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Lenta.ru
Lenta.ru

Предсказано будущее нефти и газа

Аналитики предсказывают, что пандемия продлит период повышенной волатильности цен на сырье, а многие компании в будущем станут сокращать инвестиции в новые нефтегазовые проекты, делая ставку на альтернативную энергетику.В источнике
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Компания

Энергетическое изобилие — что оно сулит российскому нефтегазу?

Компания00:55
ИА Красная Весна

Цены на нефть будут в интервале 45–65 долларов за баррель, считает Moody’s

ИА Красная Весна24 августа в 15:08
URA.Ru

Новости кризиса 25 августа. Российские банки исчерпали запасы валюты, россиян подключат к газу бесплатно

URA.Ruвчера в 00:00
Lenta.ru

Предсказано будущее нефти и газа

Lenta.ru23:44
Коммерсантъ

Агентство Moody’s оценило последствия пандемии для мирового нефтегазового рынка

Коммерсантъ24 августа в 14:35
Парламентская газета

Moody’s спрогнозировало стоимость нефти в среднесрочной перспективе

Парламентская газета24 августа в 14:04
ТАСС

Moody’s прогнозирует цены на нефть в среднесрочной перспективе в $45-65 за баррель

ТАСС24 августа в 13:44

Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»
РБК04:18
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В Магнитогорске открыли завод, который обеспечит СПГ-топливом несколько регионов

По данным пресс-службы ПАО "Новатэк", завод мощностью 40 тыс. тонн в год предназначен для подготовки и сжижения природного газа, поступающего на площадку из газотранспортной сети магистрального трубопровода.
ТАСС07:18
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Авиаполк бомбардировщиков Су-34 передислоцируют в Воронеж в октябре

Москва, 25 августа 2020, 10:56 — REGNUM Авиаполк сверхточных российских бомбардировщиков Су-34 будет передислоцирован в Воронеж в октябре 2020 года, в результате чего данные машины смогут действовать в южной и на западной части России.
REGNUMвчера в 03:56
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Белоруссия не признала нарушения воздушного пространства Литвы

24 августа, 16-й день противостояния недовольных результатами президентских выборов в Белоруссии и власти, ознаменовался задержаниями и вызовами в следственный комитет республики членов президиума оппозиционного координационного совета по передаче власти, деятельность которого официальный Минск рассматривает как попытку захвата власти.
Газета.Ruвчера в 01:26
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Россия поставит Казахстану более 2 млн доз вакцины «Спутник V»

РФ в рамках соглашения поставит в Казахстан более 2 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V", в дальнейшем может увеличить объем поставок до 5 млн доз, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
ТАСС06:26
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Во Франции переименуют роман Агаты Кристи «Десять негритят»

Детективный роман британской писательницы Агаты Кристи "Десять негритят", впервые выпущенный в 1939 году, будет переименован во Франции и станет называться "Их было 10" после многочисленных обращений в социальных сетях.
ТАСС06:12
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