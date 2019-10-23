Экономика

Взгляд.руВзгляд.руMoody’s ухудшило прогноз по банковскому сектору России

Moody's полагает, что у России есть экономические трудности, из-за которых ухудшен прогноз роста ВВП страны на 2019 год до 1,2% с 1,6%. В 2020 году аналитики агентства ждут роста российской экономики на 1,5%, заявила вице-президент и старший кредитный аналитик Moody’s Ольга Ульянова.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Moody’s изменило прогноз по банковскому сектору России с «позитивного» на «стабильный»

ТАСС04:42

Moody’s ухудшило прогноз по росту российской банковской системы

РБК07:35

Moody’s изменило прогноз по банковскому сектору России

Российская газета05:55

Новые старые грабли: будет ли в России банковский кризис?

Forbes01:31

Moody’s ухудшило прогноз для российского банковского сектора

Финмаркет05:10

Moody’s понизило прогноз по российской банковской системе

Rambler News Service05:38

Индексы метят вверх

DP.RU13:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 16:46, Ашберн
Политика

Как президент России дал старт африканскому саммиту в Сочи

Коммерсантъ 15:13
Общество

Эксперт прокомментировала наряд Елены Зеленской на церемонии в Японии

Международный эксперт по этикету и протоколу Альбина Холгова в беседе с ФАН оценила наряд супруги украинского президента Владимира Зеленского на церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
RT на русском 12:11
Происшествия

Мужчина с ножом напал на двух курских школьниц

REGNUM 05:33
Общество

В Росатоме прокомментировали сообщения о ввозе радиоактивных отходов

Утверждения международной экологической организации Greenpeace о якобы ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией, заявили в компании АО "Техснабэкспорт" (входит в "Росатом").
РИА Новости 14:48
Политика

Президенты Германии и Украины обсудили ситуацию в Донбассе

«Достижение мира в Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды», — заверил Штайнмайера Зеленский.
REGNUM 02:06
Общество

Елену Малышеву госпитализировали

Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 01:47
Происшествия

Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области

РБК вчера в 19:26
Политика

США призвали Турцию к осторожности при соглашениях с Россией по Сирии

Соединенные Штаты призывают Турцию к осторожности при соглашениях с Россией по Сирии и пристально следят за действиями Москвы.
ТАСС 14:28
Армия и оружие

Bloomberg узнал о задачах остающихся в Сирии американских военных

В Сирии остается небольшой контингент ВС США, они будут охранять нефтяные месторождения, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме.
Интерфакс 14:55
Футбол

Месси установил новый рекорд в Лиге чемпионов

Life.ru 16:19
Спорт

Паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию

В 2008 году спортсменка подписала документы, которые позволили медикам закончить ее жизнь.
Snob.ru 15:30
Космос

Три новых объекта построят на Байконуре для пусков ракеты «Союз-5»

"Комплекс автоматизированных систем управления подготовкой и пуском ракеты, наземный измерительный комплекс разгонного блока, учебно-тренировочные средства", - приводится в презентации список новых или значительно доработанных объектов.
РИА Новости 14:01
Общество

Генпрокуратура предложила запретить публикации преступлений подростков

Генпрокуратура России предложила ввести запрет на публикации о преступлениях, совершенных подростками.
Известия 16:02
Авто

Эксперты назвали 4 признака необходимости замены тормозной жидкости

Эксперты рассказали о четырех признаках, сигнализирующих о необходимости замены тормозной жидкости.
Тарантас Ньюс 21 октября в 12:18
Экономика

Акции «Сургутнефтегаза» подорожали почти на 7%

К вечеру среды обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" дорожают на "Московской бирже" в отсутствие новостей.
Интерфакс 09:49
Общество

Украинцев признали самыми бедными в Европе

"Шестнадцать стран, рассматриваемых в исследовании, имеют покупательную способность на душу населения выше среднего, в то время как 26 – ниже среднего показателя по Европе", – говорится в исследовании.
РИА Новости 14:41
Спорт

Украинец Жданов вошел в совет ВАДА и пообещал бороться с Россией

Жданов сообщил, что Совет Европы сегодня утвердил его членом совета учредителей ВАДА.
Pravda.Ru 10:57
Политика

Министр обороны ФРГ предложила НАТО создать зону безопасности в Сирии

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с предложением по деэскалации ситуации в Сирии.
News.ru 21 октября в 13:28
Экономика

В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Глава ПФР Антон Дроздов заявил, что на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 млрд рублей.
Газета.Ru 11:10
Политика

На Украине предупредили о возможных проблемах с отоплением

«Есть отдельный сценарий, если в случае непродления контракта с Российской Федерацией, в наших запасах газа достаточно, чтобы обеспечить отопление, но фактически нужно будет по-другому эксплуатировать газотранспортную систему, там в некоторых небольших городах могут быть временно какие-то проблемы», — приводит слова украинского политика «РИА новости».
Известия 10:06
Происшествия

Криминального авторитета Таро экстрадировали из РФ в Испанию

Криминального авторитета Таро (Тариэла Мулухова) экстрадировали из России и передали испанскими правоохранительными органам в Испанию.
Газета.Ru 11:12
Шоу-бизнес

Елизавета II убрала со стола фото принца Гарри и Меган Маркл

Источник издания в Букингемском дворце связывает пропажу снимка с поведением Меган Маркл и принца Гарри.
RuNews24.ru 10:45
Музыка

Розенбаум перепел песню Бузовой «Водица» под гитару

Александр Розенбаум спел песню Ольги Бузовой «Водица» в эфире шоу «Вечерний Ургант».
78.ru вчера в 02:50
Здоровье

Диетолог рассказала, кому нельзя есть яйца

"На здорового человека яйцо не оказывает какого-то негативного действия, поскольку лецитин не дает осаживаться холестерину на стенках сосудов, но больному человеку желток яйца уже нужно употреблять крайне аккуратно", - отмечает Елена Соломатина.
Российская газета 09:20
Футбол

Сергей Семак признал победу «Лейпцига» заслуженной

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак признал победу "Лейпцига" заслуженной.
Вести.Ru 15:41
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава снялась обнаженной

34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru 07:00
Происшествия

СК возбудил дело о халатности после гибели калининградца в ОВД

Следствие возбудило уголовное дело о халатности после смерти 36-летнего мужчины, получившего тяжелые ожоги кипятком от разбитого радиатора отопления в ОВД Калининграда, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК России по Калининградской области Наталья Гацко.
РИА Новости 15:48
Здоровье

380 тысяч жителей Дона прошли в этом году диспансеризацию

В этом году, согласно докладу министра здравоохранения области, диспансеризацию прошли больше 380 тысяч жителей Дона.
Дон-ТР 05:57
Происшествия

В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами

Газета.Ru 06:55
Футбол

Фанаты «Ливерпуля» вывесили баннер с половым органом Ориги

Евро-футбол.ру 15:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное