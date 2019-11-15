Политика

RT на русскомRT на русскомМоралес назвал условие возвращения в Боливию

Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что вернётся в страну, в случае если парламент не утвердит его отставку. «Моё заявление об отставке находится в ассамблее, если ассамблея не примет его, я возвращаюсь», — цитирует газета El Universal Моралеса.
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