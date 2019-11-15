Политика
RT на русскомМоралес назвал условие возвращения в Боливию
Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что вернётся в страну, в случае если парламент не утвердит его отставку. «Моё заявление об отставке находится в ассамблее, если ассамблея не примет его, я возвращаюсь», — цитирует газета El Universal Моралеса.
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Светлана Лобода показала фото дочери с первого дня рождения
Светлана Лобода показала поклонникам долгожданные фото младшей дочери Тильды, сделанные на ее первом дней рождения.
Происшествия
В Крыму нашли мертвой пропавшую пятилетнюю девочку
Пропавшая несколько дней назад пятилетняя девочка найдена мертвой в Раздольненском районе Крыма.
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Происшествия
Россия заявила права на Бориса Мазо
Согласно документам, представленным австрийскими адвокатами господина Мазо в суд, дом был приобретен на заемные средства, полученные компанией семьи экс-чиновника от фирмы его бизнес-партнера, причем недвижимость оценивалась в €2 млн.
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле самолета стал скрываться от пассажиров
Происшествия
Адвокат: историку Соколову не сообщили об увольнении из СПбГУ
Адвокат Александр Почуев заявил, что историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, пока не сообщили об увольнении из Санкт-Петербургского государственного университета.
Финансы
РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) позволить гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Политика
Путин объяснил смысл закона об оскорблении российской власти
Президент России Владимир Путин заявил, что закон об оскорблении власти нужен для того, чтобы государство могло защитить себя от "поругания национальных символов", а не от критики граждан.
Политика
Президент Литвы помиловал двух россиян, осужденных за шпионаж
Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, осужденных за шпионаж, сообщает сайт главы Литовский Республики.
Футбол
Adidas отказывается переделывать форму для сборной России по футболу
Справка: презентация дизайна Adidas закончилась скандалом, так как футболисты сборной России отказались выходить на ноябрьские матчи против команд Бельгии и Сан-Марино в новой форме.
Армия и оружие
WSJ: США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35
Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35.
Происшествия
В Гусь-Хрустальном школьный автобус попал в ДТП
"В результате столкновения школьного автобуса и легковушки в деревне Курлово пострадали семь человек, в том числе шесть детей", - сказал собеседник агентства.
Политика
Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.
Политика
Россия призвала США вернуть Сирии нефтяные месторождения
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал США вернуть Сирии, принадлежащие ей нефтяные месторождения.
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой
Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Экономика
В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля
Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Авто
Недорогой кроссовер Hyundai Venue стал бестселлером марки
Самым продаваемым кроссовером марки Hyundai стал новый кроссовер Hyundai Venue.
Здоровье
Определен источник вспышки гаффской болезни в Тюменской области
Токсичная рыба стала причиной вспышки гаффской болезни у жителей тюменского села.
Общество
Миллер не согласился с прогнозом синоптиков на зиму
В пресс-релизе «Газпрома» говорится, что погода в январе–марте 2020 года, «по прогнозам, будет заметно холоднее, чем прошлой зимой».
Происшествия
Пьяный россиянин избил беременную женщину в трамвае
В МВД подтвердили, что, находясь в трамвае, пьяный мужчина «беспричинно» начал избивать беременную женщину.
Культура
Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»
Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
Экономика
Сеть ломбардов впервые объявила о планах выйти на IPO в России
Сеть ломбардов «Мосгорломбард», объединяющая 17 ломбардов в Москве и Московской области, запланировала выйти на биржу в первом квартале 2021 года, сообщил РБК представитель компании.
Общество
Песков не стал комментировать инцидент с толстым котом и «Аэрофлотом»
"Не думаю, что в Кремле как-то должны комментировать ситуацию с самолетом и котом", - пояснил Песков.
Политика
В Молдавии утвердили новое правительство
Молдавский парламент утвердил новый состав правительства под руководством экс-министра финансов Иона Кику.
Экономика
«Коммерсантъ»: франчайзи Superdry может купить долю в «Детском мире»
Долю АФК «Система» в «Детском мире» может купить Surya Group, которая развивает в России магазины Superdry и контролирует сеть Jeans Symphony, рассказал «Коммерсанту» источник, знакомый с обсуждением сделки, и подтвердил близкий к «Системе» собеседник.
Происшествия
В квартире на западе Москвы произошел взрыв
Экономика
Белорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют
Белорусский рубль оказался самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро, обогнав при этом китайский юань, британский фунт и швейцарский франк.
Общество
В Госдуме предложили новые правила раздела имущества супругов
Принцип равенства В первую очередь законопроект предлагает считать общее имущество супругов — как собственность, так и долги — "цельным имущественным комплексом", независимо от того, на чье имя оно приобретено и кто из супругов заплатил.