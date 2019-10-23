Экономика

Взгляд.руВзгляд.руMoody’s ухудшило прогноз по банковскому сектору России

Moody's полагает, что у России есть экономические трудности, из-за которых ухудшен прогноз роста ВВП страны на 2019 год до 1,2% с 1,6%. В 2020 году аналитики агентства ждут роста российской экономики на 1,5%, заявила вице-президент и старший кредитный аналитик Moody’s Ольга Ульянова.
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Moody’s изменило прогноз по банковскому сектору России с «позитивного» на «стабильный»

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