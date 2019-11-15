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РИА НовостиМоралес назвал условие возвращения в Боливию
Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил, что вернется на родину, если парламент не утвердит его прошение об отставке, направленное в воскресенье. Об этом он сказал в интервью газете Universal.
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Если ассамблея не примет его, я возвращаюсь. Сейчас я чувствую, что способен умиротворить Боливию.
— Эво Моралес, боливийский политикРоссийская газета 18:56
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