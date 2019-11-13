Бывший президент Боливии Эво Моралес, объявивший о своей отставке на фоне массовых протестов в стране, заявил, что может вернуться на родину, если парламент республики не утвердит его прошение, передает РИА Новости.

Моралес назвал условие для возвращения в Боливию

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