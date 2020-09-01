Финансы
РБКMoody’s указало на риски для банков Белоруссии из-за снятия вкладов
Среди основных рисков для ликвидности и фондирования указанных банков Moody's называет снятие депозитов населением. «Усилившиеся социальные волнения могут значительно подорвать доверие вкладчиков к банкам и вызвать всплеск изъятия депозитов», — считают аналитики.
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Автоматически обработаны 7393 источника, обновлено в 11:49, Ашберн
Политика
Тихановская заявила, что вопрос Крыма не должен разъединять белорусов
Тихановская Напомним, белорусский президент Александр Лукашенко 2 июля заявил, что можно признавать или не признавать, что Крым российский, но de facto Крым — территория России.
REGNUM 11:09
Общество
Вакцинация от коронавируса в Москве начнется 5 сентября
Массовая вакцинация от COVID-19 в рамках пострегистрационных исследований стартует в Москве с 5 сентября.
Коммерсантъ 11:03
Происшествия
Генералу Арсланову предъявили обвинение в получении крупной взятки
«В конце августа Арсланову были предъявлены три обвинения — два по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и одно по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — цитирует Козловцева ТАСС.
Известия 11:35
Хоккей
Скончался экс-тренер «Спартака» и СКА Милош Ржига
РИА Новости 08:05
Футбол
Гвардиола посоветовал Месси остаться в «Барселоне»
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола посоветовал нападающему "Барселоны" Лионелю Месси остаться в каталонском клубе и завершить там карьеру, сообщает Mundo Deportivo.
Газета.Ru 09:15
Общество
ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального
RuNews24.ru вчера в 13:04
Шоу-бизнес
Пугачева поразила фанатов «нарядом старшеклассницы»
"Наряд старшеклассницы" поклонники увидели в Instagram-аккаунте супруга звезды Максима Галкина.
РИА Новости 11:16
Армия и оружие
Посольство РФ назвало провокацией военные учения США в Эстонии
Россия раскритиковала военные учения с участием американских военных на территории Эстонии, которые пройдут с 1 по 10 сентября.
Известия вчера в 21:45
Происшествия
Суд завершил исследование доказательств по делу о ДТП с Ефремовым
Пресненский суд Москвы завершил исследование доказательств по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:56
Культура
Сын Виктора Цоя опубликовал письмо Путину о запрете фильма Учителя
Окончательную ясность в сложившуюся ситуацию внес Александр Цой - сын лидера группы "Кино".
Российская газета 09:31
Происшествия
Суд в Минске вынес приговор двум россиянам по делу о взрывах на салюте
Суд в Минске признал двух россиян — Константина Денисова и Максимилиана Сапронова — виновными в нарушении правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 299 Уголовного кодекса Белоруссии) и приговорил каждого к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщает издание Tut.by.
РБК 05:40
Общество
В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц
С 1 сентября в России вступают в силу поправки в закон "О банкротстве", которые позволят должникам освобождаться от невыполнимых для них обязательств во внесудебном порядке.
РИА Новости вчера в 19:48
Гаджеты
Realme представила новую линейку смартфонов X7
Деловое.ТВ 07:51
Политика
Россия предостерегла ЕС от финансирования белорусской оппозиции
МИД России призвал страны Евросоюза воздержаться от вмешательства во внутренние дела Белоруссии посредством финансирования местной оппозиции, говорится в комментарии официального представителя российского МИДа Марии Захаровой.
Коммерсантъ 11:27
Здоровье
Министр здравоохранения РФ упрекнул жителей Приангарья в беспечности
Правила, которые помогают избежать заражения коронавирусом, не соблюдают жители Иркутской области, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 31 августа, сообщает пресс-служба областного правительства.
ИА Красная Весна 10:50
Наука
Ходьба на цыпочках оказалась эффективной для интенсивного похудения
Ученые университета в Юте (США) выявили интересные свойства ходьбы на цыпочках.
Новый Век 06:57
Шоу-бизнес
Певица Алсу показала первое за год совместное фото с мужем
Певица даже удаляла все снимки с Яном в своих соцсетях. В связи с этим поклонники Алсу предполагали, что семья распалась.
Evo-rus.com 06:51
Футбол
ЦСКА разгромил «Ахмат» в чемпионате России по футболу
Столько же баллов у «Ахмата», который находится на шестой строчке в турнирной таблице.
Говорит Москва 30 августа в 13:44
Экономика
Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году
В 2020 году Россия может войти в топ-5 крупнейших экономик мира. Об этом заявил помощник президента страны Максим Орешкин.
RT на русском вчера в 17:40
Шоу-бизнес
Прилучный и Муцениеце вместе появились на публике
Супруги воссоединились после скандального развода. Агата Муцениеце и Павел Прилучный впервые после развода появились на людях вместе.
7Дней.ру 05:20
Общество
Хакеры атаковали почту российского посольства в Австрии
На электронную почту посольства России в Австрии провели хакерскую атаку, сообщается на сайте дипмиссии.
РБК 11:21
Общество
Белоруссия и Россия договорились возобновить транспортное сообщение
Россия и Белоруссия договорились поэтапно возобновить транспортное сообщение, заявили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций республики.
РИА Новости 09:39
Шоу-бизнес
Умер бывший солист группы «Фристайл»
Бывший солист группы «Фристайл» Сергей Вязовский умер в возрасте 47 лет. Об этом его жена Ирина сообщила в Facebook.
Lenta.ru 05:37
Политика
ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия 01:55