Moody’s спрогнозировало стоимость нефти в среднесрочной перспективе
Агентство сохраняет свой прогноз цены на нефть в среднесрочной перспективе в диапазоне 45-65 долларов за баррель, при этом не исключая высокой волатильности.В источнике
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Цены на нефть будут в интервале 45–65 долларов за баррель, считает Moody’s
ИА Красная Весна24 августа в 15:08
Агентство Moody’s оценило последствия пандемии для мирового нефтегазового рынка
Коммерсантъ24 августа в 14:35
Moody’s спрогнозировало стоимость нефти в среднесрочной перспективе
Парламентская газета24 августа в 14:04
Moody’s прогнозирует цены на нефть в среднесрочной перспективе в $45-65 за баррель
ТАСС24 августа в 13:44