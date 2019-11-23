Экономика
Аргументы и ФактыMoody’s улучшило прогноз по рейтингам Украины до позитивного
Аналитики международного рейтингового агентства Moody s Investors Service улучшили прогноз для правительства Украины со «стабильного» на «позитивный», передает Интерфакс.
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Общество
В Совфеде отреагировали на планы Ротару выступить в России
Общество
Серийное производство российского электрокара начнется в 2020 году
Начало серийного производства первого российского электромобиля Zetta запланировано на первый квартал 2020 года.
Фигурное катание
Российская фигуристка Косторная победила на Гран-при в Японии
Российская фигуристка Алена Косторная завоевала золотую медаль на последнем, шестом этапе соревнований Гран-при в японском городе Саппоро.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова рассказала об особенностях сына Тимати
Бизнесвумен наладила грудное вскармливание и режим дня маленького Ратмира. Даже гуляет с малышом избранница Тимати самостоятельно.
Наука
Ученые назвали простой способ повышения самооценки
Армия и оружие
Российский военный спутник сгорел в атмосфере
Российский спутник «Космос-2422», входивший в систему обеспечения раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сошел с орбиты в ночь 23 ноября и сгорел в атмосфере.
Политика
Путин предостерег единороссов от словоблудия и конъюнктурщины
Пустословы и конъюнктурщики, причисляющие себя к «Единой России», легко могут ее предать, предостерег президент Владимир Путин.
Происшествия
Изрезавший в лесу бывшую возлюбленную россиянин задержан
В Иркутской области задержан 31-летний житель города Железногорск-Илимский, который вывез бывшую возлюбленную в лес, избил, несколько раз ударил ножом и оставил умирать.
Спорт
Колобков: рекомендация WADA по РУСАДА носит предварительный характер
Министр спорта России Павел Колобков высказался о рекомендациях комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствия антидопинговому кодексу.
Общество
В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию
При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Финансы
Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане
Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане, есть вопросы по обеспечению гарантий, сообщил глава министерства труда и соцзащиты Максим Топилин.
Политика
Съезд «Единой России» провел ротацию высшего совета партии
Съезд "Единой России" в субботу провел ротацию одного из руководящих органов партии - ее высшего совета.
Происшествия
Полицейские открыли стрельбу на МКАД во время погони за угонщиком
Столичная полиция устроила на МКАД погоню со стрельбой, сообщили РИА Новости в московском главке МВД.
Единоборства
Ортис оказался на 7 кг тяжелее Уайлдера на взвешивании
Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер и соискатель титула кубинец Луис Ортис прошли официальную процедуру взвешивания в преддверии поединка, который состоится в Лас-Вегасе 23 ноября.
Общество
Доронина обсудила с Путиным ситуацию во МХАТе
Политика
Нарышкин заявил о причастности США к кризису в Боливии
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обвинил Соединённые Штаты в причастности к политическому кризису в Боливии.
Спорт
Глава российской легкой атлетики ушел в отставку
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин подал заявление об уходе в отставку.
Армия и оружие
В России планируют создать группировки боевых роботов
Выполнять боевые задачи без непосредственного участия человека будут группировки боевых роботов, которые планируют создать в России к 2025 году.
Политика
МИД РФ оценил разногласия с Киевом по вопросу суда в Гааге
Между Москвой и Киевом сохраняются "принципиальные разногласия", которые не удалось разрешить на первом заседании международного трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе.
Происшествия
23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи
Здоровье
Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце
Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
Футбол
Тренер «Зенита» Семак лестно высказался о Дзюбе
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак, говоря о победе команды над казанским "Рубином", отметил вклад нападающего Артема Дзюбы в результат, передает Sport24.
Армия и оружие
С-400 будут развернуты в Турции в автономном режиме
Российские зенитные ракетные системы С-400 будут работать в Турции в автономном режиме, заявил глава турецкого Минобороны Хулуси Акара.
Шоу-бизнес
Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети
Ранее врач-онколог оценил шансы Анастасии Заворотнюк на выздоровление с помощью генной терапии, которую недавно начали применять на территории России к пациентам, страдающим от онкологических и других тяжелых заболеваний.
Технологии
Данные более миллиарда человек оказались в открытом доступе
Тройя предположил, что утечка в People Data Labs произошла из-за того, что базы компании взломал хакер или же клиент фирмы опубликовал их в открытом доступе.
Происшествия
В Саратовской области разыскивают 12-летнего мальчика
Спасатели и полицейские ведут розыск 12-летнего мальчика, который пропал накануне в селе Песчанка, об этом рассказал ТАСС начальник областной службы спасения Юрий Юрин.
Политика
Новак сообщил дату очередной встречи по транзиту газа через Украину
Очередная встреча представителей «Газпрома», «Нафтогаза» и газотранспортного оператора Украины по вопросу транзита газа пройдет на следующей неделе, заявил 23 ноября российский министр энергетики Александр Новак в кулуарах съезда партии «Единая Россия».