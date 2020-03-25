Экономика

Вести.RuВести.RuMoody`s оценило устойчивость России к внешним шокам

Эксперты агентства Moody’s высказали мнение, что Россия все-таки более устойчива к внешним шокам, чем большинство стран-экспортеров нефти. В Moody`s проанализировали последствия в случае продолжения ценового обвала на сырьевом рынке.
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Moody’s заявило об устойчивости экономики России от нефтяных шоков на фоне стран ОПЕК+

ТАССвчера в 09:21

Экспортерам нефти помогут резервы и гибкий курс

Коммерсантъвчера в 18:25

Moody’s заявило об устойчивости экономики России к внешним шокам

РБК01:32

Moody’s заявило об устойчивости экономики России на фоне падения цен на нефть

ФАНвчера в 10:43

Moody’s признало российскую экономику устойчивой в условиях кризиса

URA.Ru03:42

Moody’s: Россия более устойчива к внешним шокам, чем другие страны-экспортеры нефти

Вести.Ru03:38

Moody’s: Россия среди экспортеров нефти более устойчива к внешним шокам

Аргументы и Факты03:14
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Общество

Матвиенко призвала сенаторов старше 65 лет уйти на карантин

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала всех сенаторов и сотрудников аппарата Совфеда старше 65 лет выполнить распоряжение властей Москвы и уйти на домашний карантин.
РИА Новости 03:41
Общество

В Госдуму внесён проект об усилении наказания за нарушение карантина

Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесён в Госдуму, сообщила пресс-служба комитета по госстроительству.
RT на русском 03:48
Кино

Релиз сиквела «Чудо-женщины» отложили из-за коронавируса на два месяца

Дни24 02:20
Транспорт

РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России

РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.
RT на русском 02:09
Общество

В Госдуме оценили идею временной отмены коммунальных платежей

Заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев в беседе с RT прокомментировал идею отменить коммунальные платежи на время карантинных мер из-за коронавируса.
RT на русском 03:20
Энергетика

Цена на нефть марки Brent ускорила рост

Цены на нефть ускорили темпы роста. Баррель марки Brent во вторник, 24 марта, дорожает более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.
Известия вчера в 06:00
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
Экономика

ЦБ рекомендовал банкам предоставить заразившимся ипотечные каникулы

Центробанк направил банкам письмо, в котором рекомендовал оперативно обрабатывать заявления и предоставлять «ипотечные каникулы» тем, кто заразился коронавирусом, сообщается на сайте регулятора.
РБК 04:10
Финансы

Несколько российских банков повысили ставки по ипотеке

Часть российских банков уже повысили ставки по ипотеке и вкладам, другие кредитные организации заняли выжидательную позицию.
РБК вчера в 02:21
Происшествия

Тревога цунами объявлена на Курилах после мощного землетрясения

В Северо-Курильском районе Сахалинской области объявлена тревога цунами после землетрясения магнитудой 7,2 произошедшего в среду днем в Тихом океане, сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).
Интерфакс вчера в 23:22
Общество

В Красноярском крае ограничили выезд людей за границы муниципалитетов

Губернатор Красноярского края Александр Усс в рамках борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2 отдал распоряжение ограничить выезд людей за границы муниципальных образований за исключением безотлагательных случаев, сообщили «РИА Новости» в среду, 25 марта, в пресс-службе правительства региона.
Известия 02:07
Экономика

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.
RT на русском вчера в 16:31
Наука

В Сингапуре научились определять коронавирус за пять минут

Сингапурские ученые успешно провели испытания нового экспресс-теста на коронавирус. В Сингапуре завершились испытания нового теста Cepat.
Neva.Today 01:01
Общество

«Аэрофлот» вдвое снизил цены на полеты по России

Авиакомпания «Аэрофлот» снизила цены на самые востребованные маршруты из Москвы в другие города России на апрель-май на 40-60%.
Дождь 02:16
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня

Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Газета.Ru вчера в 17:03
Общество

В Китае мужчина умер от хантавируса

В Китае пассажир автобуса умер от хантавируса.
ТАСС 03:30
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском вчера в 04:09
Происшествия

СК назвал причину пожара в доме в Пензенской области

Причиной пожара в частном доме в Нижнем Ломове, где погибли семь человек, могло стать неосторожное обращение с огнем, сообщает следственное управление СК по Пензенской области.
РБК 03:54
Общество

На Украине зафиксированы 113 случаев заражения коронавирусом

Киев, 25 марта 2020, 10:25 — REGNUM По состоянию на утро 25 марта на Украине 113 заболевших COVID-19, сообщила 25 марта пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
REGNUM 03:25
Шоу-бизнес

Любовница Константина Ивлева уже познакомила его с родителями

Девушка познакомила своего возлюбленного с родителями, и встреча прошла гладко.
Woman.ru 03:47
Происшествия

У умершего в Москве пациента не нашли коронавирус

Пациент больницы имени Мухина в Москве, который поступил туда с диагнозом «пневмония», умер из-за недостаточности внутренних органов, заявил департамент здравоохранения Москвы.
Коммерсантъ 02:32
Армия и оружие

Российские вирусологи направились в Бергамо для борьбы с коронавирусом

Российские военные вирусологи, которые прибыли в Италию, приступили к перебазированию в город Бергамо с целью оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
RT на русском 04:10
Финансы

Доллар опустился ниже 80 рублей

После дневного падения рубля доллар опустился ниже 80 рублей, следует из данных Московской биржи в понедельник, 23 марта.
Известия 23 марта в 09:16
Армия и оружие

Шойгу рассказал о кибератаках на объекты Минобороны из-за рубежа

Более 25 тысяч кибератак из-за рубежа было совершено на информационную инфраструктуру Вооруженных сил России за три последних года, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
РИА Новости 04:26
Здоровье

В Роспотребнадзоре заявили об иммунитете к коронавирусу у переболевших

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что у тех, кто уже переболел COVID-19, вырабатывается иммунитет к заболеванию.
Профиль 23 марта в 12:40
Политика

Посол в США призвал HRW не врать о борьбе с коронавирусом в России

Посол РФ в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
МедиаПоток вчера в 02:19
Общество

Эксперт назвал примерные сроки окончания пандемии

Промежуточным сценарием развития пандемии вирусолог считает такую ситуацию, когда коронавирус в мире останется еще на один сезон, а "чумной барак Европы придется брать на карантин всеобщими усилиями".
ТАСС вчера в 18:06
Общество

В Московской области приостановили ночные развлечения

«Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений», — говорится в постановлении, подписанном главой региона.
REGNUM вчера в 23:47
Наука

Связь нашли между гипертонией и коронавирусом

Учеными найдена связь между коронавирусом и гипертонией.
ToDay News Ufa вчера в 23:42
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным

Чтобы избежать ненужных сплетен и домыслов, Муцениеце рассказала о причинах расставания.
Kleo.ru 04:21
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