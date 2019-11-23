Экономика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыMoody’s улучшило прогноз по рейтингам Украины до позитивного

Аналитики международного рейтингового агентства Moody s Investors Service улучшили прогноз для правительства Украины со «стабильного» на «позитивный», передает Интерфакс.
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Moody’s изменило прогноз по рейтингам Украины

REGNUMвчера в 19:30

Moody’s улучшило прогноз по рейтингам Украины до позитивного

Аргументы и Фактывчера в 18:21

Moody’s улучшило прогноз рейтинга украинского правительства

РИА Новости04:37
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В Совфеде отреагировали на планы Ротару выступить в России

РЕН ТВ вчера в 14:55
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Серийное производство российского электрокара начнется в 2020 году

Начало серийного производства первого российского электромобиля Zetta запланировано на первый квартал 2020 года.
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Ученые назвали простой способ повышения самооценки

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Путин предостерег единороссов от словоблудия и конъюнктурщины

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В Иркутской области задержан 31-летний житель города Железногорск-Илимский, который вывез бывшую возлюбленную в лес, избил, несколько раз ударил ножом и оставил умирать.
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Колобков: рекомендация WADA по РУСАДА носит предварительный характер

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В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию

При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
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Финансы

Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане

Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане, есть вопросы по обеспечению гарантий, сообщил глава министерства труда и соцзащиты Максим Топилин.
РИА Новости 08:56
Политика

Съезд «Единой России» провел ротацию высшего совета партии

Съезд "Единой России" в субботу провел ротацию одного из руководящих органов партии - ее высшего совета.
ТАСС 07:38
Происшествия

Полицейские открыли стрельбу на МКАД во время погони за угонщиком

Столичная полиция устроила на МКАД погоню со стрельбой, сообщили РИА Новости в московском главке МВД.
РИА Новости 05:39
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Ортис оказался на 7 кг тяжелее Уайлдера на взвешивании

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер и соискатель титула кубинец Луис Ортис прошли официальную процедуру взвешивания в преддверии поединка, который состоится в Лас-Вегасе 23 ноября.
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Общество

Доронина обсудила с Путиным ситуацию во МХАТе

Газета.Ru вчера в 11:31
Политика

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REGNUM 06:40
Спорт

Глава российской легкой атлетики ушел в отставку

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин подал заявление об уходе в отставку.
Lenta.ru 06:19
Армия и оружие

В России планируют создать группировки боевых роботов

Выполнять боевые задачи без непосредственного участия человека будут группировки боевых роботов, которые планируют создать в России к 2025 году.
REGNUM вчера в 21:15
Политика

МИД РФ оценил разногласия с Киевом по вопросу суда в Гааге

Между Москвой и Киевом сохраняются "принципиальные разногласия", которые не удалось разрешить на первом заседании международного трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе.
Газета.Ru 07:40
Происшествия

23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи

Известия 07:15
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Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце

Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
РИА Новости вчера в 12:53
Теннис

Хачанов не справился с Шаповаловым в полуфинале Кубка Дэвиса

Вести.Ru 08:44
Футбол

Тренер «Зенита» Семак лестно высказался о Дзюбе

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак, говоря о победе команды над казанским "Рубином", отметил вклад нападающего Артема Дзюбы в результат, передает Sport24.
Газета.Ru 08:45
Армия и оружие

С-400 будут развернуты в Турции в автономном режиме

Российские зенитные ракетные системы С-400 будут работать в Турции в автономном режиме, заявил глава турецкого Минобороны Хулуси Акара.
Русская Планета 07:43
Происшествия

СК объявил в розыск нижегородского «вора в законе»

Известия 04:51
Шоу-бизнес

Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети

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Bimru.ru 01:25
Технологии

Данные более миллиарда человек оказались в открытом доступе

Тройя предположил, что утечка в People Data Labs произошла из-за того, что базы компании взломал хакер или же клиент фирмы опубликовал их в открытом доступе.
Lenta.ru 07:33
Происшествия

В Саратовской области разыскивают 12-летнего мальчика

Спасатели и полицейские ведут розыск 12-летнего мальчика, который пропал накануне в селе Песчанка, об этом рассказал ТАСС начальник областной службы спасения Юрий Юрин.
ТАСС вчера в 07:43
Политика

Новак сообщил дату очередной встречи по транзиту газа через Украину

Очередная встреча представителей «Газпрома», «Нафтогаза» и газотранспортного оператора Украины по вопросу транзита газа пройдет на следующей неделе, заявил 23 ноября российский министр энергетики Александр Новак в кулуарах съезда партии «Единая Россия».
Известия 08:08
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