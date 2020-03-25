Экономика
Вести.RuMoody`s оценило устойчивость России к внешним шокам
Эксперты агентства Moody’s высказали мнение, что Россия все-таки более устойчива к внешним шокам, чем большинство стран-экспортеров нефти. В Moody`s проанализировали последствия в случае продолжения ценового обвала на сырьевом рынке.
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Общество
Матвиенко призвала сенаторов старше 65 лет уйти на карантин
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала всех сенаторов и сотрудников аппарата Совфеда старше 65 лет выполнить распоряжение властей Москвы и уйти на домашний карантин.
Общество
В Госдуму внесён проект об усилении наказания за нарушение карантина
Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесён в Госдуму, сообщила пресс-служба комитета по госстроительству.
Транспорт
РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России
РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.
Общество
В Госдуме оценили идею временной отмены коммунальных платежей
Заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев в беседе с RT прокомментировал идею отменить коммунальные платежи на время карантинных мер из-за коронавируса.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent ускорила рост
Цены на нефть ускорили темпы роста. Баррель марки Brent во вторник, 24 марта, дорожает более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам предоставить заразившимся ипотечные каникулы
Центробанк направил банкам письмо, в котором рекомендовал оперативно обрабатывать заявления и предоставлять «ипотечные каникулы» тем, кто заразился коронавирусом, сообщается на сайте регулятора.
Финансы
Несколько российских банков повысили ставки по ипотеке
Часть российских банков уже повысили ставки по ипотеке и вкладам, другие кредитные организации заняли выжидательную позицию.
Происшествия
Тревога цунами объявлена на Курилах после мощного землетрясения
В Северо-Курильском районе Сахалинской области объявлена тревога цунами после землетрясения магнитудой 7,2 произошедшего в среду днем в Тихом океане, сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).
Общество
В Красноярском крае ограничили выезд людей за границы муниципалитетов
Губернатор Красноярского края Александр Усс в рамках борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2 отдал распоряжение ограничить выезд людей за границы муниципальных образований за исключением безотлагательных случаев, сообщили «РИА Новости» в среду, 25 марта, в пресс-службе правительства региона.
Экономика
Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии
Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.
Наука
В Сингапуре научились определять коронавирус за пять минут
Сингапурские ученые успешно провели испытания нового экспресс-теста на коронавирус. В Сингапуре завершились испытания нового теста Cepat.
Общество
«Аэрофлот» вдвое снизил цены на полеты по России
Авиакомпания «Аэрофлот» снизила цены на самые востребованные маршруты из Москвы в другие города России на апрель-май на 40-60%.
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня
Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Общество
В Китае мужчина умер от хантавируса
В Китае пассажир автобуса умер от хантавируса.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Происшествия
СК назвал причину пожара в доме в Пензенской области
Причиной пожара в частном доме в Нижнем Ломове, где погибли семь человек, могло стать неосторожное обращение с огнем, сообщает следственное управление СК по Пензенской области.
Общество
На Украине зафиксированы 113 случаев заражения коронавирусом
Киев, 25 марта 2020, 10:25 — REGNUM По состоянию на утро 25 марта на Украине 113 заболевших COVID-19, сообщила 25 марта пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
Шоу-бизнес
Любовница Константина Ивлева уже познакомила его с родителями
Девушка познакомила своего возлюбленного с родителями, и встреча прошла гладко.
Происшествия
У умершего в Москве пациента не нашли коронавирус
Пациент больницы имени Мухина в Москве, который поступил туда с диагнозом «пневмония», умер из-за недостаточности внутренних органов, заявил департамент здравоохранения Москвы.
Армия и оружие
Российские вирусологи направились в Бергамо для борьбы с коронавирусом
Российские военные вирусологи, которые прибыли в Италию, приступили к перебазированию в город Бергамо с целью оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
Финансы
Доллар опустился ниже 80 рублей
После дневного падения рубля доллар опустился ниже 80 рублей, следует из данных Московской биржи в понедельник, 23 марта.
Армия и оружие
Шойгу рассказал о кибератаках на объекты Минобороны из-за рубежа
Более 25 тысяч кибератак из-за рубежа было совершено на информационную инфраструктуру Вооруженных сил России за три последних года, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
Здоровье
В Роспотребнадзоре заявили об иммунитете к коронавирусу у переболевших
Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что у тех, кто уже переболел COVID-19, вырабатывается иммунитет к заболеванию.
Политика
Посол в США призвал HRW не врать о борьбе с коронавирусом в России
Посол РФ в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Общество
Эксперт назвал примерные сроки окончания пандемии
Промежуточным сценарием развития пандемии вирусолог считает такую ситуацию, когда коронавирус в мире останется еще на один сезон, а "чумной барак Европы придется брать на карантин всеобщими усилиями".
Общество
В Московской области приостановили ночные развлечения
«Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений», — говорится в постановлении, подписанном главой региона.
Наука
Связь нашли между гипертонией и коронавирусом
Учеными найдена связь между коронавирусом и гипертонией.
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным
Чтобы избежать ненужных сплетен и домыслов, Муцениеце рассказала о причинах расставания.