Эксперты агентства Moody’s высказали мнение, что Россия все-таки более устойчива к внешним шокам, чем большинство стран-экспортеров нефти. В Moody`s проанализировали последствия в случае продолжения ценового обвала на сырьевом рынке.

Общество Матвиенко призвала сенаторов старше 65 лет уйти на карантин Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала всех сенаторов и сотрудников аппарата Совфеда старше 65 лет выполнить распоряжение властей Москвы и уйти на домашний карантин.

Транспорт РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.

Общество В Госдуме оценили идею временной отмены коммунальных платежей Заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев в беседе с RT прокомментировал идею отменить коммунальные платежи на время карантинных мер из-за коронавируса.

Энергетика Цена на нефть марки Brent ускорила рост Цены на нефть ускорили темпы роста. Баррель марки Brent во вторник, 24 марта, дорожает более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.

Экономика ЦБ рекомендовал банкам предоставить заразившимся ипотечные каникулы Центробанк направил банкам письмо, в котором рекомендовал оперативно обрабатывать заявления и предоставлять «ипотечные каникулы» тем, кто заразился коронавирусом, сообщается на сайте регулятора.

Финансы Несколько российских банков повысили ставки по ипотеке Часть российских банков уже повысили ставки по ипотеке и вкладам, другие кредитные организации заняли выжидательную позицию.

Происшествия Тревога цунами объявлена на Курилах после мощного землетрясения В Северо-Курильском районе Сахалинской области объявлена тревога цунами после землетрясения магнитудой 7,2 произошедшего в среду днем в Тихом океане, сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

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Экономика Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.

Энергетика Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.

Происшествия СК назвал причину пожара в доме в Пензенской области Причиной пожара в частном доме в Нижнем Ломове, где погибли семь человек, могло стать неосторожное обращение с огнем, сообщает следственное управление СК по Пензенской области.

Общество На Украине зафиксированы 113 случаев заражения коронавирусом Киев, 25 марта 2020, 10:25 — REGNUM По состоянию на утро 25 марта на Украине 113 заболевших COVID-19, сообщила 25 марта пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Происшествия У умершего в Москве пациента не нашли коронавирус Пациент больницы имени Мухина в Москве, который поступил туда с диагнозом «пневмония», умер из-за недостаточности внутренних органов, заявил департамент здравоохранения Москвы.

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Общество Эксперт назвал примерные сроки окончания пандемии Промежуточным сценарием развития пандемии вирусолог считает такую ситуацию, когда коронавирус в мире останется еще на один сезон, а "чумной барак Европы придется брать на карантин всеобщими усилиями".