Экономика
РИА НовостиMoody’s улучшило прогноз рейтинга украинского правительства
Международное рейтинговое агентство Moody`s улучшило прогноз рейтинга украинского правительства со "стабильного" на "позитивный", следует из сообщений Moody`s и пресс-службы министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 18:38, Ашберн
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
Всего в операции участвовали Сергей Федотов (его настоящее имя, как утверждают расследователи, — Денис Сергеев), Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Георгий Горшков (Петр Борисов), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Николай Кононихин (Николай Ежов), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данил Степанов (Данил Капралов).
Общество
Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
Политика
Вучич: российский шпион в Сербии действовал давно, но непонятно зачем
В отличие от Захаровой, президент Сербии «провокацией» скандал с Клебаном не считает, но доброго отношения к России не изменит.
Общество
Синоптики раскрыли дату появления снежного покрова в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что приблизительная дата установления снежного покрова в Москве и области - 28 ноября, передает "360".
Политика
Савченко заявила о возможности исчезновения Украины в 2023 году
Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что законопроект о продаже сельскохозяйственных земель на Украине положит конец украинской государственности.
Общество
«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»
Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Финансы
Средняя ставка по вкладам в России обновила десятилетний минимум
Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 российских банков снизилась по итогам второй декады ноября до 6,03%, следует из данных ЦБ.
Политика
Путин обсудил возвращение старообрядцев в Россию
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Происшествия
В Якутске собака напала на детей по пути в школу
Экономика
Ростех ведет тяжелые переговоры с ВТБ и Сбербанком по долгам ОАК
Ростех ведет тяжелые переговоры с ВТБ и Сбербанком о реструктуризации долгов Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщил журналистам глава госкорпорации Сергей Чемезов.
Политика
Салливан назвал условие улучшения отношений России и США
"Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - говорится в сообщении госдепартамента.
Здоровье
Малышева назвала ранние признаки рака мозга
Политика
Зеленского заметили в форме с черепом на шевроне
Президента Украины Владимира Зеленского заметили в форме с шевроном, на котором изображен череп.
Общество
В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию
При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Общество
Илон Маск потерял $770 млн после презентации электропикапа от Tesla
Акции Tesla упали на 6% после презентации бронированного электропикапа Cybertruck.
Футбол
«Милан» и «Наполи» сильнейшего не определили
Армия и оружие
Российский военный спутник сгорел в атмосфере
Российский спутник «Космос-2422», входивший в систему обеспечения раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сошел с орбиты в ночь 23 ноября и сгорел в атмосфере.
Кино
Тим Миллер больше не будет работать с Джеймсом Кэмероном
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП
Следственный комитет опубликовал видео с места ДТП, в котором погибла жена мэра Тулуна Юрия Кариха.
Космос
Во Вселенной произошел взрыв второй по мощности после Большого взрыва
Происшествия
В Самаре BMW потушили водой из канализации
Политика
Аньес отвергла проект о защите Моралеса от уголовного преследования
Ранее партия сторонников экс-президента Боливии Эво Моралеса "Движение к социализму" (MAS) представила законопроект о его освобождении от уголовного преследования.
Общество
Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии
Фигурное катание
Четыре российских фигуристки вышли в финал Гран-при
Финал Гран-при пройдет с 5 по 8 декабря в итальянском Турине.
Экономика
Половина заемщиков в России отдали за кредиты более 50% своего дохода
Половина российских заемщиков в 2019 году отдали на платежи по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Минэкономики.
Кино
Ситком «Интерны» стал мультсериалом
Известный российский ситком "Интерны", выходивший на канале ТНТ, вернется на экраны в обновленном формате.