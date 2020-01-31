Экономика

ТАССТАССMoody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года

Новый коронавирус из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.
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с чего всё началось
В еженедельном обзоре рынков от компании Moodyʼs Analytics
 прогнозируется, что последствия "опустошительного" вируса, проявившего себя в начале 2020 года, могут нанести удар по мировой экономике куда более ощутимый, чем финансовый кризис 2008 года.
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Коронавирус может быть хуже финансового кризиса — Moody`s

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Неизвестный внедорожник попытался прорваться к резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.
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В России выявлены первые случаи нового коронавируса

В России впервые обнаружили двоих заболевших коронавирусом нового типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
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К МКС планируют присоединить первый частный модуль

Планируется, что уж в 2024 году в космос отправится первый жилой модуль.
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В Госдуме оценили заявление Польши о праве на репарации от России

С заявлением о праве Польши на репарации от России Яблонский выступил ранее 31 января.
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Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
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Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35

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Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса

Три препарата вошли в список рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции у взрослых, следует из временных методических рекомендаций Минздрава России и Роспотребнадзора по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.
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Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе

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«Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит», — говорится в сообщении.
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