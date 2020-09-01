Среди основных рисков для ликвидности и фондирования указанных банков Moody's называет снятие депозитов населением. «Усилившиеся социальные волнения могут значительно подорвать доверие вкладчиков к банкам и вызвать всплеск изъятия депозитов», — считают аналитики.

Moody’s указало на риски для банков Белоруссии из-за снятия вкладов

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