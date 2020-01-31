Экономика
ТАССMoody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года
Новый коронавирус из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Экономист оценил риски распространения коронавируса: возможен новый кризис
Московский Комсомолец12:41
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 18:22, Ашберн
Политика
Зеленский попросил США назначить отдельного спецпосланника по Донбассу
Вашингтону следует назначить спецпосланника, который будет курировать исключительно это направление.
Общество
Первый случай коронавируса подтвержден в Испании
В Испании выявлен первый случай заражения коронавирусом нового типа. Об этом говорится в сообщении испанского Минздрава.
Происшествия
Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке
По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Футбол
Моуриньо начал разговаривать сам с собой на пресс-конференции
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуриньо решил задавать вопросы самому себе на пресс-конференции, которая состоялась перед матчем «шпор» с «Манчестер Сити» в рамках 25-го тура чемпионата Англии.
Происшествия
В поселке Ленобласти загорелось здание больницы
Общество
В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом
В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
Спорт
Матыцин назвал решение Минспорта по ВФЛА беспрецедентным
Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал решение о приостановке государственной аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) беспрецедентным.
Технологии
Huawei не собирается возобновлять сотрудничество с Google
Huawei не вернется к использованию приложений и сервисов Google даже в случае отмены ограничительных мер США.
Политика
США ограничили въезд гражданам шести стран
США ввели визовые ограничения для граждан шести стран из-за того, как в этих государствах «занимаются обеспечением безопасности», сообщил представитель администрации.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» арендует нападающего Игало у «Шанхай Шеньхуа»
Как сообщают британские СМИ, манкунианский клуб в последние часы зимнего трансферного окна согласовал переход нигерийского нападающего «Шанхай Шеньхуа» Одиона Игало.
Общество
AliExpress задерживает поставки товаров из-за коронавируса
Покупатель площадки AliExpress получил сообщения от продавца, который попросил его отменить заказ, совершенный во время акции «Киберпонедельник» 27 января.
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова показала несовершенную фигуру в Майами
На некоторых кадрах Проскурякова запечатлена в купальнике на фоне моря, и подписчики получили возможность рассмотреть её фигуру в деталях.
Политика
Великобритания вышла из Евросоюза
Изначально выход Великобритании из Евросоюза был запланирован на 29 марта 2019 года, однако парламент несколько раз отклонял предложение тогдашнего премьера Терезы Мэй по условиям соглашения с Брюсселем.
Здоровье
ФМБА создаст центр по предупреждению распространения коронавируса в РФ
В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России создан центр координации по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территориях, медико-санитарное обеспечение которых осуществляет ФМБА России.
Космос
Компания SpaceX взорвала гигантский резервуар
Шоу-бизнес
Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери
На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.
Общество
Михаил Гуцериев стал свидетелем по делу о контрабанде дизеля
Дело о контрабанде топлива с Орского НПЗ, который входит в «ФортеИнвест», было возбуждено еще в ноябре, рассказал РБК Ибрагимов.
Общество
Из-за коронавируса в Китае могут подешеветь цены на туры в Таиланд
Туроператоры не исключают возможность снижения цен на путевки в Таиланд и другие страны Юго-Восточной Азии из-за эпидемии коронавируса в КНР, сообщили РИА LIVE24 в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Политика
Экс-генпрокурор Украины Шокин заявил, что его пытались отравить ртутью
Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил, что пять месяцев назад был отправлен ртутью. Об этом он рассказал в интервью ТСН.
Шоу-бизнес
Мария Шукшина устроила крестины для внука
Сын Фрейи Зильбер от Макара Касаткина получил ангела-хранителя после крестин, устроенных его родной бабушкой, знаменитой актрисой Марией Шукшиной.
Гаджеты
На AliExpress найден якобы разработанный в РФ защищенный планшет
Планшет MIG T10 x86 разработан компаниями из России Astra Linux и Mobile Inform Group (MIG), а продемонстрировали его еще в конце января.
Шоу-бизнес
Светлана Хоркина рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой
Светлана Хоркина воспитывает двух сыновей — 14-летнего Святослава и маленького Ивана, который родился в конце 2019 года.
Здоровье
Умеренное употребление алкоголя положительно влияет на здоровье
Исследователи из Школы общественного здравоохранения имени Тана Чана при Гарвардском университете заявили, что умеренное количество алкоголя положительно влияет на организм и даже увеличивает продолжительность жизни человека.
Происшествия
Внедорожник попытался прорваться в резиденцию Трампа во Флориде
Внедорожник попытался прорваться в резиденцию президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, охрана открыла огонь, передаёт CNN со ссылкой на полицию.
Политика
Сенат заблокировал вызов свидетелей в рамках импичмента Трампу
Сенат США заблокировал вызов свидетелей в рамках процесса импичмента президенту Дональду Трампу, следует из итогов голосования.
Футбол
Криштиану Роналду первым в мире набрал 200 млн подписчиков в Инстаграм
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду установил новый рекордный рубеж в социальных сетях - 200 млн подписчиков в Инстаграм.
Происшествия
В Калмыкии госпитализированы три человека с подозрением на коронавирус
Три человека были госпитализированы с подозрением на заболевание коронавирусом в Калмыкии.