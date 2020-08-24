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Парламентская газета
Парламентская газета

Moody’s спрогнозировало стоимость нефти в среднесрочной перспективе

Агентство сохраняет свой прогноз цены на нефть в среднесрочной перспективе в диапазоне 45-65 долларов за баррель, при этом не исключая высокой волатильности.В источнике
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Lenta.ru

Предсказано будущее нефти и газа

Lenta.ru23:44
Росбалт

Аналитик: Рубль в среднесрочной перспективе останется слабым

Росбалт24 августа в 11:09
ИА Красная Весна

Цены на нефть будут в интервале 45–65 долларов за баррель, считает Moody’s

ИА Красная Весна24 августа в 15:08
Коммерсантъ

Агентство Moody’s оценило последствия пандемии для мирового нефтегазового рынка

Коммерсантъ24 августа в 14:35
Парламентская газета

Moody’s спрогнозировало стоимость нефти в среднесрочной перспективе

Парламентская газета24 августа в 14:04
ТАСС

Moody’s прогнозирует цены на нефть в среднесрочной перспективе в $45-65 за баррель

ТАСС24 августа в 13:44
URA.Ru

Новости кризиса 25 августа. Российские банки исчерпали запасы валюты, россиян подключат к газу бесплатно

URA.Ruвчера в 00:00

Модернизированная «Армата» может получить пушку калибра 152 мм

Российские военные предлагают в перспективе оснастить танки Т-14 "Армата" новой необитаемой башней с пушкой калибра 152 мм, следует из материалов 38-го Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и военной техники (НИИИ БТВТ), имеющихся в распоряжении ТАСС.
ТАСС20:07
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Россия предостерегла США и ЕС от вмешательства в события в Белоруссии

Министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с первым заместителем госсекретаря Стивеном Биганом во вторник предостерег внешние силы от вмешательства в события в Белоруссии во избежание обострения ситуации.
Парламентская газетавчера в 12:20
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«Сочи» обыграл «Тамбов» и поднялся на второе место в чемпионате России

"Сочи" одержал третью победу кряду и с 11 очками поднялся на второе место в турнирной таблице, а "Тамбов", потерпевший четвертое поражение в последних пяти играх, расположился на 14-й строчке, имея в активе три очка.
Вести.Ruвчера в 13:35

Оппозиция заявила о готовности к переговорам с властями Белоруссии

Бывший кандидат на должность главы Белоруссии Светлана Тихановская в ходе выступления в режиме онлайн перед депутатами Европарламента заявила, что белорусская оппозиция готова вести переговоры с властями страны.
Капитал странывчера в 08:14
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Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября

"Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения.
РИА Новостивчера в 03:20
2,1K

В Пекине не осталось ни одного заражённого коронавирусом пациента

Пекин, 26 августа 2020, 05:02 — REGNUM В Пекине из больницы выписались два последних инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 пациента, после чего в медицинских учреждениях столицы Китая впервые с начала пандемии не осталось больных с коронавирусом.
REGNUM22:02
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В Москве арестован глава Агентства кибербезопасности

В Москве по решению Пресненского суда арестован руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц.
BFM.ru24 августа в 12:59
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