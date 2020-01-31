Экономика
ТАССMoody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года
Новый коронавирус из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.
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с чего всё началось
В еженедельном обзоре рынков от компании Moodyʼs Analytics прогнозируется, что последствия "опустошительного" вируса, проявившего себя в начале 2020 года, могут нанести удар по мировой экономике куда более ощутимый, чем финансовый кризис 2008 года.Российский Диалог10:25
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Экономист оценил риски распространения коронавируса: возможен новый кризис
Московский Комсомолец12:41
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Экономика
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Неизвестный внедорожник попытался прорваться к резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.
Общество
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Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что США выделят отдельного представителя Госдепа, который будет заниматься урегулированием ситуации в Донбассе.
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В Госдуме оценили заявление Польши о праве на репарации от России
С заявлением о праве Польши на репарации от России Яблонский выступил ранее 31 января.
Единоборства
Самый дорогой билет на бой Нурмагомедова и Фергюсона стоит $11 тысяч
Футбол
Кокорин рассказал о своих договорённостях с «Зенитом»
Происшествия
В Подмосковье электричку разорвало пополам
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Энергетика
Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает
Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Армия и оружие
Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35
Польша подписала контракт на покупку у США 32 истребителей F-35.
Здоровье
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Три препарата вошли в список рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции у взрослых, следует из временных методических рекомендаций Минздрава России и Роспотребнадзора по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.
Здоровье
Роспотребнадзор порекомендовал не носить медицинские маски на улице
«Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит», — говорится в сообщении.
Общество
Полиция Англии попросила помочь найти владельца Кольца Всевластия
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На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.
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«Камаз» может скорректировать производственный план из-за коронавируса
Крупнейший в России производитель грузовиков – «Камаз» – может скорректировать свой производственный план в случае дальнейшего распространения коронавируса и введения ограничительных мер в рамках глобальной экономики.