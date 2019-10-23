Экономика
РБКMoody’s ухудшило прогноз по росту российской банковской системы
Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз для российского банковского сектора с «позитивного» на «стабильный», говорится в отчете агентства, поступившем в РБК.
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с чего всё началось
«Российская экономика продолжает испытывать ряд проблем, из-за чего наш прогноз по росту реального ВВП страны на 2019 год был понижен с 1,6 до 1,2%», — приводит агентство слова своего старшего кредитного эксперта Ольги Ульяновой.РБК07:35
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Политика
Президент Боливии заявил о попытке госпереворота
Ситуация в Боливии обострилась, когда стало известно о победе на прошедших 20 октября выборах действующего президента страны Эво Моралеса.
Армия и оружие
На Украине признали бесполезность своих бронекатеров
Малые артиллерийские бронекатера украинского производства "Гюрза-М" обладают неудовлетворительными боевыми характеристиками, в связи с чем их применение ограничено Азовским морем и реками.
Происшествия
Опубликовано видео наезда иномарки на пешеходов в Петербурге
Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео.
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Здоровье
Диетолог рассказала, кому нельзя есть яйца
"На здорового человека яйцо не оказывает какого-то негативного действия, поскольку лецитин не дает осаживаться холестерину на стенках сосудов, но больному человеку желток яйца уже нужно употреблять крайне аккуратно", - отмечает Елена Соломатина.
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Происшествия
В Калининграде трехлетняя девочка несколько часов одна каталась в автобусе
Полицейские вернули родителям трехлетнюю девочку, которая одна каталась в автобусе по Калининграду, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы областного управления МВД России Светлана Поставничая.
Армия и оружие
В МИД прокомментировали соглашение России и Турции по Сирии
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, комментируя соглашение России и Турции по Сирии, отметил, что отсутствие срока договоренностей означает, что в настоящие время они бессрочные.
Здоровье
Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний
Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний.
Политика
Путин предложил главе ЦАР подумать над совместными проектами
Президент России Владимир Путин на встрече с главой ЦАР Фостеном-Арканжем Туадером предложил сформировать и обменяться перечнем перспективных совместных проектов, которые могли бы быть реализованы.
Общество
Российские пиратские сайты лишились плеера
Голландский фонд по борьбе с пиратством BREIN добился отключения сервера стримингового плеера Moonwalk.
Армия и оружие
Саудовская Аравия и Эмираты заинтересовались российскими системами ПВО
Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты заинтересовались российскими зенитными ракетно-пушечными системами "Панцирь-С1".
Кино
Новый «Терминатор» привел в восторг первых зрителей
Первые зрители уже посмотрели фильм «Терминатор: темные судьбы», который выйдет в России 31 октября.
Политика
В Норвегии поблагодарили советские войска за освобождение Финнмарка
Мероприятия в Киркенесе, посвященные 75-й годовщине освобождения восточного Финнмарка советской армией, являются, в том числе, выражением благодарности Норвегии советским солдатам, освободившим север Норвегии от фашистов в октябре 1944 года, сообщил РИА Новости министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен.
Общество
В Чехии осквернили памятник Красной армии
Футбол
Анюков дисквалифицирован на два матча РПЛ
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, что защитник самарских "Крыльев Советов" Александр Анюков дисквалифицирован на два матча Российской Премьер-Лиги за своё удаление в матче 13-го тура с "Оренбургом" (1:0).
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Политика
На Украине ожидают «временные проблемы» после остановки транзита газа
В случае прекращения Россией транзита газа по территории Украины с 1 января 2020 года у некоторых небольших городов страны могут быть «временные проблемы».
Происшествия
Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии
Армия и оружие
МИД России потребовал от США прекратить оккупацию сирийского Эт-Танфа
США должны прекратить оккупацию зоны вокруг Эт-Танфа в Сирии, заявил 23 октября замглавы МИД России Сергей Вершинин на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».
Экономика
В России рекордно упал спрос на бензин
Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
Происшествия
Появилось видео вскрытия сейфа с золотом на месте ЧП под Красноярском
Кино
Скарлетт Йоханссон уходит из Marvel
В среду, 23 октября, стало известно о том, что Скарлетт Йоханссон собирается уйти из киновселенной Marvel.
Общество
ФСИН объяснила выгоды работы с заключенными для бизнеса
ФСИН считает, что коммерческим структурам выгодно работать с заключенными.