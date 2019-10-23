Экономика
Взгляд.руMoody’s ухудшило прогноз по банковскому сектору России
Moody's полагает, что у России есть экономические трудности, из-за которых ухудшен прогноз роста ВВП страны на 2019 год до 1,2% с 1,6%. В 2020 году аналитики агентства ждут роста российской экономики на 1,5%, заявила вице-президент и старший кредитный аналитик Moody’s Ольга Ульянова.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 18:15, Вашингтон
Здоровье
Врач назвал признаки гипертонического криза
Заведующий терапевтическим отделением московской клинической больницы № 1 Сергей Стеблецов рассказал в интервью "Вечерней Москве", как распознать гипертонический криз и в каком случае нужно вызывать скорую.
РИА Новости 08:43
Футбол
Форвард «Зальцбурга» Холанд забил 6 голов в первых трех матчах ЛЧ и побил рекорд Дрогба
Всего в 14 матчах сезона за клуб Холанд забил 20 голов. 19-летний бомбардир «Зальцбурга» – супергерой первого дня ЛЧ.
Sports.ru 15:50
Политика
Республиканцы сорвали допрос сотрудника Пентагона в рамках импичмента
Группа конгрессменов-республиканцев сорвала процесс дачи показаний советника заместителя министра обороны США Лауры Купер в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.
Российская газета 17:28
Футбол
Сергей Семак признал победу «Лейпцига» заслуженной
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак признал победу "Лейпцига" заслуженной.
Вести.Ru 15:41
Происшествия
Три человека погибли в результате пожара на кладбище во Владивостоке
В МЧС Приморского края заявили, что три человека погибли в результате пожара в бытовом помещении на территории кладбища во Владивостоке.
RT на русском 17:58
Финансы
Глава РСПП ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до 6,5% годовых
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин ожидает снижения ключевой ставки ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров регулятора в пятницу, 25 октября, до 6,5% с нынешних 7% годовых.
ТАСС 13:09
Политика
Суд обязал Госдеп представить документы по Украине в течение 30 дней
Суд в США обязал Госдепартамент в течение 30 дней в силу «общественного интереса» начать предоставлять документы, связанные с отношениями администрации Дональда Трампа с Украиной.
RT на русском 16:35
Экономика
РБК: Минфин предложил снизить долю государства в компаниях до 50%
Доля российского государства в компаниях свыше 50%, за исключением оборонных, должна быть снижена минимум до 50%, считают в Минфине, об этом говорится в отчете «Ренессанс Капитала» по итогам международного инвестиционного форума Московской биржи и этой группы в Лондоне.
Коммерсантъ 18:04
Общество
Испытание Крымского моста гружеными вагонами показали на видео
Железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив начали испытывать при помощи тяжелых железнодорожных составов, испытания попали на видео.
Lenta.ru 06:56
Происшествия
Появилось видео вскрытия сейфа с золотом на месте ЧП под Красноярском
RT на русском 05:13
Спорт
Чемпионка Паралимпиады Верворт ушла из жизни с помощью эвтаназии
В 2012 году Верворт стала чемпионкой Паралимпийских игр в Лондоне в гонках на колясках.
RT на русском 14:47
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала новое фото после молчания
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк выложила в Instagram новые фото, прервав молчание.
Новости Рязани 11:02
Футбол
Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА по итогам матчей третьего тура ЛЧ
Обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА удалось Португалии, единственный представитель которой в Лиге чемпионов, «Бенфика», свой поединок третьего тура группового раунда с французским «Лионом» выиграл.
RT на русском 18:02
Наука
Окситоцин может быть причиной гиперсексуальности
Шведские ученые выяснили, что окситоцин может оказаться причиной развития патологически повышенного сексуального влечения (гиперсексуальности).
МедиаПоток 21 октября в 04:14
Происшествия
Криминального авторитета Таро экстрадировали из РФ в Испанию
Криминального авторитета Таро (Тариэла Мулухова) экстрадировали из России и передали испанскими правоохранительными органам в Испанию.
Газета.Ru 11:12
Происшествия
Трехмесячный ребенок умер на борту летевшего в Хабаровск самолета
Трехмесячный младенец скончался во время перелета из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск. Об этом сообщает портал «Кам 24».
РБК 18:10
Хоккей
«Ак Барс»: здоровью Ткачева ничего не угрожает
«Ак Барс» выступил с заявлением в отношении нападающего Владимира Ткачева, который получил сотрясение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Магниткой» (0:1 Б). Как отмечается, его здоровью ничего не угрожает.
Спорт-Экспресс 14:20
Общество
В Росатоме оценили сообщения о ввозе радиоактивных отходов
В компании АО «Техснабэкспорт» (входит в госкорпорацию «Росатом») заявили, что утверждения Greenpeace о ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией.
RT на русском 16:46
Футбол
Черышев забил первый гол в Лиге чемпионов
Российский хавбек забил на 63-й минуте с передачи нападающего Кевина Гамейро. Для Черышева этот гол стал дебютным в Лиге чемпионов.
Lenta.ru 17:23
Кино
Скарлетт Йоханссон уходит из Marvel
В среду, 23 октября, стало известно о том, что Скарлетт Йоханссон собирается уйти из киновселенной Marvel.
Piter.tv 05:52
Политика
Король Саудовской Аравии сменил министра иностранных дел
Коммерсантъ 16:53
Киберспорт
Рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта составили в Forbes
Бывший игрок российской команды Virtus.Pro Роман Ramzes Кушнарев возглавил рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта на постсоветском пространстве.
Москва 24 вчера в 06:47
Общество
Фигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине
Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, который находился под домашним арестом, попросил убежища на Украине.
Lenta.ru 17:31
Политика
Зеленский надеется на скорую встречу «нормандской четверки»
Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером отметил, что Украина выполнила свою часть условий для возобновления работы "нормандской четверки".
Народные новости 01:50
Шоу-бизнес
Внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров встречается со студенткой МГИМО
Внук Аллы Пугачевой встречается со студенткой МГИМО. Девушку Дени Байсарова зовут Мария, и она любит конный спорт.
OAnews 02:54
Кино
Небула может заменить Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря»
Moi-portal.ru вчера в 10:40
Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета 10:38