Экономика

РИА НовостиРИА НовостиMoody’s улучшило прогноз рейтинга украинского правительства

Международное рейтинговое агентство Moody`s улучшило прогноз рейтинга украинского правительства со "стабильного" на "позитивный", следует из сообщений Moody`s и пресс-службы министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Moody’s изменило прогноз по рейтингам Украины

REGNUMвчера в 19:30

Moody’s улучшило прогноз по рейтингам Украины до позитивного

Аргументы и Фактывчера в 18:21

Moody’s улучшило прогноз рейтинга украинского правительства

РИА Новости04:37

В Moody’s улучшили прогноз рейтинга правительства Украины

RT на русском05:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 18:38, Ашберн
Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

Всего в операции участвовали Сергей Федотов (его настоящее имя, как утверждают расследователи, — Денис Сергеев), Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Георгий Горшков (Петр Борисов), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Николай Кононихин (Николай Ежов), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данил Степанов (Данил Капралов).
РБК 15:40
Общество

Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
Известия 16:43
Политика

Вучич: российский шпион в Сербии действовал давно, но непонятно зачем

В отличие от Захаровой, президент Сербии «провокацией» скандал с Клебаном не считает, но доброго отношения к России не изменит.
Суть событий вчера в 01:04
Общество

Синоптики раскрыли дату появления снежного покрова в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что приблизительная дата установления снежного покрова в Москве и области - 28 ноября, передает "360".
Газета.Ru 15:34
Политика

Савченко заявила о возможности исчезновения Украины в 2023 году

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что законопроект о продаже сельскохозяйственных земель на Украине положит конец украинской государственности.
RT на русском 12:36
Общество

«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»

Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Известия 05:06
Финансы

Средняя ставка по вкладам в России обновила десятилетний минимум

Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 российских банков снизилась по итогам второй декады ноября до 6,03%, следует из данных ЦБ.
RT на русском вчера в 10:29
Политика

Путин обсудил возвращение старообрядцев в Россию

РИА Новости 10:14
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru 18:00
Происшествия

В Якутске собака напала на детей по пути в школу

YakutiaMedia.ru вчера в 20:49
Экономика

Ростех ведет тяжелые переговоры с ВТБ и Сбербанком по долгам ОАК

Ростех ведет тяжелые переговоры с ВТБ и Сбербанком о реструктуризации долгов Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщил журналистам глава госкорпорации Сергей Чемезов.
ТАСС 08:02
Политика

Салливан назвал условие улучшения отношений России и США

"Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - говорится в сообщении госдепартамента.
РИА Новости 16:55
Здоровье

Малышева назвала ранние признаки рака мозга

Ugpressa.ru вчера в 23:37
Политика

Зеленского заметили в форме с черепом на шевроне

Президента Украины Владимира Зеленского заметили в форме с шевроном, на котором изображен череп.
РИА Новости 17:45
Общество

В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию

При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Известия 05:19
Общество

Илон Маск потерял $770 млн после презентации электропикапа от Tesla

Акции Tesla упали на 6% после презентации бронированного электропикапа Cybertruck.
Ведомости 04:19
Футбол

«Милан» и «Наполи» сильнейшего не определили

Евро-футбол.ру 13:56
Происшествия

На востоке Москвы автомобиль врезался в подземный переход

ТАСС 15:39
Политика

Медведев поставил задачи «Единой России» по предстоящим выборам

РЕН ТВ 06:14
Происшествия

Мужчина избил, изрезал и оставил умирать в лесу свою знакомую

Вести.Ru 11:14
Армия и оружие

Российский военный спутник сгорел в атмосфере

Российский спутник «Космос-2422», входивший в систему обеспечения раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сошел с орбиты в ночь 23 ноября и сгорел в атмосфере.
Lenta.ru 07:40
Кино

Тим Миллер больше не будет работать с Джеймсом Кэмероном

Kinonews.ru 02:30
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП

Следственный комитет опубликовал видео с места ДТП, в котором погибла жена мэра Тулуна Юрия Кариха.
РИА Новости 12:43
Космос

Во Вселенной произошел взрыв второй по мощности после Большого взрыва

Комсомольская правда 21 ноября в 09:20
Происшествия

В Самаре BMW потушили водой из канализации

Известия 14:38
Политика

Аньес отвергла проект о защите Моралеса от уголовного преследования

Ранее партия сторонников экс-президента Боливии Эво Моралеса "Движение к социализму" (MAS) представила законопроект о его освобождении от уголовного преследования.
РИА Новости 17:08
Общество

Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии

Lenta.ru вчера в 10:59
Фигурное катание

Четыре российских фигуристки вышли в финал Гран-при

Финал Гран-при пройдет с 5 по 8 декабря в итальянском Турине.
Матч ТВ 05:09
Экономика

Половина заемщиков в России отдали за кредиты более 50% своего дохода

Половина российских заемщиков в 2019 году отдали на платежи по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Минэкономики.
Коммерсантъ вчера в 02:17
Кино

Ситком «Интерны» стал мультсериалом

Известный российский ситком "Интерны", выходивший на канале ТНТ, вернется на экраны в обновленном формате.
Piter.tv вчера в 12:35
Как работают Яндекс.Новости?
Главное