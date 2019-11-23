Экономика
РИА НовостиMoody’s улучшило прогноз рейтинга украинского правительства
Международное рейтинговое агентство Moody`s улучшило прогноз рейтинга украинского правительства со "стабильного" на "позитивный", следует из сообщений Moody`s и пресс-службы министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
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Происшествия
Пожар в плавнях усилился. В Анапе ввели режим повышенной готовности
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк удаляет из соцсетей фотографии с актрисой
Супруг Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышев начал удалять фотографии с женой из личного профиля в Instagram.
Экономика
Каждый второй заемщик отдал за кредиты больше 50% своего дохода
В 2019 году половина российских заемщиков имеют показатель долговой нагрузки (ПДН) 50% и выше, то есть тратят на погашение кредитов более половины своего ежемесячного дохода.
Фигурное катание
Российская фигуристка Косторная победила на этапе Гран-при в Японии
Фигуристка Алена Косторная выиграла золотую медаль на соревнованиях одиночниц на последнем этапе Гран-при в японском городе Саппоро.
Футбол
«Локомотив» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ
«Локомотив» обыграл «Тамбов» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги, который прошел в Саранске на стадионе «Мордовия Арена».
Происшествия
Во Львове самолет выкатился за пределы взлетной полосы
Теннис
Рублёв и Хачанов вывели сборную России в полуфинал Кубка Дэвиса
Общество
Китайский журналист объяснил причины быстрого старения россиянок
Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки стареют якобы быстрее, чем китаянки.
Шоу-бизнес
Сын Наташи Королевой вышел в свет с новой девушкой
Неожиданно для всех сын певицы Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко пришел в кинотеатр "Октябрь" с новой девушкой.
Спорт
Сборная России по пляжному футболу стартовала на ЧМ с победы
В стартовом матче чемпионата мира по пляжному футболу сборная России переиграла Сенегал - 8:7.
Общество
Анатолий Вассерман прокомментировал возвращение в Россию Софии Ротару
Футбол
«Ювентус» заплатит «Манчестер Юнайтед» за переход Роналду
Энергетика
Кабмин Украины хочет утвердить страховую цену на газ для населения
Кабинет министров Украины планирует утвердить с 1 января 2020 года страховую цену на газ для населения, заявил глава минэнерго Украины Алексей Оржель.
Политика
Москва и Киев не разрешили разногласия в ходе арбитража в Гааге
России и Украине не удалось разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе в ходе первого заседания межгосударственного арбитража в Гааге, которое прошло 21 ноября.
Политика
Глава МИД Испании прокомментировал ситуацию с «русскими шпионами»
Глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что его российский коллега Сергей Лавров в беседе с ним на полях министерской встречи G20 в Японии сообщил, что "ничего не знает" об информации, распространенной рядом испанских СМИ, о действиях неких представителей "российских разведслужб" в Каталонии.
Происшествия
В центре Сухуми произошла стрельба
Политика
Джонсон сравнил роль России в Brexit с Бермудским треугольником
Премьер Великобритании Борис Джонсон, выступивший, по словам оппозиции, против публикации доклада о якобы имевших место попытках вмешательства России в референдум по Brexit, на предвыборных дебатах сравнил подобные теории с бермудским треугольником.
Происшествия
У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин
Кому могли принадлежать деньги «Миллиарды не мои, их просто попросили подержать» — в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в коррупции, новый интересный поворот.
Космос
Голос Земли. Появилась запись звуков бури в магнитном поле планеты
Футбол
Первушин останется главным тренером «Тамбова» до конца текущего сезона
Исполняющий обязанности главного тренера футбольного клуба Тамбов Сергей Первушин продолжит работать с командой до конца сезона 2019/2020.
Технологии
Названы наиболее опасные приложения для смартфонов
Существует также отдельная категория приложений, мимикрирующие под полезные программы, но пытающиеся получить доступ к якобы не нужным им данным или посторонним функциям смартфона.
Общество
Россиянам рассказали о главных ошибках при сезонной смене колес
Одной из главных ошибок при сезонной смене колес является использование старой резины, срок годности которой ограничен, пишет журнал «За рулем».
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
Происшествия
Пострадавшие в ДТП с автобусом у рынка отправились домой
Пострадавших в аварии с автобусом у Центрального рынка отпустили домой.
Общество
Азовское море отступило от берега на 100 метров
Известно, что в Новороссийске на берегу Черного моря ветер ломал деревья и валил рекламные щиты, а военные корабли в порту пришлось закреплять дополнительными тросами.
Финансы
Средняя ставка по вкладам в России обновила десятилетний минимум
Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 российских банков снизилась по итогам второй декады ноября до 6,03%, следует из данных ЦБ.
Политика
Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400
Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.