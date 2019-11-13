Если ассамблея не примет его, я возвращаюсь. Сейчас я чувствую, что способен умиротворить Боливию.

Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил, что вернется домой, если парламент не одобрит его отставку. Об этом сообщает издание Universal. Он уточнил, что его заявление об отставке лежит в ассамблее.

Моралес назвал условие своего возвращения в Боливию

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