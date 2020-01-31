с чего всё началось

Новый коронавирус из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.

Происшествия Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке По информации Telegram-канал Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).

Культура В Москве состоялась премьера второго сезона сериала «Содержанки» В Москве состоялась закрытая премьера второго сезона оригинального киносериала видеосервиса START "Содержанки" от шоураннера Константина Богомолова и режиссера из Беларуси Дарьи Жук.

Политика Госдеп пообещал расширить антироссийские санкции "Санкции против России останутся в силе, пока действия, которые привели к этим трагическим смертям, не прекратятся", - написал он в своем Twitter.

Культура Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар» Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.

Футбол ЦСКА и «Локомотив» заинтересовались защитником «Тулузы» Московские клубы ЦСКА и "Локомотив" заинтересованы в приобретении защитника "Тулузы" Агустина Рохеля, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Авто Роспатент показал капот «Русского Прадо» от УАЗ Ранее на сайте Роспатента можно было ознакомиться с эскизами центральной консоли, мультимедийными компонентами, элементами пассажирского блока, а также дизайном светодиодной оптики.

Политика Путин предложил помощь Китаю в борьбе с коронавирусом Президент Владимир Путин предложил председателю КНР Си Цзиньпину помощь в борьбе с распространением коронавируса нового типа (2019-nCoV).

Шоу-бизнес Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.

Музыка Илон Маск представил собственную песню В Twitter Маск рассказал, что сам написал текст песни. Стоит отметить, что это не первая композиция предпринимателя.

Общество Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Энергетика Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").