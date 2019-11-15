Политика
РИА НовостиМоралес назвал условие возвращения в Боливию
Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил, что вернется на родину, если парламент не утвердит его прошение об отставке, направленное в воскресенье. Об этом он сказал в интервью газете Universal.
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Общество
Новый владелец «Интуриста» выведет компанию на IPO
Новый владелец российского туроператора планирует вывести его на IPO после завершения рекапитализации и реструктуризации.
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров накануне юбилея похоронил мать
Телеведущий Дмитрий Дибров, которому 14 ноября исполнилось 60 лет, накануне юбилея похоронил мать — Татьяну Валентиновну.
Экономика
СМИ узнали о вывозе нефти из Венесуэлы танкерами без средств слежения
Венесуэла экспортирует нефть, отключая средства слежения, установленные на танкерах.
Происшествия
Пьяный россиянин избил беременную женщину в трамвае
В МВД подтвердили, что, находясь в трамвае, пьяный мужчина «беспричинно» начал избивать беременную женщину.
Происшествия
Суд принял жалобу защиты историка Соколова на арест
Экономика
Экономисты подсчитали размер будущих пенсий граждан России
Речь идёт о соотношении пенсий и зарплаты в последний год работы.
Гаджеты
Смартфон HTC Desire 19s с тройной камерой и NFC стоит менее $200
Наука
Укол нового препарата создает временную защиту от аллергии на арахис
В лаборатории на мышах уже продемонстрированы потенциальные возможности назального спрея для избавления от аллергии на арахис, а препарат палфорция (AR101) может стать полноценной вакциной от нее.
Авто
В Дубае показали самый мощный в мире серийный гиперкар
В интервью TopGear.com, глава компании Aspark Масанори Йошида сообщил, что со времени первого появления модели в 2017 году компания в поте лица делает так, чтобы создать его не просто быстрее, а самым быстрым.
Происшествия
Отчим пропавшей в Крыму девочки признался в ее убийстве
Отчим 5-летней девочки, пропавшей в Крыму 13 ноября, признался в ее убийстве, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Общество
В России запретили посуточную аренду квартир
Опрошенные изданием Znak эксперты утверждают, что теперь посуточная аренда квартир в России оказалась вне закона, в частности, это может коснуться тех, кто сдает жилье с помощью онлайн-площадки Airbnb.
Происшествия
Во Владимирской области в ДТП попал школьный автобус
По информации издания, ДТП произошло в городе Курлово. Автобус, в котором находились восемь школьников, столкнулся с легковым автомобилем.
Культура
Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»
Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
Финансы
РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) позволить гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Общество
Эксперты дали рекомендации по восполнению нехватки солнечного света
Имитирующие солнечный свет лампы способны компенсировать недостаток солнца в осенне-зимний период, сообщил руководитель Центра медицины сна МГУ имени М.В.Ломоносова, врач-сомнолог Александр Калинкин.
Политика
В Киеве грозятся отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Антон Кориневич, занимающий должность «представителя президента Украины в Крыму», пообещал, что Киев отреагирует на запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту через Керченский пролив на полуостров и обратно.
Политика
Путин отказался встречаться с Зеленским до «нормандского саммита»
Путин прямо заявил, что ни о какой двусторонней встрече с Зеленским до саммита в «нормандском формате» на высшем уровне речь не идет.
Здоровье
Роспотребнадзор сообщил о мерах профилактики курения
Специалисты Роспотребнадзора напомнили о вреде табачной продукции. В ведомстве также сообщили о мерах профилактики.
Происшествия
Житель ДНР получил 11 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Украины
15 августа суд приговорил жителя ДНР к 11 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Украины.
Авто
Kia рассекретила внешность новой Kia Optima
Компания KIA показала новые изображения серийного седана KIA K5 для корейского рынка, известного в России под названием Optima.
Политика
Президент Литвы помиловал двух россиян, осужденных за шпионаж
Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух граждан России, осужденных за шпионаж в 2017 году.
Политика
МИД Украины допускает выход Киева из минских договоренностей
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев допускает возможность "выхода из минских договоренностей".
Армия и оружие
Сирия потребует от США компенсации за хищение нефти
Жалобу на США по поводу хищения сирийской нефти направит в ООН Сирия, заявил президент страны Башар Асад 15 ноября в интервью РИА Новости.
Политика
Эрдоган исключил отказ Турции от российских С-400 ради систем Patriot
Происшествия
Бывший чиновник Минкульта Мазо попросил убежища в Австрии
Бывший чиновник Министерства культуры России Борис Мазо, заочно обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в хищении более 900 млн руб. при строительстве и реконструкции объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге, попросил в Австрии политическое убежище.
Наука
Копья из Бородинского клада были изготовлены не в Древней Греции
Как оказалось, родиной серебряных копий, входящих в состав так называемого Бородинского клада, является совсем не Древняя Греция.