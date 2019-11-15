Политика

РИА НовостиРИА НовостиМоралес назвал условие возвращения в Боливию

Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил, что вернется на родину, если парламент не утвердит его прошение об отставке, направленное в воскресенье. Об этом он сказал в интервью газете Universal.
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Экс-президент Боливии назвал условие возвращения на родину

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Моралес назвал условие возвращения в Боливию

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Моралес заявил о готовности вернуться в Боливию в ближайшее время

Известиявчера в 19:31

Моралес назвал условие возвращения в Боливию

RT на русскомвчера в 18:41
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