Аналитики международного рейтингового агентства Moody s Investors Service улучшили прогноз для правительства Украины со «стабильного» на «позитивный», передает Интерфакс.

Moody’s улучшило прогноз по рейтингам Украины до позитивного

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