Международное рейтинговое агентство Moody`s улучшило прогноз рейтинга украинского правительства со "стабильного" на "позитивный", следует из сообщений Moody`s и пресс-службы министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Общество Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии Всего в операции участвовали Сергей Федотов (его настоящее имя, как утверждают расследователи, — Денис Сергеев), Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Георгий Горшков (Петр Борисов), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Николай Кононихин (Николай Ежов), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данил Степанов (Данил Капралов).

Общество Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».

Общество Синоптики раскрыли дату появления снежного покрова в Москве Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что приблизительная дата установления снежного покрова в Москве и области - 28 ноября, передает "360".

Политика Салливан назвал условие улучшения отношений России и США "Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - говорится в сообщении госдепартамента.

Общество В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.

Армия и оружие Российский военный спутник сгорел в атмосфере Российский спутник «Космос-2422», входивший в систему обеспечения раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сошел с орбиты в ночь 23 ноября и сгорел в атмосфере.