Экономика
ТАССMoody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года
Новый коронавирус из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.
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с чего всё началось
В еженедельном обзоре рынков от компании Moodyʼs Analytics прогнозируется, что последствия "опустошительного" вируса, проявившего себя в начале 2020 года, могут нанести удар по мировой экономике куда более ощутимый, чем финансовый кризис 2008 года.Российский Диалог10:25
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Экономист оценил риски распространения коронавируса: возможен новый кризис
Московский Комсомолец12:41
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«Реал» и «Барселона» узнали соперников по четвертьфиналу Кубка Испании
Пары ¼ финала: «Реал» (Мадрид) — «Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян) «Атлетик» (Бильбао) — «Барселона» (Барселона) «Гранада» (Гранада) — «Валенсия» (Валенсия) «Вильярреал» (Вильярреал) — «Мирандес» (Миранда-де-Эбро) Напомним, цвета «Валенсии» защищает хавбек сборной России Денис Черышев.
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Старший тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников поделился своим мнением по поводу возвращения в клуб Василия и Алексея Березуцких.
Армия и оружие
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Военная мощь России значительно увеличилась с 2008 года, сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на анализ Исследовательского института национальной обороны при министерстве обороны Швеции.