыполнение которых повлечет «серьезные последствия», заявил украинский политолог Михаил Погребинский.
ФАН вчера в 19:02
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Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает

Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
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Кроссовер Kia Sportage в России получил сервисы «Яндекс»

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Сергей Овчинников: возвращение Березуцких — гениальный ход Бабаева

Старший тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников поделился своим мнением по поводу возвращения в клуб Василия и Алексея Березуцких.
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Армия и оружие

Die Welt: военная мощь России значительно возросла

Военная мощь России значительно увеличилась с 2008 года, сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на анализ Исследовательского института национальной обороны при министерстве обороны Швеции.
Газета.Ru вчера в 23:10
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